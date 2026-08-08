«Балтика» догнала «Спартак» и «Зенит»! Забили красоту и не дали Самаре ни шанса

«Крылья Советов» провели первый домашний матч в сезоне Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Булатова приняла в Самаре «Балтику». В последних трёх очных встречах калининградцы не уступали сопернику. Тенденция сохранилась и на этот раз.

«Балтика» повторила трюк из матча 1-го тура с ЦСКА. Тогда команда Андрея Талалаева отличилась на первой минуте. Теперь – на третьей. После вбрасывания из аута мяч метался около границ штрафной «Крыльев Советов», пока не оказался у Аймана Мурида. Марокканец сделал качественный заброс на Элдара Чивича, а тот в касание закинул в дальний угол ворот Сергея Песьякова. Получилось не очень сильно, но главное – точно.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Крылья Советов» не растерялись. Команда забрала мяч под свой контроль и старалась растянуть оборону «Балтики». Однако больших успехов в этом самарцы не добились. За первый тайм они ни разу не пробили в створ и создали всего 0,06 xG (ожидаемые голы). Грустно.

Талалаеву не нравилось, что игроки «Балтики» не слишком усердно прессинговали соперника. Впрочем, отчасти действовать быстро хозяевам в первом тайме мешал ливень. Так что обороняться калининградцам помогали погодные условия. Также судья Артём Чистяков часто прерывал игру из-за мелких фолов. При этом в первом тайме никто из футболистов не получил карточек. А незадолго до перерыва «Балтика» могла отличиться во второй раз. Николай Титков после подачи с правого фланга от Мурида пробил головой, но попал в штангу.

«Крылья Советов» — «Балтика» Фото: ПФК «Крылья Советов»

После перерыва в игре не поменялось ничего. Хотя Булатов постарался усилить давление, выпустив форварда Мартина Крамарича вместо полузащитника Михайло Баньяца. Однако итог всё такой же печальный: в атаке «Крылья Советов» ничего не противопоставляли защите «Балтики». Гости умело «душили» соперника.

Самарцы бросали в бой атакующих футболистов в надежде отыграться. Но второй мяч во встрече забили снова калининградцы. Вышедший на замену Брайан Хиль открылся под передачу от Сергея Варатынова, выиграл борьбу у Доминика Ороза и технично перекинул Песьякова. Красота! Хиль забил победный мяч в матче с «Динамо», а теперь закрепил успех в Самаре.

«Балтика» одержала вторую подряд победу в нынешнем сезоне и догнала группу лидеров. «Крылья Советов» после ничьих с московским «Динамо» и ЦСКА потерпели первое поражение, оставшись с двумя очками.