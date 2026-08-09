«Барса» отдаёт игроков «Ливерпулю» и «ПСЖ», топ-покупка «Арсенала». Трансферы и слухи дня

Этот дайджест после двух нулевых ничьих уснувшие рано зрители Альфа-Банк РПЛ наверняка не прочтут. А жаль, любопытных новостей хватает.

Главные состоявшиеся трансферы

«Арсенал» всё-таки забрал Гимарайнса у «Ньюкасла»

Минус одна трансферная сага. Лондонцы объявили о подписании контракта с полузащитником сборной Бразилии, заплатив за него € 87,75 млн и подписав с ним контракт по схеме «4+1». Теперь центр поля у Микеля Артеты – кремень. А вот «Ньюкасл» рассыпается: лишились и Энтони Гордона, и Сандро Тонали, и главного тренера Эдди Хау. По ходу представления Бруно Гимарайнса тому задали вопрос, что ему первым приходит в голову при упоминании «Арсенала». Ответ лаконичен: «Победители Премьер-лиги».

Главные трансферные слухи дня

«ПСЖ» согласовал контракт с Ферраном

Пока «Барселона» пытается купить Родри, её нападение страдает. Вслед за Робертом Левандовским хочет покинуть Каталонию автор «золотого» гола сборной Испании на ЧМ-2026. По данным Marca, Ферран Торрес согласовал с «ПСЖ» четырёхлетний контракт. Футболист уже сообщил руководству «Барселоны» о желании сменить обстановку. Переговоры между клубами должны завершиться в ближайшие дни. Ориентировочная стоимость сделки – € 50 млн, поскольку у игрока заканчивается контракт.

«Барселона» ещё и отпускает в «Ливерпуль» Араухо

Если про Феррана слухи курсировали уже давно, то здесь максимально внезапная новость. Ранее про это никто не писал, а тут — хоба! Фабрицио Романо сообщил, что «Ливерпуль» согласовал аренду у «Барселоны» Рональда Араухо с необязательным правом выкупа. Фернандо Поло дополнил, что речь о € 55 млн. Также мерсисайдцы покроют всю зарплату защитника. Тот страдал от депрессии и не играл из-за этого в течение двух месяцев, а теперь попробует перезагрузить карьеру в Англии. Просто вдумайтесь: «Ливерпуль» арендует капитана «Барсы». Бывает и такое.

«Барселона» не смогла купить Ромеро из-за джентльменского соглашения?

Да, сегодня у нас неофициальный день «Барселоны». Поскольку каталонцы прощаются с Араухо, им понадобилась замена. По данным Sport.es, они увидели её в лице Кристиана Ромеро из «Тоттенхэма». Правда, Marca даже не дала болельщикам пофантазировать о потенциальном трансфере и написала: защитник уже во второй раз (впервые – год назад) дал «Атлетико» слово, что переедет именно в Мадрид, и с нетерпением ждёт завершения сделки.

Тем не менее у Mundo Deportivo вообще противоположная информация: якобы Ромеро не торопится соглашаться на вариант с «Атлетико» и ждёт шагов к нему навстречу от «Барселоны». Кому верить, решайте сами.

Герой ЧМ-2026 Буадди одной ногой в Манчестере

Речь о «Сити», а не о «Юнайтед». Но вы и так в курсе, если читаете наши трансферные подборки. «Манчестер Сити» уже давно обрабатывает «Лилль» и, как оповестил Дэвид Орнштейн, добился своего: договорился о переходе 18-летнего полузащитника сборной Марокко Айюба Буадди за € 129+6 млн. Сообщается, что стороны подпишут пятилетний контракт, а сделка находится на завершающей стадии. Экс-чемпионы Англии совсем не жалеют денег для Энцо Марески. Но Эллиоту Андерсону наверняка будет приятно, что не только за него готовы отдать € 135 млн.

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Серхи Роберто/Ромелу Лукаку/Кенан Йылдыз Фото: Getty Images