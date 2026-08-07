Возможный уход Сафонова, звезда «Реала» в Италии, сага Энрике. Трансферы и слухи дня

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Главные состоявшиеся трансферы

«Реал» одолжил Мастантуоно «Фиорентине»

Повторить успешный путь Нико Паса в Серии А попробует Франко Мастантуоно. Недаром, что оба аргентинцы. В «Реале» 18-летний атакующий универсал не закрепился, вот мадридцы и отдали его в годичную аренду без права выкупа «Фиорентине». Во Флоренции его приняли как рок-звезду: встретила громадная толпа фанатов и журналистов, словно к ним пожаловал праймовый Габриэль Батистута. Таких страстных болельщиков точно не стоит разочаровывать.

«Ковентри» Лэмпарда оформил самый дорогой трансфер датского футбола

Калеб Йиренки Фото: ccfc.co.uk

«Ковентри Сити» готовится ворваться в АПЛ под руководством Фрэнка Лэмпарда. Чтобы дебют не стал провальным, клуб за € 27+3 млн подписал пятилетний контракт с 20-летним полузащитником сборной Ганы и «Норшелланна» Калебом Йиренки. Это, разумеется, самая дорогая продажа в истории датского футбола. На ЧМ-2026 носитель косичек забил победный гол Панаме.

Главные трансферные слухи дня

«ПСЖ» допускает уход Сафонова следующим летом

Простите, если, прочтя заголовок, подумали, что речь о нынешнем лете. У нас лимит по символам – конкретика не влезла. Согласно инсайду L’Équipe, «ПСЖ» в связи с приглашением Дзиона Судзуки из «Пармы» рассматривает расставание с одним из своих нынешних вратарей следующим летом – Матвеем Сафоновым или Люка Шевалье. В зависимости от того, кто будет играть в основе. Тут как раз и инсайд Sports.fr подоспел: Шевалье намерен остаться и всё-таки выиграть конкуренцию у Сафонова. Ранее сообщалось, что Судзуки купят и сразу же отдадут в аренду «Ювентусу».

«Манчестер Сити» отклонил предложение «Барселоны» по Родри

Вчера агент Родри Пабло Баркеро публично сказал, что его клиент выбрал для продолжении карьеры «Барселону» и уведомил об этом «Реал». Но мало договориться о контракте, нужно чтобы клубы тоже всё порешали. А с этим пока наблюдаются сложности. Фабрицио Романо и Бен Джейкобс написали о каталонском предложении в € 45 млн. А «Манчестер Сити» хочет € 75 млн. То есть ждём сделку плюс-минус на € 60 млн.

«Ливерпуль» готовит € 115 млн за Баркола. «ПСЖ» хочет значительно больше

И снова инсайд L’Équipe, не только же про Сафонова им писать. По информации французского издания, «Ливерпуль» направит «ПСЖ» запрос на покупку Брэдли Баркола примерно за € 115 млн. Неизвестно, какая часть суммы предполагает фиксированную выплату, а какая – бонусную. Сами парижане при этом оценивают атакующего универсала выше и готовы великодушно его отпустить за € 150 млн, и это без учёта бонусов. Именно продолжение карьеры в «Ливерпуле» – приоритет для Баркола.

Президент «Фламенго» помешал покупке у «Зенита» Луиса Энрике. Но есть выход из положения

Бразилия славится сериалами – российские телезрители 1990-х и нулевых точно в курсе. Там чтят традиции и творят уже футбольную сагу. Сначала издание Globo оповестило, что переговоры «Фламенго» по покупке у «Зенита» Луиса Энрике зашли в тупик. Причина заставляет смеяться: стороны достигли соглашения о сумме в € 35+5 млн с рассрочкой на три года, а потом президент бразильского гранда Луис Эдуардо Баптиста заблокировал сделку и установил порог в € 25 млн. Гений!

Позже инсайдер Хулио Мигель Нету сообщил, что «Фламенго» направил новое предложение: € 25+5 млн, но за 70% прав на вингера, то есть петербуржцам в таком случае достанутся 30% с его перепродажи. Что они по этому поводу думают, пока неизвестно.

Одной строкой

Алексей Батраков, Леандро Паредес, Эндрик Фото: Getty Images/«Чемпионат»