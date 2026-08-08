Топ-события воскресенья: «Спартак» — «Краснодар» в РПЛ, теннис и финал Кубка Глинки

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Посмотреть все события 9 августа в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🏆 🏒 2:00: Канада U18 — США U18, Кубок Глинки/Гретцки, финал

Интрига: кто станет чемпионом турнира?

До решающего матча престижного юниорского соревнования в этом году добрались две североамериканские сборные. На пути к финалу канадцы и американцы в общей сложности одержали восемь побед (по четыре на команду), не потерпев ни одного поражения. В полуфинале американцы уверенно переиграли Словакию (5:2), тогда как канадцы с аналогичной разностью заброшенных и пропущенных шайб нанесли поражение Финляндии (6:3). Кто из двух североамериканских сборных окажется сильнее в финале?

🎾 2:00*: Арина Соболенко (Беларусь) — Екатерина Александрова (Россия), Торонто, четвёртый круг

*Время начала матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Александрова с первой ракеткой мира?

Арина Соболенко (№1) и Екатерина Александрова (№19) на турнире серии WTA-1000 в Торонто разыграют путёвку в четвертьфинал. У девушек богатая история встреч — восемь матчей. В пяти из них победила Арина, в трёх — Екатерина. Последний поединок состоялся в Берлине в этом году, тогда успешнее действовала белорусская теннисистка.

👊 12:00: «Красный Яр» — «Стрела-Ак Барс», чемпионат России по регби

Чемпионат России . Чемпионат России Чемпионат России . Чемпионат России 09 августа 2026, воскресенье. 12:00 МСК Красный Яр Красноярск Не начался Стрела-Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: вырвется ли «Стрела» вперёд в историческом противостоянии?

«Стреле» по количеству титулов ещё далеко до «Красного Яра», но и история игры в элите у казанцев пока намного короче. Любопытный факт: за шесть лет очного противостояния у команд абсолютное равенство по личным встречам: по 10 побед. Казанцам в последние годы пришлось догонять, и они успешно это сделали. Сейчас «Стрела» выглядит фаворитом и цели перед собой ставит более высокие – борьбу за первое место в турнирной таблице. Красноярцы же пытаются не сильно отстать от ведущей тройки. Однако теперь они играют дома, а это всегда придаёт «Яру» сил!

⚽️ 14:00: «Манчестер Сити» — «Атлетико» Мадрид, товарищеский матч

Интрига: насколько результативной получится товарищеская встреча в Азии?

Топовые клубы Европы продолжают подготовку к новому сезону. «Манчестер Сити» и «Атлетико» проведут товарищеский матч в Южной Корее. Несколько дней назад вице-чемпион Англии уступил «Интеру» в серии пенальти, после чего обыграл сборную звёзд чемпионата Южной Кореи (3:1). «Атлетико» по-разному провёл свои товарищеские матчи. Команда Диего Симеоне разгромила «Хетафе» (4:1), но не справилась с «Манчестер Юнайтед» (1:2).

⚽️ 14:30: «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала, РПЛ, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: махачкалинское «Динамо» впервые проиграет в РПЛ в этом сезоне?

Если пропустили старт сезона в РПЛ, то вас наверняка удивит положение команд в таблице. Махачкалинское «Динамо» занимает четвёртое место, московское — 13-е. Дагестанский клуб не потерял ни одного очка, столичный — не одержал ни одной победы. Правда, махачкалинское «Динамо» очень плохо играет в РПЛ против московского соперника. Команды дважды рубились в столице — две победы хозяев с общим счётом 7:0. Неутешительная статистика для клуба из Махачкалы.

⚽️ 17:00: «Зенит» — «Родина», РПЛ, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сколько мячей окажется в воротах столичной команды?

Кажется, тут всё предельно ясно. «Зенит» солидно стартовал в новом сезоне — две победы в РПЛ с общим счётом 8:0, первое место в таблице. А вот «Родине» первые встречи в высшей лиге дались тяжело. Московская команда проиграла и «Спартаку» (0:3), и «Ростову» (2:4). С такой обороной тяжело рассчитывать на хороший результат. Впереди — встреча с «Зенитом», который забивает достаточно много. Кажется, главная интрига заключается в том, с каким преимуществом победит чемпион.

⚽️ 20:00: «Спартак» — «Краснодар», РПЛ, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто победит в матче топ-клубов РПЛ и сколько сыграет Даку?

Центральный матч 3-го тура РПЛ. Обе команды одержали по две победы в чемпионате. Плюс и те и другие выиграли кубковые встречи на этой неделе. Правда, «Спартак» победил в основное время (там был разгром), а «Краснодар» — только в серии пенальти. Красно-белые оформили трансфер нападающего Мирлинда Даку и готовы продлить победную серию со старта сезона. Другой вопрос, что именно «Краснодар» — единственный клуб, который обыграл «Спартак» Хуана Карлоса Карседо на домашнем стадионе красно-белого клуба. Кто кого на этот раз?

⚽️ 20:30: «Рубин» — «Оренбург», РПЛ, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто быстрее придёт в себя после унижения в Кубке России?

«Рубин» и «Оренбург» одержали по одной победе в новом сезоне РПЛ. Только казанский клуб взял три очка во 2-м туре, а соперник — в 1-м. «Рубину» нужно понять, как дальше жить без Мирлинда Даку. Клуб из Татарстана продал второго бомбардира в своей истории в «Спартак». На этой неделе обе команды потерпели чувствительное поражение в Кубке России. «Оренбург» «сгорел» во встрече со «Спартаком» (1:5), а «Рубин» пропустил пятёрку в матче с «Родиной» (0:5).