«Локо» всё ближе к зоне вылета! Чёрная серия продолжается — а фанаты выдвигают требования

«Локомотив» продлил безвыигрышную серию с начала сезона Альфа-Банк РПЛ до трёх туров, а с учётом предыдущего чемпионата не побеждает уже на протяжении четырёх матчей. Ничью из Москвы неожиданно увёз «Акрон». Для команды Срджана Благоевича это точно хороший результат после двух поражений с общим счётом 1:7.

Михаил Галактионов удивил стартовым составом «Локомотива». В основе хозяев появились два 18-летних воспитанника клуба – полузащитник Еремеев и нападающий Голубев. На скамейке остались Раков и Руденко, составлявшие дуэт форвардов в первых турах. В результате перестановок Батраков вернулся на позицию «десятки». Молодые таланты железнодорожников выделялись старанием, тем не менее создание пары Еремеев – Карпукас не добавило надёжности красно-зелёным в центре поля. «Акрон» находил свободное пространство в опорной зоне соперника. Уже на пятой минуте Лончар нанёс первый удар метров с 20 – от Лантратова, подменяющего травмированного Митрюшкина, сейв не потребовался, так как мяч просвистел мимо цели.

«Локомотив» без особого успеха пытался прессинговать «Акрон», который, несмотря на катастрофический старт, не отказывается от идеи выхода из обороны через пас и комбинации. Если бы было иначе, вряд ли нового тренера тольяттинцев Благоевича прозвали бы «сербским Гвардиолой». «Акрон» тоже стремился встречать железнодорожников выше, быстро возвращать себе мяч. Впрочем, спешка мешала обеим командам, так как игроки часто допускали невынужденный брак. Хозяева только по истечении 10 минут пробили по воротам гостей (удар Батракова заблокировали), а затем центральный защитник Бокоев совершил наступ в борьбе с Голубевым. Для юного нападающего стало бы большой удачей заработать пенальти в день дебюта в старте, но судья Цыганок решил, что это не фол. Видимо, объяснят, как в единоборстве Касинтура – Литвинов из матча «Ахмата» со «Спартаком», «незначительной силой воздействия».

Владислав Голубев Фото: ФК «Локомотив»

Ближе к перерыву команда Благоевича (на глазах сидевших на трибунах Леонида Слуцкого и экс-игрока «Акрона» и «Локомотива» Артёма Дзюбы) перехватила преимущество. Тольяттинцы заработали серию опасных угловых, а на 41-й минуте Марадишвили простил свой бывший клуб. «Локо» снова неудачно включился в прессинг – гости здорово разломали его. Карпукас, чья игра на фоне слухов о трансфере в «Зените» совсем не впечатляет, отпустил оппонента. Хозяев спасла штанга. По итогам первого тайма «Акрон» в два с половиной раза перебил железнодорожников (10:4) и в три раза чаще встречался с мячом в чужой штрафной (15:5).

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Центральный защитник красно-зелёных Морозов честно признал в перерыве, что это худший тайм «Локомотива» в сезоне. Тем не менее Галактионов не торопился с заменами. На вторую половину вышли те же 11 человек, однако железнодорожники завелись, улучшили возврат и движение мяча. Когда Карпукас вырвал его в центре поля у соперника, Батраков проникающим пасом вывел на ударную позицию Голубева. Юноша загубил свой шанс! Пока подстраивался под мяч, Эшковал бросился на подстраховку и заблокировал выстрел. Вскоре Владислав ещё и жёлтую карточку заработал – вот тогда его поменял Раков.

Но голевые моменты «Локомотив» всё-таки создавал с трудом. «Акрон», пережив тяжёлый отрезок, постепенно успокоил игру. Тольяттинцы могли забить курьёзный мяч, когда навес Дмитриева едва не превратился в гол – вингер угодил в перекладину. Фанаты железнодорожников, глядя с грустью на происходящее, заряжали кричалку с требованием усилить команду. Это, конечно, было не о заменах – болельщики ждут от руководства трансферов на вход. Галактионов поднял со скамейки Руденко, а тот сразу разбил голову в стыке с успевавшим во все горячие точки Эшковалом.

На финише встречи «Локо» опять поднажал, а «Акрон» как будто подсел. Бакаев раскручивал атаки хозяев справа – с его паса должен был забивать Сильянов (Гудиев потащил). Тем удивительнее, что Галактионов убрал Зелимхана с поля, сделав тройную замену. Бакаев, если судить по эмоциям, тоже не понял этого решения тренера. В конце концов, железнодорожники значительно превзошли тольяттинцев, как по ударам (22:15, но в створ – 3:3), так и по показателю xG (1,67 против 1,31), однако финальный штурм не принёс им ничего, кроме призрака пенальти. Хозяева выпрашивали 11-метровый за попадание мяча в руку Дуду, а Цыганок просто закончил игру – касание, по мнению бригады арбитров, не тянуло на фол.