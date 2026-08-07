Возможный уход Сафонова, звезда «Реала» в Италии, сага Энрике. Трансферы и слухи дня

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Главные состоявшиеся трансферы
«Реал» одолжил Мастантуоно «Фиорентине»
Повторить успешный путь Нико Паса в Серии А попробует Франко Мастантуоно. Недаром, что оба аргентинцы. В «Реале» 18-летний атакующий универсал не закрепился, вот мадридцы и отдали его в годичную аренду без права выкупа «Фиорентине». Во Флоренции его приняли как рок-звезду: встретила громадная толпа фанатов и журналистов, словно к ним пожаловал праймовый Габриэль Батистута. Таких страстных болельщиков точно не стоит разочаровывать.
«Ковентри» Лэмпарда оформил самый дорогой трансфер датского футбола
Калеб Йиренки
Фото: ccfc.co.uk
«Ковентри Сити» готовится ворваться в АПЛ под руководством Фрэнка Лэмпарда. Чтобы дебют не стал провальным, клуб за € 27+3 млн подписал пятилетний контракт с 20-летним полузащитником сборной Ганы и «Норшелланна» Калебом Йиренки. Это, разумеется, самая дорогая продажа в истории датского футбола. На ЧМ-2026 носитель косичек забил победный гол Панаме.
Главные трансферные слухи дня
«ПСЖ» допускает уход Сафонова следующим летом
Простите, если, прочтя заголовок, подумали, что речь о нынешнем лете. У нас лимит по символам – конкретика не влезла. Согласно инсайду L’Équipe, «ПСЖ» в связи с приглашением Дзиона Судзуки из «Пармы» рассматривает расставание с одним из своих нынешних вратарей следующим летом – Матвеем Сафоновым или Люка Шевалье. В зависимости от того, кто будет играть в основе. Тут как раз и инсайд Sports.fr подоспел: Шевалье намерен остаться и всё-таки выиграть конкуренцию у Сафонова. Ранее сообщалось, что Судзуки купят и сразу же отдадут в аренду «Ювентусу».
«Манчестер Сити» отклонил предложение «Барселоны» по Родри
Вчера агент Родри Пабло Баркеро публично сказал, что его клиент выбрал для продолжении карьеры «Барселону» и уведомил об этом «Реал». Но мало договориться о контракте, нужно чтобы клубы тоже всё порешали. А с этим пока наблюдаются сложности. Фабрицио Романо и Бен Джейкобс написали о каталонском предложении в € 45 млн. А «Манчестер Сити» хочет € 75 млн. То есть ждём сделку плюс-минус на € 60 млн.
«Ливерпуль» готовит € 115 млн за Баркола. «ПСЖ» хочет значительно больше
И снова инсайд L’Équipe, не только же про Сафонова им писать. По информации французского издания, «Ливерпуль» направит «ПСЖ» запрос на покупку Брэдли Баркола примерно за € 115 млн. Неизвестно, какая часть суммы предполагает фиксированную выплату, а какая – бонусную. Сами парижане при этом оценивают атакующего универсала выше и готовы великодушно его отпустить за € 150 млн, и это без учёта бонусов. Именно продолжение карьеры в «Ливерпуле» – приоритет для Баркола.
Президент «Фламенго» помешал покупке у «Зенита» Луиса Энрике. Но есть выход из положения
Бразилия славится сериалами – российские телезрители 1990-х и нулевых точно в курсе. Там чтят традиции и творят уже футбольную сагу. Сначала издание Globo оповестило, что переговоры «Фламенго» по покупке у «Зенита» Луиса Энрике зашли в тупик. Причина заставляет смеяться: стороны достигли соглашения о сумме в € 35+5 млн с рассрочкой на три года, а потом президент бразильского гранда Луис Эдуардо Баптиста заблокировал сделку и установил порог в € 25 млн. Гений!
Позже инсайдер Хулио Мигель Нету сообщил, что «Фламенго» направил новое предложение: € 25+5 млн, но за 70% прав на вингера, то есть петербуржцам в таком случае достанутся 30% с его перепродажи. Что они по этому поводу думают, пока неизвестно.
Одной строкой
Алексей Батраков, Леандро Паредес, Эндрик
Фото: Getty Images/«Чемпионат»
- Официально: «Хетафе» объявил о годичной аренде полузащитника сборной Бельгии и «Лиона» Ореля Мангала.
- Официально: «Милан» объявил о расторжении контракта с полузащитником Исмаэлем Беннасером.
- Официально: «Манчестер Юнайтед» отдал «Сельте» вратаря Алтая Байындыра в годичную аренду с правом выкупа за € 4 млн.
- Официально: опорник Фабиньо покинул саудовский «Аль-Иттихад» в статусе свободного агента.
- Официально: полузащитник Джибриль Соу перешёл в «Дженоа» из «Севильи», которая заплатила € 4 млн.
- Официально: нападающий Хоакин Корреа вернулся в родной «Эстудиантес» из «Ботафого».
- Официально: вратарь Лука Зидан расторг контракт с «Гранадой» и подписал новый с «Леганесом».
- Официально: «Халл Сити» купил у норвежского «Тромсё» 20-летнего полузащитника Йенса Хьертё-Даля за € 11,7 млн.
- Официально: бывший защитник «Арсенала» Такэхиро Томиясу перешёл в «Кристал Пэлас» свободным агентом.
- BBC: Хаби Алонсо до конца лета хочет продать 16 из 41 футболиста из состава «Челси».
- ESPN Argentina: «Милан» сделал «Бока Хуниорс» предложение о трансфере 32-летнего полузащитника Леандро Паредеса.
- COPE: «Реал» не будет подписывать нового полузащитника в летнее трансферное окно после срыва сделки по Родри.
- Рамон Альварес де Мон: «Реал» после покупки Яна Диоманде отпустит в аренду в Англию Эндрика. И плевать, что у них разные позиции на поле.
- Фабрицио Романо: переговоры «Манчестер Сити» и «Лилля» по опорнику сборной Марокко Айюбу Буадди вышли на финальную стадию.
- Фабрицио Романо: «Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука ведёт переговоры о подписании нападающего «Наполи» Ромелу Лукаку.
- Фабрицио Романо: «Барселона» этим летом отпустит вингера Руни Барджи, но планирует сохранить контроль над его будущим.
- Фабрицио Романо: «Манчестер Сити» покупает вратаря «Марселя» Херонимо Рульи за € 3,8 млн.
- Fanatik: «Галатасарай» увеличил предложение «Локомотиву» по покупке полузащитника Алексея Батракова до € 25 млн.
- Sport24: аргентинский «Расинг» отклонил предложение ЦСКА по правому защитнику Гастону Мартирене, не захотев включать в сделку Рамиро Ди Лусиано.
- «Чемпионат»: Жоау Коррея из кипрского «Пафоса» – главная цель «Спартака» на позицию вингера.