Самый полезный трансфер «Реала» прошёл в тишине! Моуринью получил «Хоселу 2.0»

Пока главной темой для «Реала» оставалось продление контракта с Винисиусом Жуниором, мадридцы приобрели у «Леванте» за € 25 млн центрального нападающего Карлоса Эспи. Зачем Жозе Моуринью понадобился новый форвард? Рассказываем историю Эспи.

Карлос родился 24 июля 2005 года в городе Табернес-де-Вальдигна в провинции Валенсия. С юных лет он выделялся своими выдающимися физическими данными. Эспи начал играть в футбол в академии местного клуба «Альсира». А в 2022-м ему поступило предложение присоединиться к молодёжной команде «Леванте». Уже в 2024 году он дебютировал за основу.

С первых матчей Карлос привлёк внимание габаритами. Его рост – 194 см, а физическая мощь помогает нападающему классно играть спиной к воротам. И, конечно, Эспи пользуется головой для завершения атак. Например, в сезоне-2025/2026 он занял второе место в Примере по проценту забитых головой мячей среди игроков с 10+ голами (36,4%). Уступил Эспи только Александру Сёрлоту из «Атлетико» (38,5%).

Карлос Эспи в «Леванте» Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

До этого Карлос помог «Леванте» занять первое место в Сегунде в сезоне-2024/2025, забив шесть мячей в 36 встречах. Далее Эспи доказал уровень уже в Примере. За 25 матчей сезона-2025/2026 он наколотил 11 мячей и стал лучшим игроком чемпионата среди футболистов до 23 лет.

Рост результативности нападающего случился после смены тренера. В первой части сезона под руководством Хулиана Калеро Эспи не отличился ни разу. Зато после прихода Луиша Каштру испанец расцвёл. Именно его голы и помогли «Леванте» сохранить место в элите. А тренер отвешивал комплименты нападающему.

Луиш Каштру главный тренер «Леванте» «Я работал со многими очень хорошими молодыми игроками. Не буду говорить, как далеко может зайти Эспи, потому что вы сказали бы, что я сошёл с ума».



Зачем же «Реал» заплатил € 25 млн за игрока, который провёл только полгода на хорошем уровне? Ответ прост: мадридцам нужна альтернатива в атаке. Сейчас у команды попросту нет форварда, способного доминировать над защитниками с помощью габаритов, замыкать навесы, проявлять голевое чутьё. Раньше такую роль исполнял Хоселу – и был мегаполезен.

Эспи в «Реале» также сможет освобождать зоны для рывков Винисиуса, Мбаппе, Диоманде и Родриго. Хотя сам испанец не самый техничный футболист в мире, он не так уж плохо скоординирован. А ещё Карлос готов пахать в прессинге. Упорство и мощь в него заложил дядя, который работает тренером по физподготовке. Так что к требованиям Моуринью новичок «Реала» должен быть готов.

Карлос Эспи нападающий «Реала» «Чувствую себя самым счастливым человеком на свете. Это были три неописуемых дня, я очень счастлив. Сначала был в шоке, не мог поверить. Но в итоге это оказалось правдой. Моуринью не звонил мне, однако встретился со мной. Это мечта. Я здесь, чтобы помогать своим товарищам по команде, выкладываться на полную и использовать каждую возможность, которую мне предоставляет тренер. Виделся с родителями, но ещё не со всей семьёй. Я был в восторге, отправлял фотографии футболки и всего остального. Это была очень напряжённая неделя. Все спрашивали меня [про переход в «Реал»], а я ничего не мог сказать. Это было немного ошеломляюще, однако я очень счастлив. Мечты? Получать игровое время. Выигрывать титулы, выигрывать много матчей, дебютировать на «Бернабеу».



Любопытно, что ещё в 2024 году «Реал» присматривался к Эспи, который тогда даже не дебютировал во взрослом футболе. Зато теперь Карлос всё же добрался до мадридцев. А вместе с профессиональным ростом он получил и шикарное прибавление в зарплате: она выросла с € 420 тыс. до € 3,36 млн в год. Сам же контракт подписан до лета 2031 года.

Хотя в «Реале» у Эспи будет роль опции со скамейки, нет сомнений, что по ходу сезона-2026/2027 он не раз спасёт мадридцев. Так что у Карлоса есть все шансы стать не просто «Хоселу 2.0», а действительно важным футболистом. Кстати, Карлос уже забил дебютный мяч за команду в товарищеском матче с «Ференцварошем».