Между «Спартаком» и «Краснодаром» лишь 5 трансферов. Скандал сломал отношения на 10 лет!

Взаимоотношения «Спартака» и «Краснодара» едва ли можно назвать тёплыми, что только добавляет огня противостоянию красно-белых с «быками». За всю историю между столичным и краснодарским клубами было лишь пять трансферов, если не брать переходы свободных агентов, когда у игрока завершался контракт и он мог выбирать себе новую команду без участия в сделке прежнего работодателя. Причём случились эти переходы ещё до 2016 года. Затем произошёл памятный конфликт: создатель «Краснодара» Сергей Галицкий обиделся на владельца «Спартака» Леонида Федуна за то, что москвичи увели одного из самых больших талантов его академии Ивана Репяха. С того дня – ни одной сделки за 10 лет! Даже после ухода Федуна – ни покупок, ни продаж, ни аренд. Более того, в 2018-м руководители «быков» заявляли, что красно-белые увели у них Самуэля Жиго, по которому они уже договорились с «Гентом».

Фёдор Смолов рассказывал, как Галицкий наложил вето на его переход в «Спартак», несмотря на крупное предложение. Что ж, до него пятерым, пожелавшим сменить команду, повезло больше. Вспоминаем трансферы между московским клубом и «Краснодаром».

Никола Дринчич

Никола Дринчич Фото: «Чемпионат»/РИА Новости

«Краснодар» появился в РПЛ перед сезоном-2011/2012 – растянутым на полтора года из-за перехода нашего чемпионата на систему «осень-весна». Одним из первых приобретений клуба Галицкого под элиту стал 26-летний на тот момент центральный полузащитник Дринчич. Черногорец был хорошо адаптированным к российскому футболу игроком, мастером стандартов. Он здорово выступал за «Амкар» с 2007 года, поэтому в январе 2010-го его подписал «Спартак». Однако карьеру в Москве Николе сломала серьёзная травма, полученная вскоре после трансфера на сборах – осколочный перелом большой берцовой кости голени со смещением. Дринчич пропустил полгода. В результате он провёл всего четыре матча за «Спартак» в РПЛ (ещё трижды выходил в Лиге чемпионов) и вскоре попросил главного тренера Валерия Карпина отпустить его в другую команду.

«После травмы, которая у меня была, быстро выйти на прежний уровень практически невозможно. Да и для «Спартака» сезон получился не слишком удачным, а значит, в составе неизбежны перемены. Когда начались сборы, я понял, что на меня уже особо не рассчитывают, и сам захотел уйти. На моей позиции в команде играли четыре футболиста, я был пятым. Меня не прельщала перспектива убиваться на тренировках и потом сидеть на лавке, я хотел играть», – признавался черногорец.

«Краснодар» забрал Дринчича у «Спартака», заплатив чуть более $ 2 млн. В клубе Галицкого центрхав отыграл два с половиной года. В первый сезон провёл в РПЛ 39 встреч, забил два мяча и сделал пять голевых передач. Во второй – набрал 1+1 в 17 матчах. Затем снова сломался, выбыл ещё на полгода. Летом 2013-го повторилась спартаковская история. Никола после травмы стал проигрывать конкуренцию и попросил о трансфере в другой клуб. В сентябре контракт с легионером расторгли. Большого следа в истории «Краснодара» Дринчич тоже не оставил.

Фёдор Кудряшов

Фёдор Кудряшов Фото: «Чемпионат»

В «Спартаке» будущий защитник сборной России появился совсем юным, едва разменяв 18. Тот Кудряшов был ещё «сырым» игроком и несколько раз уходил в аренду. Сначала в «Химки», потом – в «Томь». А в августе 2011-го получил предложение от «Краснодара». Красно-белые согласились отдать Фёдора в аренду на сезон. Более того, клуб Галицкого мог забрать права на Кудряшова – получил первоочередное право выкупа 24-летнего спартаковца.

«Нам нужен ещё один крайний защитник с российским паспортом, – объяснял перед трансфером главный тренер «Краснодара» Славолюб Муслин. – В настоящий момент рассматриваем несколько кандидатур, в том числе спартаковца Фёдора Кудряшова. Прекрасно знаю возможности этого футболиста. Кудряшов – левый защитник, который может играть и справа, и даже в центре обороны. Хороший игрок».

В ноябре Кудряшов признавался, что хотел бы остаться в «Краснодаре» после аренды, однако его карьера в южном клубе продлилась всего полгода. Фёдор сыграл за «быков» всего девять матчей в РПЛ без результативных действий, заработал две жёлтые карточки. «Спартак» по договору тоже мог вернуть защитника уже в зимнее окно, и январские сборы он начал с красно-белыми. Период Кудряшова в «Краснодаре» оказался настолько коротким, что многие наверняка даже не помнят, что экс-спартаковец был в этой команде.

Юра Мовсисян

Юра Мовсисян Фото: «Чемпионат»

Уникальный пример – трансфер игрока «Краснодара» в «Спартак». Клуб Галицкого нашёл 23-летнего нападающего сборной Армении в январе 2011-го в Дании. «Быки» в борьбе за Юру опередили киевское «Динамо» и ещё нескольких претендентов из Европы – выкупили его за € 2 млн у «Раннерс». Как оказалось, не зря потратились. В своём первом сезоне в РПЛ Мовсисян положил 14 мячей и отдал пять голевых передач в 37 встречах. Был признан лучшим игроком команды по итогам года. Во втором успел до трансфера набрать за «Краснодар» 9+1 в 13 матчах. Затем получил травму, однако это не остановило «Спартак», желавший забрать Мовсисяна. Два клуба договорились о сделке за € 7,5 млн.

«Это не бизнес, – писал Галицкий в соцсетях. – Юру отпустили, так как ему предложили огромный контракт, и он много сделал для нас. Спасибо ему за всё. У нас остались только положительные эмоции от его пребывания в клубе, он знает, что всегда может приехать к нам и ему будут рады».

В «Спартаке» Мовсисян дебютировал феноменально – с хет-трика в ворота «Терека». Но до завершения сезона-2012/2013 нападающий отличился ещё только однажды в РПЛ. В следующем чемпионате Юра набрал 16+2 в 27 встречах. Лучшим для армянина был матч с «Зенитом» в Москве, в котором он снова оформил хет-трик. Старт следующего сезона Мовсисяну испортила травма колена – форвард пропустил первые 10 туров. Из 16 сыгранных за чемпионат встреч только в девяти вышел в основе, забил всего два гола и сделал три голевые передачи. В первой половине сезона-2015/2016 Юра заработал 3+2 в 11 матчах. Получил ещё пару повреждений. Место в стартовом составе было под вопросом, да и семейные обстоятельства заставили Мовсисяна задуматься о трансфере. В январе 2016-го он вернулся в Америку, где вырос, и стал игроком «Реал Солт-Лейк». Юра не дотянул до чемпионства с красно-белыми, тем не менее его карьера в «Спартаке» получилась запоминающейся.

Ари

Ари Фото: «Чемпионат»

«Краснодар» тоже подписывал нападающего «Спартака». Ари попал в Россию в феврале 2010 года – московский клуб выкупил его у нидерландского АЗ, выложив около € 3 млн. Бразилец был красно-белым три с половиной года. Забил 21 гол в 89 матчах чемпионата. Летом 2013-го «Спартак» предложил Ари продлить договор, однако форварда не устроили финансовые условия контракта. Бразилец не прилетел вовремя из отпуска перед летними сборами – его отстранили от тренировок и не включили в заявку.

«Когда я подписал контракт со «Спартаком», то получал в два-три раза меньше остальных иностранцев. И после трёх лет в клубе сказал, что подпишу новый контракт, только если буду получать как все. Я тогда всегда играл, много забивал, в том числе в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Но мне сказали, что не могут дать ту же зарплату, что и остальным. Предложили подписной бонус. Потом пришёл «Краснодар» и сказал: «Вот тебе хорошая зарплата и бонус». Конечно, я согласился», – рассказывал Ари в интервью для YouTube-канала «Это медиафутбол, бро!»

У Ари было два захода в «Краснодар». В 2013-м клуб Галицкого выкупил 27-летнего нападающего у «Спартака» за € 2 млн. Бразилец забил 22 гола в 76 встречах, а в марте 2014-го жажда мести помогла ему сотворить хет-трик в ворота красно-белых. Но к зиме 2017-го в отношениях Ари и «Краснодара» что-то треснуло – форварда отдали «Локомотиву» в аренду, которую затем продлили ещё на сезон. С железнодорожниками Ари выиграл чемпионский титул и Кубок страны, утверждал, что хочет остаться в «Локо». Тем не менее вернулся в «Краснодар». Отыграл за «быков» ещё три сезона уже с паспортом РФ – натурализованный бразилец дебютировал в сборной России. Положил 16 мячей в 43 матчах РПЛ. Очевидно, что «Краснодар» стал более важным клубом в карьере Ари, нежели «Спартак».

Роман Широков

Роман Широков Фото: «Чемпионат»

У экс-полузащитника сборной России тоже было два захода в «Краснодар». В феврале 2014-го клуб Галицкого арендовал 32-летнего Широкова у «Зенита». Из-за пары повреждений Роман до завершения того сезона сыграл только шесть встреч в РПЛ, тем не менее успел забить три гола и отдать две голевые передачи. Летом 2014-го центрхав стал свободным агентом и подписал контракт со «Спартаком» по схеме 2+1. Но в Москве не пошло. Сначала Широков долго восстанавливался от травмы, а потом показал свой непростой характер – конфликтовал с тренером Муратом Якином. Гол «Локомотиву» в дебютном матче остался для него единственным результативным действием в пяти играх за красно-белых в РПЛ до новой аренды в «Краснодар». Её оформили в январе 2015-го.

«Мы следили за ситуацией. Инициатива была от «Спартака», ведь Роман принадлежал им. Как они там разговаривали, я не знаю: Роман со «Спартаком» или клуб решил, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Они вышли на связь с нами, а остальное уже было делом техники. Пункта выкупа в аренде нет, а зарплату мы платим ту, что была указана у Широкова в договоре со «Спартаком», – делился деталями трансфера Галицкий в интервью для телеканала «Наш футбол».

Широков опять выдал довольно яркий отрезок в «Краснодаре». В 13 матчах чемпионата набрал 4+4. В первой же игре помог команде победить «Спартак» в Москве (3:1). По окончании сезона писали, что «Краснодар» готов заплатить за полноценный трансфер Широкова € 1 млн и что сам игрок якобы собирается выкупить свой контракт у красно-белых, чтобы остаться в краснодарском клубе. Вопреки слухам, Роман вернулся в московскую команду, которую вместо Якина возглавил Дмитрий Аленичев. Впрочем, только на полгода, после чего «Спартак» всё же расторг с ним контракт. Тогда полузащитник мог в третий раз возвратиться в «Краснодар», но южный клуб, испытывавший проблемы с финансовым фэйр-плей, сделал предложение, не устроившее Широкова.

В сентябре 2024-го, казалось, лёд растаял. Галицкий, по информации «Чемпионата», согласился отпустить Джона Кордобу в «Спартак» за € 16 млн (чтобы не терять колумбийца свободным агентом), однако москвичи не договорились с самим нападающим по финансам. Кордоба остался в «Краснодаре» – и принёс ему чемпионский титул, а трансферов между клубами до сих пор нет.