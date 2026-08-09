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Зенит — Родина: прямая онлайн-трансляция матча 3-го тура РПЛ, где смотреть, составы, 9 августа 2026, Спартак — Краснодар

Очередной гол Глушенкова в РПЛ! «Зенит» открыл счёт в матче с новичком! LIVE
Кирилл Закатченко Никита Паглазов
,
Онлайн 3-го тура РПЛ
Комментарии
Следим за чемпионатом России вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! 3-й тур Альфа-Банк РПЛ в самом разгаре. Сегодня нас ждут ещё четыре матча. И здесь будет уже совсем жарко.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маринкин – 77'     2:0 Скопинцев – 79'     2:1 Агаларов – 81'     3:1 Миранчук – 90+3'    

Начнём с динамовского дерби — московское против махачкалинского. Правда, по результатам сразу и не скажешь, кто откуда. Пока команда Евсеева стрижёт очки и идёт в лидерах, камбэк Шварца в Россию начинается с неудач. Что нас ждёт: первая победа немца после возвращения или очередной успех Махачкалы?

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Перерыв
1 : 0
Родина
Москва
1:0 Глушенков – 23'    

Матч, который на бумаге кажется потенциально главным разгромом тура. «Зенит» в двух турах — суммарно 8:0. «Родина» — 2:7. Складывать не будем, но всё понятно и так: у одних — в полном порядке атака, у других — жуть в обороне. Или будут сюрпризы?

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Однозначно главная встреча тура! «Спартак» и «Краснодар» пока идут без осечек, однако очная встреча неизбежно закончится потерей очков. Обе команды в форме, хоть вице-чемпионы и помучили болельщиков чуть не отданной победой в игре с «Факелом». Плюс на поверхности недавний финал Кубка России, где по пенальти победил «Спартак». Ещё один успех Карседо или месть Мусаева?

С разницей в полчаса с московским топ-матчем начнётся встреча «Рубина» и «Оренбурга», но за ней мы будем следить отдельно. За остальными событиями игрового дня можно будет наблюдать в нашем онлайне. Присоединяйтесь!

ГОЛ! «Зенит»! «Зенит» — «Родина»: стартовые составы команд Махачкалинское «Динамо» потеряло первые очки в РПЛ Миранчук забил с паса Окишора Агаларов забил после выхода на замену Скопинцев укрепил преимущество московского «Динамо» Маринкин положил мяч в дальний угол «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала: стартовые составы команд
Live Никита Паглазов

Перерыв. Всего 1:0 в пользу «Зенита», хотя могло быть и больше.

17:48 Никита Паглазов

Редкая атака «Родины» и угловой от гостей. Привёл ли к чему-то? Нет.

17:40 Никита Паглазов

Максим Глушенков забил 50-й гол в РПЛ (в 163-м матче). Среди действующих игроков РПЛ больше только у Александра Соболева (76 голов в 220 матчах), Джона Кордобы (64 гола в 118 матчах) и Александра Ерохина (54 гола в 308 матчах)!

17:35 Никита Паглазов

Второй мяч мог забивать сейчас «Зенит»! Пока что здорово выглядит команда Семака.

17:28 Никита Паглазов

ГОЛ! «Зенит»!

Глушенков открывает счёт! Ошибся «Акрон» при выходе из обороны, «Зенит» молниеносно сориентировался и вывел Максима на ударную позицию. А он перекинул Волкова — 1:0.

17:27 Никита Паглазов

Старается не выпускать «Зенит» соперника со своей половины поля. Сейчас вот Вендел попробовал пробить издали — прямо в руки Сергею Волкову.

17:22 Никита Паглазов

Пока что удаётся «Родине» сдерживание «Зенита». И даже робкие попытки владения мячом от москвичей проскакивают.

17:13 Никита Паглазов

«Зенит» с помощью угловых сейчас пытался создать угрозу. Не вышло.

17:10 Никита Паглазов

Продолжается давление от «Зенита». Хотя и «Родина» не стесняется при возможности атаковать.

17:06 Никита Паглазов

И первая опасная атака «Зенита» на 2-й минуте! Закончилась она ударом Педро, который заблокировал защитник «Родины». Угловой.

17:05 Никита Паглазов

Погнали! Смотрим футбол.

16:59 Никита Паглазов

«Зенит» и «Родина» вышли на поле стадиона в Санкт-Петербурге. Совсем скоро стартует встреча.

16:27 Кирилл Закатченко

«Зенит» — «Родина»: стартовые составы команд

«Зенит»: Адамов, Мантуан, Дивеев, Нино, Вега, Барриос, Вендел, Глушенков, Педро, Соболев, Аугусто.

«Родина»: Волков, Бессмертный, Мещанинов, Тананеев, Гогличидзе, Фищенко, Посо, Рейна, Абдусаламов, Максименко, Тимошенко.

16:26 Кирилл Закатченко

Махачкалинское «Динамо» потеряло первые очки в РПЛ

Матч окончен! Московское «Динамо» одержало первую победу в нынешнем сезоне РПЛ. А вот махачкалинский клуб впервые проиграл.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маринкин – 77'     2:0 Скопинцев – 79'     2:1 Агаларов – 81'     3:1 Миранчук – 90+3'    
16:25 Кирилл Закатченко

Миранчук забил с паса Окишора

Нет, не будет камбэка! Окишор удрал от вратаря, который далеко выскочил. Виктор разобрался с голкипером и покатил на Миранчука, который, судя по всему, установил окончательный результат.

16:24 Кирилл Закатченко

Две минуты уже истекли. Будет ли камбэк? Или столичная команда победит впервые в сезоне?

16:22 Кирилл Закатченко

Четыре минуты добавлено. Совсем немного времени остаётся у гостей на спасение.

16:20 Кирилл Закатченко

Глебов вышел на поле вместо Тюкавина. Замена в составе московской команды.

16:18 Кирилл Закатченко

И ещё одна жёлтая. На этот раз её получил Апшацев. Тормознул Миранчука при помощи рук.

16:16 Кирилл Закатченко

Сундуков предъявил что-то Шафееву и увидел перед собой жёлтую карточку.

16:15 Кирилл Закатченко

Какая у нас жара в концовке! Будут ли ещё голы в матче?

16:15 Кирилл Закатченко

Хубулов и Магомедов вышли на поле в составе гостей. А кто ушёл? Мрезиг и Глушков.

16:14 Кирилл Закатченко

Агаларов забил после выхода на замену

ГООООЛ! Интрига жива! Агаларов с линии вратарской переиграл Расулова 2:1! Правда, идёт проверка эпизода.

UPD. Проверка завершена, гол засчитан.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

16:12 Кирилл Закатченко

Два гола за две минуты. Серьёзная заявка на победу московской команды.

16:12 Кирилл Закатченко

Скопинцев укрепил преимущество московского «Динамо»

И следом второй гол от московской команды. Сколько там прошло с первого результативного удара Маринкина? Тюкавин пяткой скинул на Скопинцева, а Дмитрий попал в самый уголок.

16:09 Кирилл Закатченко

Овечкин радуется на трибунах после гола. Хорошее настроение у хоккеиста.

16:09 Кирилл Закатченко

Маринкин положил мяч в дальний угол

И всё-таки забивает московское «Динамо»! Маринкин уложил мяч в дальний угол ударом из-за пределов штрафной площади.

16:07 Кирилл Закатченко

Окишор приложился из-за пределов штрафной площади. Получилось прямо туда, где находился Магомедов.

16:06 Кирилл Закатченко

Сергеев и Миранчук — новые игроки, которые вышли на поле в составе «Динамо». Ушли Фомин и Гладышев. Тюкавин получил капитанскую повязку.

16:05 Кирилл Закатченко

Ой-ой-ой! Джабраилов запорол перспективную атаку крайне неточным навесом.

16:04 Кирилл Закатченко

Окишор получил жёлтую карточку. Меньше 20 минут остаётся до конца основного времени. Замены пока не работают у Шварца.

16:02 Кирилл Закатченко

Замена в составе махачкалинского клуба: Агаларов вышел вместо Миро.

15:58 Кирилл Закатченко

Сандрачук и Джабраилов вышли на поле в составе махачкалинского «Динамо». Евсеев снял с игры Лесового и Смелова.

15:57 Кирилл Закатченко

Смелов получил травму. Егор лежит на газоне. Полузащитник поднялся на ноги, всё в порядке.

15:54 Кирилл Закатченко

Пока все матчи в Москве в этом туре не радуют голами. Их просто нет. В 3-м туре забивала только «Балтика». По крайней мере, пока.

15:52 Кирилл Закатченко

Шварцу надоело на всё это смотреть, и он сделал двойную замену. На поле появились Окишор и Скопинцев. Гомес и Рубенс отправились на отдых.

15:47 Кирилл Закатченко

Жёсткое столкновение вратаря Магомедова со своим же защитником Алорконом. Неприятный эпизод, но всё обошлось.

15:46 Кирилл Закатченко

Смелов покатил на Аззи, а тот пробил мимо дальнего угла. Неплохая попытка, но получилось неточно.

15:45 Кирилл Закатченко

Первые минуты второй половины проходят с преимуществом дагестанской команды. Команда намерена сегодня добиться хорошего результата.

15:42 Кирилл Закатченко

Обе команды нанесли по шесть ударов. НО гости в створ только один раз, а соперник — два.

15:41 Кирилл Закатченко

Смелов неплохо зарядил со штрафного в дальний угол, но Расулов перевёл мяч на угловой. Сейв вратаря московской команды!

15:38 Кирилл Закатченко

Лесовой неплохо навесил, но мяч немного перелетел через голову. Чуть выше, чем надо было.

15:36 Кирилл Закатченко

Возобновляем просмотр матча в Москве. Будут ли вообще голы?

15:20 Кирилл Закатченко

Всё, перерыв. Посмотрим, что изменится после перерыва. У Махачкалы моменты были интереснее.

15:19 Кирилл Закатченко

Арбитр Шафеев накинул одну минуту к основному времени тайма.

15:17 Кирилл Закатченко

Концовка первой половины. Глушков пробил из-за пределов штрафной площади выше перекладины.

15:10 Кирилл Закатченко

Ещё одна карточка. Алоркон встретил Тюкавина в спину во время верхового единоборства.

15:08 Кирилл Закатченко

35 минут сыграно. Пока московское «Динамо» совсем не впечатляет. Посмотрим, что будет дальше.

15:06 Кирилл Закатченко

Фомина наградили жёлтой карточкой. Многовато фолил Даниил в первой половине.

15:04 Кирилл Закатченко

Мрезиг пробил в ближний угол, но не попал в створ. Неплохой момент был у ворот хозяев.

15:03 Кирилл Закатченко

Штрафной не привёл ни к чему опасному. Отбились хозяева.

15:02 Кирилл Закатченко

Так, а теперь Рубенс срубил Аззи и получил от арбитра жёлтую карточку. Перспективный штрафной.

14:58 Кирилл Закатченко

Угловой у ворот махачкалинской команды. Мяч в итоге долетел до Магомедова. Но там не было толкового удара. Следом Рикардо здорово подкатился под Аззи у ворот московского клуба.

14:53 Кирилл Закатченко

Бителло метил в дальнюю девятку, но не попал в створ. Евсеев там что-то считает на пальцах у кромки поля.

14:51 Кирилл Закатченко

Фомин подтолкнул Апшацева. Марат оказался на газоне, а потом предъявил претензии сопернику.

14:48 Кирилл Закатченко

Маринкин зарядил с внешней стороны стопы — Магомедов пусть и не без труда, но забрал мяч в перчатки.

14:47 Кирилл Закатченко

Расулов неожиданно упал, но Миро не обратил на это внимания. Плюс потом потерял мяч. Далее нападающий «Динамо» Махачкала выскочил один на один с Расуловым, но пробил мимо створа. Бителло отдал неудачный пас на Фомина, чем и воспользовался Миро.

14:42 Кирилл Закатченко

Смелов едва не вырвался один на один с голкипером, но защитники настигли полузащитника махачкалинского клуба.

14:40 Кирилл Закатченко

Махачкалинское «Динамо» пока работает без мяча. Соперник заработал угловой, но он ничем опасным не завершился. Следом удар Гомеса заблокировали.

14:39 Кирилл Закатченко

Пять минут сыграно. Пока без моментов. Интересно, продлит ли дагестанский клуб серию без поражений со старта сезона в РПЛ?

14:36 Кирилл Закатченко

Громкий крик уже на второй минуте! Футболист махачкалинского «Динамо» Аззи получил повреждение. Покатался по газону, но потом поднялся после остановки игры.

14:34 Кирилл Закатченко

Прозвучал стартовый свисток. Погнали! Кто победит в матче двух «Динамо»?

14:32 Кирилл Закатченко

Александр Овечкин и Шара Буллет нанесли символический удар перед началом матча в столице. Совсем скоро стартует игра в Москве.

13:49 Кирилл Закатченко

«Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала: стартовые составы команд

«Динамо» Москва: Расулов, Касерес, Осипенко, Рикардо, Рубенс, Фомин, Маринкин, Бителло. Гладышев, Тюкавин, Гомес.

«Динамо» Махачкала: Магомедов, Аззи, Алибеков, Аларкон, Лесовой, Глушков, Смелов, Апшацев, Сундуков, Мрезиг, Миро.

13:02 Кирилл Закатченко

На этой неделе «Спартак» оформил трансфер Мирлинда Даку. Сколько минут получит албанец в сегодняшнем матче?

Разбор перехода нападающего:
Трансфер Даку — сильный ход «Спартака» на пути к трофеям. Не только на словах
Трансфер Даку — сильный ход «Спартака» на пути к трофеям. Не только на словах
13:00 Кирилл Закатченко

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о предстоящем матче с «Краснодаром». Игра с участием топ-клубов РПЛ состоится сегодня, 9 августа.

— Безусловно, «Краснодар» — сильная команда. Понятное дело, что без лидеров они немного перестроились. Им это было необходимо, потому что Эдик [Сперцян] был ключевым игроком и сейчас нет Кордобы. Будем разбирать и готовиться. Надеюсь, что нам удастся хорошо подготовиться и показать хороший футбол.

— Удастся закрыть Кривцова? Он в «Краснодаре» вышел на первый план.
— Тяжело сказать, что кого-то одного нужно будет закрыть. У них достаточно хорошая линия атаки. Нужно быть во всеоружии со всеми и быть готовым ко всем, — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

10:23 Кирилл Закатченко

Главный матч тура пройдёт в Москве. А пока можно вспомнить трансферы

Вспомните всех игроков, переходивших из одного клуба в другой?
Между «Спартаком» и «Краснодаром» лишь 5 трансферов. Скандал сломал отношения на 10 лет!
Между «Спартаком» и «Краснодаром» лишь 5 трансферов. Скандал сломал отношения на 10 лет!
10:22 Кирилл Закатченко

«Зенит» и «Балтику» объединяет один антирекорд. Далеко не все об этом знают.

Так много новички РПЛ не пропускали с 1992 года:
Удивительный факт, объединяющий «Зенит» и «Родину». Дебютант замахнулся на старый «рекорд»
Удивительный факт, объединяющий «Зенит» и «Родину». Дебютант замахнулся на старый «рекорд»
10:21 Кирилл Закатченко

Привет, друзья! Для начала давайте освежим в памяти результаты вчерашних матчей. Голов было немного.

Поздравим «Балтику», а больше некого:
«Балтика» догнала «Спартак» и «Зенит»! Забили красоту и не дали Самаре ни шанса «Балтика» догнала «Спартак» и «Зенит»! Забили красоту и не дали Самаре ни шанса
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