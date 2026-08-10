«Спартак» готовит трансфер имени Карседо

«Спартак» готовит новый трансфер – очень неожиданный! Как сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией, главной целью красно-белых для усиления правого фланга стал 29-летний игрок из Кабо-Верде, выступающий в… чемпионате Кипра. Это Жоау Коррея из «Пафоса», способный закрыть позицию как вингера, так и крайнего защитника. Благодаря универсальности легионера в московском клубе его считают хорошей опцией. Кроме того, покупка новичка в данном случае не должна быть дорогой: Transfermarkt оценивает Коррея всего в € 1,3 млн.

Первая реакция на новость о трансфере Корреи – удивление. Всё-таки это игрок из лиги, которая по своему уровню далека от РПЛ. Кроме того, Жоау – немолодой футболист без серьёзного бэкграунда. Да ещё и легионер на фоне ужесточающегося лимита. Однако в «Спартаке» точно знают, зачем им этот трансфер. Главный тренер красно-белых Хуан Карлос Карседо тренировал вингера/защитника из Кабо-Верде в «Пафосе» и прекрасно знаком с его возможностями. Коррея внёс большой вклад в завоевание первого и пока единственного чемпионского титула в истории этого кипрского клуба в сезоне-2024/2025.

Несмотря на то что Жоау заигран за сборную Кабо-Верде, он, по сути, европеец. Родился в Португалии (его родной город – Сетубал) в семье выходцев из африканской страны. Рос в бедном районе, футболу учился с девяти лет в малоизвестных местных командах «Амарелуш», «Пальяван» и «Пиньяльновенсе». Последний из этих клубов и дал Коррее путёвку в профессиональный футбол. Перед сезоном-2015/2016 на тот момент 18-летнего Жоау подписала для своего молодёжного состава «Витория Гимарайнш». Довольно долго молодой универсал играл за фарм-клуб в низших лигах португальского чемпионата. За первую команду провёл только пару матчей в июле 2019-го в квалификации Лиги Европы – против «Женесса» из Люксембурга. А в августе того же года парня арендовал «Шавиш». Ещё через год – выкупил. По итогам сезона-2021/2022 Коррея помог «Шавишу» подняться из второго дивизиона в Примейру благодаря победе в стыках с «Морейренсе» (2:0 и 0:1). Причём именно он забил второй гол в домашнем матче, оказавшийся в итоге решающим.

Жоау Коррея Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Только в 25 лет Коррея смог по-настоящему раскрыться и заявить о себе на высоком уровне. Как раз в 2022 году Жоау получил приглашение в сборную Кабо-Верде и дебютировал за неё в товарищеской встрече с Гваделупой. Затем сыграл за национальную команду ещё трижды – и после этого выпал из состава. Причиной, судя по всему, стал отказ от выступления на Кубке Африки – 2023, несмотря на то что Коррея попал в заявку сборной. Жоау сослался на личные причины и не поехал. Главный тренер национальной команды Бубишта – архитектор её сенсационного выступления на ЧМ-2026 – на словах не ставил крест на «португальце». Говоря о возможном вызове универсала из «Шавиша», коуч подчёркивал: «Мы хотим, чтобы он был важен для нас». Тем не менее на чемпионат мира сборная Кабо-Верде отправилась без Корреи.

В сезоне-2022/2023 – своём дебютном в Примейре – Коррея оформил 0+2 в 24 матчах. В следующем чемпионате был чуть более результативен: забил три мяча и сделал одну голевую передачу в 30 играх. После этого на Жоау положили глаз киприоты. «Пафос» оформил трансфер летом 2024-го.

Жоау Коррея экс-игрок «Шавиша» «Моя цель – играть за границей. Увидеть другие страны, другую реальность и более конкурентные лиги, нежели португальская. Я ставлю перед собой задачу достичь более высокого уровня, чем в «Шавише». Желательно за границей, где мне бы хотелось найти для себя хороший проект».

Первый же год на Кипре принёс Коррее первый трофей в карьере – чемпионский титул. В «золотом» сезоне Жоау положил семь мячей в 30 матчах. При Карседо пережил успешное превращение из защитника в вингера, забивал важные, победные голы. Коррея хорошо вписался в футбол с быстрыми атаками благодаря своей скорости и взрывной силе. Более того, «наследил» и в еврокубках. Трижды отличился на общем этапе Лиги конференций. Оформил дубль в ворота «Петрокуба», затем огорчил «Целе».

А прошедший сезон-2025/2026 получился для Корреи ещё более ярким в плане личной результативности. Хотя «Пафос» сбавил и финишировал лишь на четвёртом месте в чемпионате, сам Жоау стал его лучшим бомбардиром с 10 мячами в 23 играх. При этом из-за трёх небольших повреждений пропустил несколько матчей и оказался только девятым в команде по проведённому на поле времени (1749 минут). Как ассистент Коррея поделил третью строчку в «Пафосе» с четырьмя голевыми пасами. Вошёл также в тройку лучших по ударам в створ (16 из 34 ударов за сезон в лиге) и в топ-4 по количеству успешных обводок (37). Это главные статистические достижения, а из трофеев год подарил Жоау новый – Кубок Кипра.

Жоау Коррея Фото: DeFodi via Getty Images

Вдобавок Коррея дебютировал в Лиге чемпионов, где «Пафос» сенсационно добрался до общей стадии, выбив по пути «Маккаби» из Тель-Авива, киевское «Динамо» и «Црвену Звезду». Жоау набрал 1+1 в двух встречах с украинцами и забил на выезде сербам. Поучаствовал в девяти матчах с учётом квалификации, но не все приятно вспоминать. Во встрече с «Кайратом» в Алма-Ате на общем этапе Коррея заработал самую раннюю красную карточку в истории Лиги чемпионов – уже на четвёртой минуте его удалили за удар ногой в лицо Луишу Мате. От большого желания Жоау перестарался в борьбе за мяч, тем не менее не сильно подставил команду, так как «Пафос» удержал нулевую ничью вдесятером.

На старте сезона-2026/2027 «Пафос» во втором отборочном раунде Лиги Европы одолел «Хайдук», несмотря на то что уступил в первом матче на выезде со счётом 0:2. Ту игру Коррея пропустил. В ответной вышел на замену и помог дожать хорватов в дополнительное время (4:0), забив на 117-й минуте.

Между тем в РПЛ Жоау мог оказаться ещё три года назад – тогда «Чемпионат» сообщал об интересе к игроку сборной Кабо-Верде со стороны сразу нескольких российских клубов. Позже представители футболиста подтвердили переговоры. Однако «Шавиш», по их признанию, не принял ни одного из поступивших летом 2023-го предложений.

Нынешний лимит в РПЛ подразумевает, что некоторые легионеры должны принимать роль запасных и усиливать игру, выходя со скамейки. Карседо в лице Корреи может получить не только универсала, готового закрыть две позиции, но и как раз такую фигуру. По сути, это такой трансфер под главного тренера – как в команду приходил Маркиньос под Станковича.

Из одних звёзд команду не слепишь – и Жоау Коррея, вероятно, самая подходящая, по мнению спортивного блока «Спартака», альтернатива Жедсону Фернандешу и Пабло Солари.