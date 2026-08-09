Удивительный факт, объединяющий «Зенит» и «Родину». Дебютант замахнулся на старый «рекорд»

Так много новички РПЛ не пропускали с 1992 года. Петербургский клуб же тогда вылетел из элиты.

«Зенит» и «Родина» впервые сыграют друг с другом. Кажется, что эти два клуба ничто не связывает, но на самом деле их объединяет один антирекорд. Точнее, москвичи на старте этого сезона Альфа-Банк РПЛ замахнулись на «достижение» петербуржцев. Как подсчитала Opta Sports, семь пропущенных «Родиной» мячей в первых двух матчах чемпионата – второй худший результат за всю историю для дебютантов элиты. Более дырявая оборона у команд, проводивших свой первый сезон в высшей лиге российского футбола, была только у «Зенита». Петербуржцы начали с 10 голов за пару туров. Как же будущий многократный чемпион страны умудрился поставить свой рекорд с приставкой «анти-»?

Как «Зенит» установил антирекорд в свой первый сезон в элите

Для «Зенита» дебютным в высшей лиге был сезон-1992. Как, впрочем, и для остальных 19 клубов, сыгравших в том чемпионате – первом в российской истории. По логике вещей, петербуржцы и не должны были выступать в элите. Ведь по итогам сезона-1991 вылетели из Первой лиги чемпионата СССР, заняв 18-е место. Изначально предлагалось организовать турнир из 14 команд: шести бывших участников советской «вышки» и восьми представителей подэлитного дивизиона (всех – кроме тройки выбывших во Вторую лигу). Но некие силы продавили другой вариант – 20 команд с делением на две группы по 10.

Хронической болезнью «Зенита» в начале 1990-х была нехватка денег. Из-за ужасной экономической ситуации клуб еле-еле выживал, делал ставку в основном на собственных воспитанников. Игрокам платили $ 100-150 в месяц, иногда — в немецких и финских марках, поскольку инфляция быстро обесценивала поступавшие с задержкой рубли. Лидеры клуба и самые талантливые футболисты города уезжали, как только получали предложения из-за границы или более-менее привлекательные — из России. Перед самым стартом сезона-1992 ушёл, устав от вечной борьбы с бедностью, даже главный тренер – легендарный Юрий Морозов. Его место занял молодой 38-летний ассистент Вячеслав Мельников, бравший с «Зенитом» золото в 1984 году как игрок. Он должен был слепить команду из того, что было.

Матч «Спартак» — «Зенит» в 1992 году Фото: Вадим Жуков/ТАСС

Неудивительно, что «Зенит» со средним возрастом команды в 20,5 года установил антирекорд, держащийся до сих пор. В стартовом туре в первый день апреля 1992-го команда Мельникова принимала в спортивно-концертном комплексе (ныне на его месте находится хоккейная «СКА Арена») столичный «Асмарал». Как и сегодняшняя «Родина», это был частный московский клуб – владел им иракский бизнесмен Хусам Аль-Халиди. На ковёр петербургского манежа гостей вывел легенда «Спартака» – почти 40-летний полузащитник Юрий Гаврилов. Тренировал «Асмарал» другая знаменитость – Константин Бесков.

«Зенит» при поддержке 11 000 болельщиков продержался полтайма, а потом получил два гола в течение четырёх минут. Ворота хозяев защищал 22-летний голкипер Андрей Заикин, который ещё через год и два месяца уйдёт из жизни из-за неизлечимой болезни. В сезоне-1992 он сыграл два матча – те самые, в которых петербуржцы пропустили 10 мячей. Без ошибок вратаря не обошлось, хотя чудили в обороне у «Зенита» все. Только при счёте 3:0 в середине второго тайма более классный «Асмарал» ослабил хватку. Команда Мельникова избежала разгрома, проиграв некрупно – 2:4. Забили у петербуржцев будущий и бывший нападающие ЦСКА — Владимир Кулик и Юрий Гусаков.

Ещё пара интересных деталей из той встречи. Комментировал игру Геннадий Орлов, который поговорил в прямом эфире с Аль-Халиди. Босс «Асмарала» признался, что по совету Юрия Сёмина, работавшего тогда в Новой Зеландии, собирается подписать лучшего игрока этой страны. Тем не менее трансфер по какой-то причине не состоялся. Кроме того, Аль-Халиди сделал пожелание Санкт-Петербургу, которое сбылось. «От души хочу пожелать успехов вашему городу. Чтобы не было монополии Москвы вечной», – сказал владелец «Асмарала».

А лучшим игрокам матча в составе «Зенита» и «Асмарала» – капитану хозяев Левину и Гаврилову – в качестве призов подарили… тумбы под телевизор! Что ж, у российского футбола начала 1990-х была своя романтика.

Во 2-м туре «Зенит» попал под набиравший силу «Ротор». В Волгограде хозяева раскатали команду Мельникова со счётом 6:1. Забили быстрый гол уже на второй минуте, а на исходе часа встречи повели крупно (3:0). Затем нападающий Сергей Сухов оформил хет-трик, а будущая звезда «Ротора» Олег Веретенников завершил разгром дублем в концовке. Вот так «Зенит» выдал 3:10 в начале чемпионата. К слову, в 3-м туре, несмотря на поражение в Самаре от «Крыльев Советов», петербуржцы пропустили только один гол (0:1).

Как «Зенит» и команда из Москвы выдали самый результативный матч в истории РПЛ

Первые очки «Зенит» набрал только в 4-м туре, переиграв дома ярославский «Шинник» (2:0). А главным достижением команды Мельникова в сезоне-1992 стала следующая победа – над «Спартаком» в Санкт-Петербурге со счётом 2:0. Это было единственное поражение обладателя золота за весь чемпионат.

Однако ещё более запоминающимся в сезоне-1992 стал ответный матч «Асмарала» и «Зенита» в столице. 34 года назад, почти день в день (6 августа), команды Бескова и Мельникова установили другой непревзойдённый рекорд российского футбола – по количеству голов в одной игре. «Асмарал» с «Зенитом» выдали какое-то запредельное шоу. Москвичи победили со счётом 8:3! Этот рекорд повторили в 2020-м «Сочи» и «Ростов», когда ростовчане привезли из-за ковида молодёжный состав и влетели 1:10.

Матч «Асмарала» со «Спартаком» Фото: Игорь Уткин/ТАСС

Футбол получился таким безбашенным ещё и потому, что матч ничего не решал. Это был последний тур первого этапа. «Асмарал» вне зависимости от результата отправлялся в чемпионскую группу, в которой спор за титул продолжали топ-8 команд, а «Зенит» – в группу из 12 клубов, боровшихся за выживание. Первый тайм уместил в себя шесть голов. Команда Бескова быстро забила два мяча, потом пропустила столько же в течение минуты, но перед перерывом снова поднажала и после точного удара «вечного» Гаврилова ушла на перерыв, выигрывая со счётом 4:2. После того как в середине второго тайма «Асмарал» повёл уже 7:2, Кулик оформил дубль. А на 82-й минуте хозяева забили 11-й мяч во встрече – и на этом голевой фонтан иссяк.

Для «Зенита» в 1992-м всё завершилось вылетом из «вышки». В последнем туре команда Мельникова не сумела победить «Текстильщик» в Камышине (0:0) – заняла 16-е место. Выжившее в элите ставропольское «Динамо» обошло петербуржцев по дополнительным показателям при равенстве очков.

Возможно, что и сегодняшняя «Родина», как тот «Зенит», начнёт чемпионат с трёх поражений и 11 пропущенных мячей. Её испанскому тренеру Хуану Диасу трудно рассчитывать на сенсацию в Санкт-Петербурге с такой хрупкой обороной и составом из Первой лиги. Впрочем, у московского клуба точно больше ресурсов, чтобы спастись от вылета из РПЛ в дебютный сезон.