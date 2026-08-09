Самый эпичный гол сезона — у «Спартака» из Костромы! Ассист из аута после кульбита! Видео

Первый матч воскресной программы 5-го тура Лиги Pari состоялся на Дальнем Востоке. Игра с участием «СКА-Хабаровск» и костромского «Спартака» подарила нам главный хайлайт уикенда. А может быть, и всего сезона.

Первый тайм встречи в Хабаровске на порадовал голами, а после перерыва команды прорвало. Хозяева открыли счёт на старте второй половины, но «Спартак» организовал камбэк. Сначала Амур Калмыков восстановил равновесие, а потом дубль сделал защитник Сергей Бугриёв. Кстати, игрок линии обороны костромского клуба вышел на поле в перерыве. В четырёх предыдущих турах Сергей не забил ни разу, хотя регулярно попадал в стартовый состав. А тут остался в запасе, однако потом сделал дубль.

Есть ещё одна очень важная деталь. Бугриёв сейчас играет на фоне тяжёлой потери. Пресс-служба «Спартака» сообщила, что перед предыдущим матчем у Сергея скончалась мама. Несмотря на тяжёлую утрату, капитан остался рядом с командой и продолжил выходить на поле как настоящий профессионал.

В Хабаровске особенно запомнился третий гол «Спартака». И здесь заслуга новичка костромской команды Надера Мохаммади. Иранский защитник пополнил состав клуба Первой лиги в конце июля. До этого Надер играл исключительно на родине, где представлял такие команды, как «Пайкан», «Трактор», «Гол Гохар» и «Зоб Ахан». «Спартак» — первый зарубежный клуб в карьере Мохаммади.

Надер дебютировал в России неделю назад. Тогда его выпустили на поле в перерыве, а «Спартак» сыграл вничью с «Енисеем» (2:2). Иранец запомнился необычной техникой ввода мяча из-за боковой линии. Мохамади перед броском сделал акробатический кульбит. Правда, на замедленном повторе видно, что Надер заступил за линию.

Права на видео принадлежат ФНЛ.

В 5-м туре Первой лиги иранец пошёл ещё дальше. Снова остался в запасе, снова вышел на поле во второй половине, снова сделал кульбит перед броском из-за боковой линии. Только на этот раз аут оказался голевым. Мяч прилетел точно на голову Бугриёву, а тот спокойно реализовал свой шанс. Удивительный момент! Мохаммади провёл всего две неполные встречи в России, но в каждой генерировал необычные хайлайты.

Возникает вопрос: если Надер заступил за линию обеими ногами перед броском, то можно ли засчитывать такой гол? Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов разобрал эпизод для «Чемпионата». По мнению эксперта, Мохаммади не нарушал правила: «Гол «Спартака» после ввода мяча из аута засчитан верно. Если пятки не оторваны от земли, а любая часть ноги хотя бы чуть-чуть касается линии поля, то правила не нарушены. Здесь всё так и было, ноги на линии, пятки стоят, так что всё нормально».

Для «Спартака» из Костромы голы со стандартов — привычная вещь. В прошлом сезоне он забил так 26 раз. Что-то на космическом уровне. Но таких голов ещё не было. Первая лига не перестаёт удивлять.

Главный тренер «Спартака» из Костромы Роман Березовский прокомментировал для «Чемпионата» резонансный эпизод с трюковым выбросом мяча из-за боковой линии.

«Это был второй матч новичка нашей команды. Он уже показал ещё в прошлой встрече, что умеет так далеко кидать аут. Но мы не смогли этим воспользоваться. В матче со «СКА-Хабаровск» смогли. Были готовы к этому. Остальные ребята находились в штрафной, мяч довольно далеко пролетел. Это неожиданно для соперника. Мы воспользовались эффектной возможностью.

Для нас этот забитый мяч получился очень важным. Это принесло нам результат в матче. Нельзя не приветствовать такие возможности, которые есть у некоторых футболистов. Если человек может далеко кидать аут, это дополнительная опция забить мяч либо создать опасный момент. Довольно зрелищно. Это и болельщикам интересно, и необычно».

Ещё один хайлайт — интервью Амура Калмыкова после встречи. «Я сам попросил пресс-службу отправить меня на интервью. Неделю назад здесь играл «Урал», там был водопой в матче. Не знаю, что Кострома сделала Хабаровску. Не знаю, за что они злятся на нашу команду. Но с их стороны был очень некрасивый жест. Это добавило нам злости. Наши ребята пьют воду во время матча, а со скамейки Хабаровска говорят: «Не пейте воду, это не разрешено». Где не разрешено? Где людское? Искренне желаю сопернику исправить вот такие человеческие отношения. Думаю, потом и результат придёт».

К слову, «Спартак» ни разу не проиграл в этом сезоне и поднялся на второе место в таблице Первой лиги. А «СКА-Хабаровск» по-прежнему находится на последней строчке, не набрав ни одного очка.