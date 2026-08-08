«Моуринью был в полном шоке». Инсайды, как Родри опрокинул «Реал» ради «Барселоны»!

Почему в Каталонии хавбеку будет лучше, чем в Мадриде? Аргументы и правда железные.

Две главные трансферные саги лета связаны с «Реалом». Первая уже решена – Винисиус, несмотря на бешеное желание «Арсенала» купить его, продлил контракт до 2032 года. Вторая – близка к развязке. Переезд Родри в Мадрид казался решённым делом. И тут вдруг в инфополе, с пинка распахнув дверь, ворвалась «Барселона».

Вечером 5 августа инсайдеры массово начали сообщать: лучший опорник мира примерит не кремовую, а сине-гранатовую форму. Его агент Пабло Баркеро подтвердил El Larguero: «Из уважения к «Реалу», который вёл себя подобающе, Родри сообщил им о решении перейти в «Барселону». А как так вообще получилось и нужен ли лидер сборной Испании «Барсе»?

Подноготную саги раскрыл мадридский журналист

Слухов и инсайдов касательно возможного (а теперь и не слишком) перехода Родри в «Реал» было столько, что их можно насобирать для отдельной книги. Инсайдерскую выжимку сделал известный мадридский журналист Серхио Валентин, аудитория которого в соцсети X подбирается к 44 тысячам. Если вкратце, Флорентино Перес из-за жажды рациональности прислушался не к тому человеку.

«Реал» – это трансатлантический лайнер, но с серьёзными трещинами в управлении. Сделка была практически завершена: Родри на 100% соглашался на переход, и почти все условия согласовали с «Манчестер Сити». Затем в процесс вмешался Хуни Калафат (главный скаут «Реала». – Прим. «Чемпионата») и сказал Флорентино Пересу, что цену можно снизить. Флорентино прислушался к нему, и переговоры по сделке приостановились».

У многих такое случалось. Договариваешься продать какой-либо товар с рук по определённой цене, а в самом конце у тебя начинают выбивать скидку по надуманной причине. Будь то «я мама троих деток» или «я ехал к тебе с другого конца города». Подобное точно не вызывает положительных эмоций. Вот и «Манчестер Сити» посчитал так же. Самого Родри это, само собой, тоже не обрадовало. Он увидел, как в нём не слишком-то и нуждаются.

«Родри сообщают, что «Реал» попытается сбить цену в переговорах с «Сити», но англичане отвечают отказом, – продолжает Валентин. – После этого британский клуб начал активно предлагать хавбека другим соискателям. Сам Родри заявил, что хочет перейти только в «Реал», а Флорентино занял жёсткую позицию: либо цена снижается, либо трансфера не будет. В итоге футболист устал ждать.

Жорже Мендеш рассказал обо всём Жозе Моуринью, и тот был в полном шоке. Португальцу очень нужен игрок в центр поля. Четыре дня назад в дело вступил Деку (спортивный директор «Барсы». – Прим. «Чемпионата») и провёл разговор с Родри. Также с ним общались Ханс-Дитер Флик и несколько партнёров по сборной Испании, которые сейчас выступают за «Барселону». «Манчестер Сити» добился того, что появился ещё один клуб, готовый побороться за Родри, причём сам футболист заинтересовался этим вариантом».

На основе всего этого вполне можно сочинить стихотворный сборник «Вредные советы по ведению переговоров». Родри уже был практически в «Реале», но… здесь вновь процитируем Валентина: «Там уже давно крайне плохо работают в вопросах планирования и трансферной политики».

Жозе Моуринью Фото: Christian Bruna/Getty Images

Журналист Marca Матео Моретто писал аналогичные вещи. И добавил, что контракт Родри с «Барселоной» согласован. Да и слова агента опорника из начала текста говорят о многом: это уже не инсайд, а информация от непосредственного участника саги.

Фабрицио Романо уверен: шаг навстречу «Барсе» сделал сам Родри. As писал, что опорник лично связался с «Реалом» и сообщил, что хочет к его конкуренту, перечислив причины такого выбора: более близкий ему стиль игры, наследие Пепа Гвардиолы и дружба с партнёрами по сборной Испании из «Барсы». «Реал», если верить изданию, отнёсся с пониманием и пожелал удачи. Потому что там признают только тех, кто мечает оказаться именно у них, а у Родри подобного порыва не наблюдалось.

Каталонцам осталось договориться с «Манчестер Сити». Бен Джейкобс указал: англичане получили предложение в € 45 млн, тогда как сами хотят получить € 75 млн. Видимо, сторгуются примерно на € 60 млн. «Реал» же, как сообщает издание COPE, не пойдёт на рынок за альтернативой Родри.

«Барса» мстит «Реалу» за перехват её целей? Нет, Родри реально ей нужен

Иногда новости обретают вторую жизнь. Даже если они максимально проходные. В мае издание El Chiringuito указывало: «Барселона» хочет подписать этим летом четырёх новичков – Дензела Думфриса, Марка Кукурелью, Бернарду Силву и Яна Диоманде. В наши традиционные трансферные подборки такой инсайд попал бы максимум в раздел «одной строкой». Ведь здесь нет конкретики: хочет и хочет, подумаешь, у всех топ-клубов огромный чек-лист возможных новичков.

Интересно, что все четверо из той новости приземлились в Мадриде. И вот ответный ход сделала «Барса». Месть ли это? Точно нет. Обычное явление, когда оба испанских гранда спорят за одних и тех же футболистов. Тем более если это вожак и системообразующий пазл местной сборной. До тяжёлой травмы Френки де Йонга – а он выбыл примерно на полгода – об интересе каталонцев к Родри ничего не было слышно. Всё-таки их главная зона для усиления – центр нападения после прощания с Робертом Левандовским. Однако реальность диктует новые правила.

В Каталонии Родри должен заменить травмированного де Йонга Фото: Getty Images

Хорошо, а что с игровой точки зрения? В сборной Испании на ЧМ-2026 Родри всегда выходил в старте. Ключевой элемент «Барселоны» – Педри – начиная с четвертьфинала, появлялся со скамейки. Из-за этого могло сложиться впечатление, будто они не не подходят друг другу. Фабиан Руис действительно лучше совместим с Родри.

Тем не менее это совсем не значит, что Педри несовместим с Родри вовсе. В клубе у них будет куда больше времени наладить связи и распределить обязанности, поскольку оба привыкли задавать тон. В то время как Руис был хорошим именно дополнением к Родри. Каждодневные тренировки в плотном и долгом игровом цикле – лучшие условия для притирки. Возможно, не сразу, но дуэт станет убийственным.

У «Барселоны» пока что нет игрока с качествами Родри. Да и в целом у кого они есть? Опорная зона – уязвимое место команды с её высокой защитной линией. На мяче связка Педри с де Йонгом прекрасна, однако при обороне – вовсе нет. Когда нидерландец в очередной раз отправлялся лечиться, Флик использовал на его месте самого приближённого к своим воротам полузащитника Гави, Марка Касадо, Марка Берналя либо Эрика Гарсию. Только первые трое и близко не владеют таким же искусством отбора и игрой под давлением, как Родри, а техника последнего – тут просто без комментариев. Всё-таки номинальный защитник.

Родри с Кубком мира и трофеем чемпионата АПЛ Фото: Getty Images

С Родри «Барселона» больше не будет играть без чистого опорника, что заметно увеличит её и без того монструозный атакующий потенциал. А этот опорник ещё и идеальный глубинный плеймейкер с прекрасным созиданием и чтением эпизодов – ну сказка же. Сложнее было бы объяснить, зачем он нужен «Реалу», который не играет в контроль и едва ли начнёт при Моуринью.

Человек на ведущих ролях выиграл Лигу чемпионов, чемпионаты Европы и мира, «Золотой мяч» – будучи первым с 2006 года футболистом оборонительного амплуа. Ещё в 2024 году Деку рассуждал: «На Серхио Бускетса больше всех похож Родри. Но он играет в «Манчестер Сити», и они нам его не продадут». Видимо, стоило добавить «пока что».

На ЧМ-2026 Родри засверкал именно в плей-офф. Выжигал пространство у своей штрафной так, что Унаю Симону можно было вовсе не выходить на поле. Подчищал справа за Ламином Ямалем. Выдавал огромный объём прессинга. В систему Флика он впишется как влитой: останется только распределить роли с Педри.

Вдобавок «Барселона» станет менее педризависимой. Он тоже не железный и пропустил несколько матчей прошлого сезона. Порой это приводило к кошмару: 0:3 с «Челси» в ЛЧ и 0:4 – с «Атлетико» в Кубке Испании. Родри в случае чего восполнит потерю, поскольку из более глубинной позиции также мастерски управляет игрой.

Вопрос только в его форме, поскольку опорник тоже травматичен. С другой стороны, это вовсе не де Йонг: пропустил 437 дней и 88 игр, тогда как Френки – 789 дней и 106 встреч. При этом интенсивность в АПЛ, откуда пока ещё не уехал Родри, гораздо выше. Возможно, часть повреждений связана с этим. Да и по возрасту 30-летний Родри – далеко не ветеран. А опыта у него столько, что хватит на весь молодняк каталонцев. Делись – не хочу.

Ну и нельзя не упомянуть очевидное: если Родри достанется «Барселоне», то не достанется «Реалу». Мадридцы давно страдают без способного подержать мяч и рулить игрой из глубины гения, каким для них был Тони Кроос. Родри и Кроос разные, но схожи именно в этом. В итоге «Барса» и забирает идеально вписывающуюся к ней легенду, и не даёт главному конкуренту решить проблему середины поля. Да и самому опорнику с Фликом в его системе должно быть комфортнее.