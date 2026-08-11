Самый полезный трансфер «Реала» прошёл в тишине! Моуринью получил «Хоселу 2.0»

Пока главной темой для «Реала» оставалось продление контракта с Винисиусом Жуниором, мадридцы приобрели у «Леванте» за € 25 млн центрального нападающего Карлоса Эспи. Зачем Жозе Моуринью понадобился новый форвард? Рассказываем историю Эспи.
Карлос родился 24 июля 2005 года в городе Табернес-де-Вальдигна в провинции Валенсия. С юных лет он выделялся своими выдающимися физическими данными. Эспи начал играть в футбол в академии местного клуба «Альсира». А в 2022-м ему поступило предложение присоединиться к молодёжной команде «Леванте». Уже в 2024 году он дебютировал за основу.
С первых матчей Карлос привлёк внимание габаритами. Его рост – 194 см, а физическая мощь помогает нападающему классно играть спиной к воротам. И, конечно, Эспи пользуется головой для завершения атак. Например, в сезоне-2025/2026 он занял второе место в Примере по проценту забитых головой мячей среди игроков с 10+ голами (36,4%). Уступил Эспи только Александру Сёрлоту из «Атлетико» (38,5%).
Карлос Эспи в «Леванте»
Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images
До этого Карлос помог «Леванте» занять первое место в Сегунде в сезоне-2024/2025, забив шесть мячей в 36 встречах. Далее Эспи доказал уровень уже в Примере. За 25 матчей сезона-2025/2026 он наколотил 11 мячей и стал лучшим игроком чемпионата среди футболистов до 23 лет.
Рост результативности нападающего случился после смены тренера. В первой части сезона под руководством Хулиана Калеро Эспи не отличился ни разу. Зато после прихода Луиша Каштру испанец расцвёл. Именно его голы и помогли «Леванте» сохранить место в элите. А тренер отвешивал комплименты нападающему.
«Я работал со многими очень хорошими молодыми игроками. Не буду говорить, как далеко может зайти Эспи, потому что вы сказали бы, что я сошёл с ума».
Зачем же «Реал» заплатил € 25 млн за игрока, который провёл только полгода на хорошем уровне? Ответ прост: мадридцам нужна альтернатива в атаке. Сейчас у команды попросту нет форварда, способного доминировать над защитниками с помощью габаритов, замыкать навесы, проявлять голевое чутьё. Раньше такую роль исполнял Хоселу – и был мегаполезен.
Эспи в «Реале» также сможет освобождать зоны для рывков Винисиуса, Мбаппе, Диоманде и Родриго. Хотя сам испанец не самый техничный футболист в мире, он не так уж плохо скоординирован. А ещё Карлос готов пахать в прессинге. Упорство и мощь в него заложил дядя, который работает тренером по физподготовке. Так что к требованиям Моуринью новичок «Реала» должен быть готов.
«Чувствую себя самым счастливым человеком на свете. Это были три неописуемых дня, я очень счастлив. Сначала был в шоке, не мог поверить. Но в итоге это оказалось правдой. Моуринью не звонил мне, однако встретился со мной. Это мечта. Я здесь, чтобы помогать своим товарищам по команде, выкладываться на полную и использовать каждую возможность, которую мне предоставляет тренер. Виделся с родителями, но ещё не со всей семьёй. Я был в восторге, отправлял фотографии футболки и всего остального. Это была очень напряжённая неделя. Все спрашивали меня [про переход в «Реал»], а я ничего не мог сказать. Это было немного ошеломляюще, однако я очень счастлив. Мечты? Получать игровое время. Выигрывать титулы, выигрывать много матчей, дебютировать на «Бернабеу».
Любопытно, что ещё в 2024 году «Реал» присматривался к Эспи, который тогда даже не дебютировал во взрослом футболе. Зато теперь Карлос всё же добрался до мадридцев. А вместе с профессиональным ростом он получил и шикарное прибавление в зарплате: она выросла с € 420 тыс. до € 3,36 млн в год. Сам же контракт подписан до лета 2031 года.
Хотя в «Реале» у Эспи будет роль опции со скамейки, нет сомнений, что по ходу сезона-2026/2027 он не раз спасёт мадридцев. Так что у Карлоса есть все шансы стать не просто «Хоселу 2.0», а действительно важным футболистом. Кстати, Карлос уже забил дебютный мяч за команду в товарищеском матче с «Ференцварошем».