Новые 76 минут мучений «Динамо» со Шварцем. Но дальше началось невероятное

Есть первая победа москвичей после возвращения Сандро Шварца. А дриблинг Виктора Окишора перед третьим голом – восторг.

Воскресенье в Альфа-Банк РПЛ открылось встречей между московским и махачкалинским «Динамо». После двух туров сложилась удивительная ситуация: команда Сандро Шварца расположилась в зоне стыков с одним очком, а дагестанцы – в группе лидеров с двумя победами. Поэтому в прошедшей игре москвичам было жизненно необходимо добыть хороший результат.

8 августа в чемпионате России состоялись сразу два матча со счётом 0:0. Оба – в Москве. ЦСКА не забил «Ростову», а «Локомотив» мучился с «Акроном». Во встрече двух динамовских команд была надежда, что тенденция прервётся. Тем более символический удар по мячу перед матчем нанёс лучший бомбардир в истории регулярных чемпионатов НХЛ Александр Овечкин, а также боец UFC Шарабутдин Магомедов.

Александр Овечкин Фото: РИА Новости

Однако московское «Динамо» решило поддержать тренд своих соседей. В первом тайме команда Сандро Шварца не создала ни одного опасного момента. Зато «Динамо» снова продемонстрировало высокий процент владения мячом (69%). Но какой в этом толк, если это не помогает создавать острые подходы?

Зато гости были агрессивнее в атаке. У Махачкалы оказалось несколько возможностей открыть счёт. Лучший – на 13-й минуте. На поле произошла трагикомедия: сначала голкипер московского «Динамо» Расулов упал на газон в момент атаки на ворота. Однако форвард гостей Миро этого не заметил, промедлил с мячом и упустил его. Но уже через 15 секунд Бителло ошибся с передачей назад. Всё тот же Миро подхватил мяч, вышел один на один с Расуловым, но не попал в створ. Голкипер здорово сократил дистанцию и не позволил махачкалинцам забить.

У махачкалинцев периодически возникали перспективные подходы в быстрых атаках. Однако довести дело до гола не выходило, что очень расстраивало Вадима Евсеева. Тренер гостей был традиционно эмоционален на бровке и часто попадал в кадр телетрансляции. А московское «Динамо» выглядело чрезмерно спокойно.

Ситуация не изменилась после перерыва. Махачкалинцы же могли забить быстрый мяч: воспитанник московского «Динамо» Егор Смелов здорово ударил со штрафного, а Расулов в красивом прыжке отвёл угрозу. Шварц постарался завести команду заменами: на поле вместо Артура Гомеса и Рубенса появились Виктор Окишор и Дмитрий Скопинцев. Правда, серьёзного влияния на игру перестановки не оказали.

Сандро Шварц Фото: РИА Новости

А уже на 75-й минуте тренер хозяев пошёл ва-банк, выпустив ещё и Ивана Сергеева с Антоном Миранчуком (вместо Даниила Фомина и Ярослава Гладышева). Московское «Динамо» решило задавить соперника не качеством футбола, а количеством атакующих футболистов на поле. Других идей Шварц пока что предложить не может.

Махачкалинцы же устали и сели в низкий оборонительный блок. За что и поплатились на 77-й минуте: Тимофей Маринкин получил мяч около границ штрафной от Окишора, остался в одиночестве и тут же пробил в дальний угол. И попал! 1:0. Первый гол Маринкина за основной состав «Динамо».

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

И тут же хозяева забили второй мяч! После мучения на протяжении 76 минут москвичи завелись. Теперь вышедший со скамейки Дмитрий Скопинцев нанёс точный удар в нижний угол. Получается, Шварц – гений? Ведь именно после второй партии замен «Динамо» закатило два мяча сопернику.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

А дальше – ответ от дагестанцев. За пять минут команды забили три мяча! Гости разыграли хорошую комбинацию, которую после передачи с фланга завершил Гамид Агаларов. 2:1, интрига вернулась.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Однако команде Евсеева не удалось сравнять счёт. Зато московское «Динамо» забило ещё. Уже на 90+3-й минуте Виктор Окишор выдал красоту: открылся под классный пас от Сергеева, накрутил вратаря соперников и защитников, выкатил передачу на Антона Миранчука – тот поразил пустой створ.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Московское «Динамо» одержало первую победу в РПЛ после возвращения Шварца. А махачкалинцы потерпели первое поражение в сезоне, хотя всё равно остаются выше одноклубников из столицы. Да и по качеству футбола к дагестанцам намного меньше вопросов. А московское «Динамо» и Шварца сегодня спасли более высокий уровень состава и молодёжь. Но уже в следующем туре в Санкт-Петербурге с «Зенитом» этого точно будет мало.