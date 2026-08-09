Очередной гол Глушенкова в РПЛ! «Зенит» открыл счёт в матче с новичком! LIVE

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Друзья, всем привет! 3-й тур Альфа-Банк РПЛ в самом разгаре. Сегодня нас ждут ещё четыре матча. И здесь будет уже совсем жарко.
Начнём с динамовского дерби — московское против махачкалинского. Правда, по результатам сразу и не скажешь, кто откуда. Пока команда Евсеева стрижёт очки и идёт в лидерах, камбэк Шварца в Россию начинается с неудач. Что нас ждёт: первая победа немца после возвращения или очередной успех Махачкалы?
Матч, который на бумаге кажется потенциально главным разгромом тура. «Зенит» в двух турах — суммарно 8:0. «Родина» — 2:7. Складывать не будем, но всё понятно и так: у одних — в полном порядке атака, у других — жуть в обороне. Или будут сюрпризы?
Однозначно главная встреча тура! «Спартак» и «Краснодар» пока идут без осечек, однако очная встреча неизбежно закончится потерей очков. Обе команды в форме, хоть вице-чемпионы и помучили болельщиков чуть не отданной победой в игре с «Факелом». Плюс на поверхности недавний финал Кубка России, где по пенальти победил «Спартак». Ещё один успех Карседо или месть Мусаева?
С разницей в полчаса с московским топ-матчем начнётся встреча «Рубина» и «Оренбурга», но за ней мы будем следить отдельно. За остальными событиями игрового дня можно будет наблюдать в нашем онлайне. Присоединяйтесь!
Перерыв. Всего 1:0 в пользу «Зенита», хотя могло быть и больше.
Редкая атака «Родины» и угловой от гостей. Привёл ли к чему-то? Нет.
Максим Глушенков забил 50-й гол в РПЛ (в 163-м матче). Среди действующих игроков РПЛ больше только у Александра Соболева (76 голов в 220 матчах), Джона Кордобы (64 гола в 118 матчах) и Александра Ерохина (54 гола в 308 матчах)!
Второй мяч мог забивать сейчас «Зенит»! Пока что здорово выглядит команда Семака.
ГОЛ! «Зенит»!
Глушенков открывает счёт! Ошибся «Акрон» при выходе из обороны, «Зенит» молниеносно сориентировался и вывел Максима на ударную позицию. А он перекинул Волкова — 1:0.
Старается не выпускать «Зенит» соперника со своей половины поля. Сейчас вот Вендел попробовал пробить издали — прямо в руки Сергею Волкову.
Пока что удаётся «Родине» сдерживание «Зенита». И даже робкие попытки владения мячом от москвичей проскакивают.
«Зенит» с помощью угловых сейчас пытался создать угрозу. Не вышло.
Продолжается давление от «Зенита». Хотя и «Родина» не стесняется при возможности атаковать.
И первая опасная атака «Зенита» на 2-й минуте! Закончилась она ударом Педро, который заблокировал защитник «Родины». Угловой.
Погнали! Смотрим футбол.
«Зенит» и «Родина» вышли на поле стадиона в Санкт-Петербурге. Совсем скоро стартует встреча.
«Зенит» — «Родина»: стартовые составы команд
«Зенит»: Адамов, Мантуан, Дивеев, Нино, Вега, Барриос, Вендел, Глушенков, Педро, Соболев, Аугусто.
«Родина»: Волков, Бессмертный, Мещанинов, Тананеев, Гогличидзе, Фищенко, Посо, Рейна, Абдусаламов, Максименко, Тимошенко.
Махачкалинское «Динамо» потеряло первые очки в РПЛ
Матч окончен! Московское «Динамо» одержало первую победу в нынешнем сезоне РПЛ. А вот махачкалинский клуб впервые проиграл.
Миранчук забил с паса Окишора
Нет, не будет камбэка! Окишор удрал от вратаря, который далеко выскочил. Виктор разобрался с голкипером и покатил на Миранчука, который, судя по всему, установил окончательный результат.
Две минуты уже истекли. Будет ли камбэк? Или столичная команда победит впервые в сезоне?
Четыре минуты добавлено. Совсем немного времени остаётся у гостей на спасение.
Глебов вышел на поле вместо Тюкавина. Замена в составе московской команды.
И ещё одна жёлтая. На этот раз её получил Апшацев. Тормознул Миранчука при помощи рук.
Сундуков предъявил что-то Шафееву и увидел перед собой жёлтую карточку.
Какая у нас жара в концовке! Будут ли ещё голы в матче?
Хубулов и Магомедов вышли на поле в составе гостей. А кто ушёл? Мрезиг и Глушков.
Агаларов забил после выхода на замену
ГООООЛ! Интрига жива! Агаларов с линии вратарской переиграл Расулова 2:1! Правда, идёт проверка эпизода.
UPD. Проверка завершена, гол засчитан.
Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».
Два гола за две минуты. Серьёзная заявка на победу московской команды.
Скопинцев укрепил преимущество московского «Динамо»
И следом второй гол от московской команды. Сколько там прошло с первого результативного удара Маринкина? Тюкавин пяткой скинул на Скопинцева, а Дмитрий попал в самый уголок.
Овечкин радуется на трибунах после гола. Хорошее настроение у хоккеиста.
Маринкин положил мяч в дальний угол
И всё-таки забивает московское «Динамо»! Маринкин уложил мяч в дальний угол ударом из-за пределов штрафной площади.
Окишор приложился из-за пределов штрафной площади. Получилось прямо туда, где находился Магомедов.
Сергеев и Миранчук — новые игроки, которые вышли на поле в составе «Динамо». Ушли Фомин и Гладышев. Тюкавин получил капитанскую повязку.
Ой-ой-ой! Джабраилов запорол перспективную атаку крайне неточным навесом.
Окишор получил жёлтую карточку. Меньше 20 минут остаётся до конца основного времени. Замены пока не работают у Шварца.
Замена в составе махачкалинского клуба: Агаларов вышел вместо Миро.
Сандрачук и Джабраилов вышли на поле в составе махачкалинского «Динамо». Евсеев снял с игры Лесового и Смелова.
Смелов получил травму. Егор лежит на газоне. Полузащитник поднялся на ноги, всё в порядке.
Пока все матчи в Москве в этом туре не радуют голами. Их просто нет. В 3-м туре забивала только «Балтика». По крайней мере, пока.
Шварцу надоело на всё это смотреть, и он сделал двойную замену. На поле появились Окишор и Скопинцев. Гомес и Рубенс отправились на отдых.
Жёсткое столкновение вратаря Магомедова со своим же защитником Алорконом. Неприятный эпизод, но всё обошлось.
Смелов покатил на Аззи, а тот пробил мимо дальнего угла. Неплохая попытка, но получилось неточно.
Первые минуты второй половины проходят с преимуществом дагестанской команды. Команда намерена сегодня добиться хорошего результата.
Обе команды нанесли по шесть ударов. НО гости в створ только один раз, а соперник — два.
Смелов неплохо зарядил со штрафного в дальний угол, но Расулов перевёл мяч на угловой. Сейв вратаря московской команды!
Лесовой неплохо навесил, но мяч немного перелетел через голову. Чуть выше, чем надо было.
Возобновляем просмотр матча в Москве. Будут ли вообще голы?
Всё, перерыв. Посмотрим, что изменится после перерыва. У Махачкалы моменты были интереснее.
Арбитр Шафеев накинул одну минуту к основному времени тайма.
Концовка первой половины. Глушков пробил из-за пределов штрафной площади выше перекладины.
Ещё одна карточка. Алоркон встретил Тюкавина в спину во время верхового единоборства.
35 минут сыграно. Пока московское «Динамо» совсем не впечатляет. Посмотрим, что будет дальше.
Фомина наградили жёлтой карточкой. Многовато фолил Даниил в первой половине.
Мрезиг пробил в ближний угол, но не попал в створ. Неплохой момент был у ворот хозяев.
Штрафной не привёл ни к чему опасному. Отбились хозяева.
Так, а теперь Рубенс срубил Аззи и получил от арбитра жёлтую карточку. Перспективный штрафной.
Угловой у ворот махачкалинской команды. Мяч в итоге долетел до Магомедова. Но там не было толкового удара. Следом Рикардо здорово подкатился под Аззи у ворот московского клуба.
Бителло метил в дальнюю девятку, но не попал в створ. Евсеев там что-то считает на пальцах у кромки поля.
Фомин подтолкнул Апшацева. Марат оказался на газоне, а потом предъявил претензии сопернику.
Маринкин зарядил с внешней стороны стопы — Магомедов пусть и не без труда, но забрал мяч в перчатки.
Расулов неожиданно упал, но Миро не обратил на это внимания. Плюс потом потерял мяч. Далее нападающий «Динамо» Махачкала выскочил один на один с Расуловым, но пробил мимо створа. Бителло отдал неудачный пас на Фомина, чем и воспользовался Миро.
Смелов едва не вырвался один на один с голкипером, но защитники настигли полузащитника махачкалинского клуба.
Махачкалинское «Динамо» пока работает без мяча. Соперник заработал угловой, но он ничем опасным не завершился. Следом удар Гомеса заблокировали.
Пять минут сыграно. Пока без моментов. Интересно, продлит ли дагестанский клуб серию без поражений со старта сезона в РПЛ?
Громкий крик уже на второй минуте! Футболист махачкалинского «Динамо» Аззи получил повреждение. Покатался по газону, но потом поднялся после остановки игры.
Прозвучал стартовый свисток. Погнали! Кто победит в матче двух «Динамо»?
Александр Овечкин и Шара Буллет нанесли символический удар перед началом матча в столице. Совсем скоро стартует игра в Москве.
«Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала: стартовые составы команд
«Динамо» Москва: Расулов, Касерес, Осипенко, Рикардо, Рубенс, Фомин, Маринкин, Бителло. Гладышев, Тюкавин, Гомес.
«Динамо» Махачкала: Магомедов, Аззи, Алибеков, Аларкон, Лесовой, Глушков, Смелов, Апшацев, Сундуков, Мрезиг, Миро.
На этой неделе «Спартак» оформил трансфер Мирлинда Даку. Сколько минут получит албанец в сегодняшнем матче?
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о предстоящем матче с «Краснодаром». Игра с участием топ-клубов РПЛ состоится сегодня, 9 августа.
— Безусловно, «Краснодар» — сильная команда. Понятное дело, что без лидеров они немного перестроились. Им это было необходимо, потому что Эдик [Сперцян] был ключевым игроком и сейчас нет Кордобы. Будем разбирать и готовиться. Надеюсь, что нам удастся хорошо подготовиться и показать хороший футбол.
— Удастся закрыть Кривцова? Он в «Краснодаре» вышел на первый план.
— Тяжело сказать, что кого-то одного нужно будет закрыть. У них достаточно хорошая линия атаки. Нужно быть во всеоружии со всеми и быть готовым ко всем, — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Главный матч тура пройдёт в Москве. А пока можно вспомнить трансферы
«Зенит» и «Балтику» объединяет один антирекорд. Далеко не все об этом знают.
Привет, друзья! Для начала давайте освежим в памяти результаты вчерашних матчей. Голов было немного.