Худший матч ЦСКА в сезоне

«Ростов» увёз ничью из Москвы, а если бы лучше реализовал свои моменты или получил пенальти, забрал бы все три очка.

ЦСКА, как и «Локомотив», выдал сегодня нулевую ничью в Москве. В 3-м туре Альфа-Банк РПЛ армейцы потеряли очки во встрече с «Ростовом». Команда Джонатана Альбы и победить могла, если исходить из того, как складывалась игра.

Дмитрий Игдисамов оставил в воротах Торопа, а вот на флангах обороны ЦСКА появились новые фигуры. Мойзес присел в запас после невыдающейся игры с «Крыльями Советов» – его место занял Матеус Рейс. На правый край вернулся набравший форму Гаич. В результате Круговой снова превратился из защитника в полузащитника с возможностью чаще заходить в штрафную соперника при атаках красно-синих. В начале игры в центре внимания находился Гонду, на котором два одинаковых фола совершил Сако. Лусиано явно не заказывал «массаж головы», так что распустивший руки центрбек «Ростова» быстро присел на карточку.

ЦСКА больше был на мяче, однако потом гости начали лучше прессинговать. Альба дал понять в предматчевом интервью, что к таким перестановкам в составе хозяев ростовчане не готовились, вероятно, поэтому потребовалось какое-то время для адаптации. «Ростов» стал эффективнее в давлении – у армейцев появились проблемы с выходом из обороны. А тот же Сако оказался главным действующим лицом и в первой опасной атаке ростовчан: бил после углового, мяч попал в руку Кисляку. Судья Казарцев и его бригада определили, что касание не тянет на фол.

Прошло полтайма, а в статистике ЦСКА значился всего один удар из пределов штрафной. «Ростов» хорошо ломал всё, что пытались построить армейцы. На исходе получаса редкое успешное взаимодействие Гаича с Круговым едва не принесло красно-синим голевой момент, но и тут в дело вмешался Сако – подстраховал, вынес. Этот отрезок встречи армейцы провели, пожалуй, чуть сильнее. Тем не менее на победу после 45 минут точно не наиграли. К перерыву у ЦСКА и «Ростова» было равенство – как по общему количеству ударов (6:6), так и по ударам из штрафной (3:3). Разве что в створ москвичи попадали чаще ростовчан (3:1), однако этого оказалось недостаточно. А команда Альбы не дождалась от Казарцева и ещё одного пенальти – Гонду, возможно, нарушил правила в борьбе с Сулеймановым.

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После перерыва ростовчане тоже чувствовали себя в гостях как дома. Словно забыли, что этот матч, который изначально должен был пройти на их стадионе, перенесли в Москву из-за повреждения инфраструктуры «Ростов Арены». ЦСКА не контролировал игру. Ещё до завершения часа встречи Игдисамов сделал двойную замену, отправив на скамейку Гонду и Глебова. У Лусиано по-прежнему только один гол в РПЛ за армейцев после обмена на Игоря Дивеева. В атаку у красно-синих вышел Мусаев, на правый фланг – Попович, ставший жертвой перевода Кругового в полузащиту. Сам Данил, кстати, ушёл налево.

Более того, Игдисамов продолжил двигать фигуры – почему-то использовал три слота для замен, а не один или два, в течение восьми минут. Может, хотел сбить паузами игру «Ростова», завладевшего преимуществом? Рабочий день явно раньше, чем ожидали, завершили Обляков, Баринов и Круговой. Тем не менее ЦСКА никак не мог поймать свой ритм, а команда Альбы доминировала и спокойно расставлялась в позиционном наступлении. В середине тайма дважды был близок к голу Комаров. Армейцы избежали худшего благодаря Торопу и Данилову.

Поменяв всю верхнюю пятёрку, Игдисамов не добился того, чтобы его команда хотя бы эффективно использовала свободное пространство. «Ростов» возвращал себе мяч и постоянно находил свободного игрока для передачи. Впрочем, на 86-й минуте отрезок с владением подарил хозяевам опасный штрафной – Мелёхин сбил Козлова у полукруга. Однако Кисляк, исполняя стандарт, попал в стенку… из игроков ЦСКА, которая должна была помешать чужим, но никак не своим. Что ж, если не идёт, то не идёт во всём.

Последнее слово осталось за «Ростовом» – Шанталий угрожал в компенсированное время из-за штрафной. «Родине» в прошлом туре именно он забил в концовке. Однако ЦСКА повезло больше: матч завершился вничью, а победы команда Игдисамова в этот вечер не заслужила (итоговая статистика: удары – 12:16, в створ – 3:6).