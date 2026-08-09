«Барса» отдаёт игроков «Ливерпулю» и «ПСЖ», топ-покупка «Арсенала». Трансферы и слухи дня

Этот дайджест после двух нулевых ничьих уснувшие рано зрители Альфа-Банк РПЛ наверняка не прочтут. А жаль, любопытных новостей хватает.
Главные состоявшиеся трансферы
«Арсенал» всё-таки забрал Гимарайнса у «Ньюкасла»
Минус одна трансферная сага. Лондонцы объявили о подписании контракта с полузащитником сборной Бразилии, заплатив за него € 87,75 млн и подписав с ним контракт по схеме «4+1». Теперь центр поля у Микеля Артеты – кремень. А вот «Ньюкасл» рассыпается: лишились и Энтони Гордона, и Сандро Тонали, и главного тренера Эдди Хау. По ходу представления Бруно Гимарайнса тому задали вопрос, что ему первым приходит в голову при упоминании «Арсенала». Ответ лаконичен: «Победители Премьер-лиги».
Главные трансферные слухи дня
«ПСЖ» согласовал контракт с Ферраном
Пока «Барселона» пытается купить Родри, её нападение страдает. Вслед за Робертом Левандовским хочет покинуть Каталонию автор «золотого» гола сборной Испании на ЧМ-2026. По данным Marca, Ферран Торрес согласовал с «ПСЖ» четырёхлетний контракт. Футболист уже сообщил руководству «Барселоны» о желании сменить обстановку. Переговоры между клубами должны завершиться в ближайшие дни. Ориентировочная стоимость сделки – € 50 млн, поскольку у игрока заканчивается контракт.
«Барселона» ещё и отпускает в «Ливерпуль» Араухо
Если про Феррана слухи курсировали уже давно, то здесь максимально внезапная новость. Ранее про это никто не писал, а тут — хоба! Фабрицио Романо сообщил, что «Ливерпуль» согласовал аренду у «Барселоны» Рональда Араухо с необязательным правом выкупа. Фернандо Поло дополнил, что речь о € 55 млн. Также мерсисайдцы покроют всю зарплату защитника. Тот страдал от депрессии и не играл из-за этого в течение двух месяцев, а теперь попробует перезагрузить карьеру в Англии. Просто вдумайтесь: «Ливерпуль» арендует капитана «Барсы». Бывает и такое.
«Барселона» не смогла купить Ромеро из-за джентльменского соглашения?
Да, сегодня у нас неофициальный день «Барселоны». Поскольку каталонцы прощаются с Араухо, им понадобилась замена. По данным Sport.es, они увидели её в лице Кристиана Ромеро из «Тоттенхэма». Правда, Marca даже не дала болельщикам пофантазировать о потенциальном трансфере и написала: защитник уже во второй раз (впервые – год назад) дал «Атлетико» слово, что переедет именно в Мадрид, и с нетерпением ждёт завершения сделки.
Тем не менее у Mundo Deportivo вообще противоположная информация: якобы Ромеро не торопится соглашаться на вариант с «Атлетико» и ждёт шагов к нему навстречу от «Барселоны». Кому верить, решайте сами.
Герой ЧМ-2026 Буадди одной ногой в Манчестере
Речь о «Сити», а не о «Юнайтед». Но вы и так в курсе, если читаете наши трансферные подборки. «Манчестер Сити» уже давно обрабатывает «Лилль» и, как оповестил Дэвид Орнштейн, добился своего: договорился о переходе 18-летнего полузащитника сборной Марокко Айюба Буадди за € 129+6 млн. Сообщается, что стороны подпишут пятилетний контракт, а сделка находится на завершающей стадии. Экс-чемпионы Англии совсем не жалеют денег для Энцо Марески. Но Эллиоту Андерсону наверняка будет приятно, что не только за него готовы отдать € 135 млн.
Одной строкой
Серхи Роберто/Ромелу Лукаку/Кенан Йылдыз
Фото: Getty Images
- Официально: бывший полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто покинул «Комо» и присоединился к «Лос-Анджелес Гэлакси» свободным агентом.
- Официально: также «Лос-Анджелес Гэлакси» до конца года арендовал у «Сан-Диего» вингера Ирвина Лосано с опцией выкупа.
- Официально: «Ривер Плейт» за € 20 млн купил вингера «Атлетико» Тьяго Альмаду.
- Официально: «Манчестер Юнайтед» примерно за € 16,4 млн (половина суммы бонусами) отдал вратаря Радека Витека «Мидлсбро».
- Официально: «Ипсвич Таун» за € 10,53 млн забрал у «Фулхэма» полузащитника Сашу Лукича.
- Официально: «Хоффенхайм» сообщил, что его нападающий Фисник Аслани не перейдёт в «РБ Лейпциг» из-за проваленного медосмотра.
- Официально: «Эльче» арендовал у «Брайтона» атакующего полузащитника Факундо Буонанотте.
- Официально: «Родина» одолжила с правом выкупа у «Ахмата» атакующего полузащитника Брайана Мансилью.
- ESPN: «Манчестер Сити» не намерен делать «Барселоне» скидку на опорника Родри и оценивает его в € 70+ млн.
- La Stampa: «Арсенал» рассматривает вингера Кенана Йылдыза как альтернативу Винисиусу. «Ювентус» потребует значительно больше € 100 млн.
- The Athletic: «Ноттингем Форест» близок к подписанию за € 40 млн защитника «Спортинга» Усмана Дьоманде.
- Джанлуиджи Лонгари: Рафаэл Леау склоняется к тому, чтобы остаться в «Милане». Клуб требует за вингера € 60 млн, с «Галатасараем» договориться не удалось.
- Goal: «Фенербахче» лидирует в борьбе за нападающего «Атлетико» Александра Сёрлота, которого мадридцы оценивают в € 40 млн.
- Саша Тавольери: «Фенербахче» также начал переговоры с представителями нападающего «Наполи» Ромелу Лукаку.
- Агенты вингера «Зенита» Луиса Энрике: переговоры с «Фламенго» официально завершены из-за ряда событий, затруднивших ход сделки.
- Пшемек Семеняко: «Локомотив» хочет арендовать полузащитника «Црвены Звезды» Томаса Генделя за € 500 тыс. с опцией выкупа.