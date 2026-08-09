Очередной гол Глушенкова в РПЛ! «Зенит» открыл счёт в матче с новичком! LIVE

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Друзья, всем привет! 3-й тур Альфа-Банк РПЛ в самом разгаре. Сегодня нас ждут ещё четыре матча. И здесь будет уже совсем жарко.

Начнём с динамовского дерби — московское против махачкалинского. Правда, по результатам сразу и не скажешь, кто откуда. Пока команда Евсеева стрижёт очки и идёт в лидерах, камбэк Шварца в Россию начинается с неудач. Что нас ждёт: первая победа немца после возвращения или очередной успех Махачкалы?

Матч, который на бумаге кажется потенциально главным разгромом тура. «Зенит» в двух турах — суммарно 8:0. «Родина» — 2:7. Складывать не будем, но всё понятно и так: у одних — в полном порядке атака, у других — жуть в обороне. Или будут сюрпризы?

Однозначно главная встреча тура! «Спартак» и «Краснодар» пока идут без осечек, однако очная встреча неизбежно закончится потерей очков. Обе команды в форме, хоть вице-чемпионы и помучили болельщиков чуть не отданной победой в игре с «Факелом». Плюс на поверхности недавний финал Кубка России, где по пенальти победил «Спартак». Ещё один успех Карседо или месть Мусаева?

С разницей в полчаса с московским топ-матчем начнётся встреча «Рубина» и «Оренбурга», но за ней мы будем следить отдельно. За остальными событиями игрового дня можно будет наблюдать в нашем онлайне. Присоединяйтесь!