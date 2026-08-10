Почему Батраков до сих пор не в «Галатасарае» и уедет ли он туда? Наши инсайды

Алексей Батраков всё ещё может уехать в Европу. Активный интерес к российскому полузащитнику проявляет «Галатасарай». Однако в новостях о переговорах между турками и россиянами много неправды. В погоне за горячей информацией турецкие инсайдеры упускают суть.

В тексте ниже – наши инсайды о том, что на самом деле происходит в переговорах между «Галатасараем» и «Локомотивом».

Алексей Батраков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Когда появился «Галатасарай» и почему не получилось с «ПСЖ»?

Весь май и первую половину июня мы жили с мыслью, что Батраков переедет к Матвею Сафонову в Париж. Серьёзный интерес от «ПСЖ» действительно был. В Париже хотели видеть россиянина у себя. Стороны вели консультации, французы готовили своё предложение. Почему не получилось? По нашей информации, дело в тайминге. Отступные в € 20 млн вступили в силу с 1 июля. Общение же между клубами началось раньше: этим и захотели воспользоваться в «Локомотиве», чтобы получить за Батракова больше суммы отступных. Факт переговоров между клубами в июне подтвердил и представитель Батракова Владимир Кузьмичёв – в недавнем интервью Нобелю Арустамяну. В итоге договориться не сумели, а после 1 июля «ПСЖ» за Алексеем не вернулся.

Алексей Батраков Фото: Из личного архива Алексея Батракова

Что касается «Галатасарая», то, по словам наших источников, Батраков был в шорт-листе с апреля. Однако первые контакты начались только пару недель назад. Но до 8 августа от турецкого клуба в «Локомотив» пришла только одна официальная бумага ― запрос о возможности вступить в переговоры.

Владимир Кузьмичёв представитель Батракова «Есть письмо от «Галатасарая» в футбольный клуб «Локомотив» о намерении вступить в переговоры. Сейчас «Локо» должен ответить — вступают они или нет, потому что байаут (сумма отступных в € 20 млн. – Прим. «Чемпионата») на Турцию не распространяется. Общение с футболистом было, но сейчас мы не имеем никакого права обсуждать условия личного контракта. Алексею это предложение интересно, он точно хочет его рассмотреть».

Что предложил «Галатасарай»?

По нашей информации, 8 августа турецкий клуб направил своё первое официальное предложение по трансферу Батракова на сумму € 20 млн. На это предложение в «Локомотиве» пока не ответили, а специально для «Чемпионата» официально сформулировали свою позицию так:

— На сегодняшний день футбольный клуб «Локомотив» не ведёт переговоров с «Галатасараем» или другими клубами и не рассматривает возможность ухода из клуба своего ключевого игрока и воспитанника Алексея Батракова.

По словам наших источников, генеральный директор «Локомотива» Борис Ротенберг хочет получить от «Галатасарая» € 30 млн + бонусы. И пока не намерен идти на уступки. Даже несмотря на то что, по нашей информации, Батраков лично попросил Ротенберга отпустить его в турецкий клуб. Полузащитнику интересен этот вариант, он предпочёл бы принять предложение «Галатасарая».

Что будет дальше?

Ситуация сейчас в небольшом тупике, но клубы, по нашей информации, продолжают общение, несмотря на официальное опровержение факта переговоров. При этом очевидно: «Галатасараю» надо улучшить своё предложение, чтобы иметь шансы на осуществление трансфера.

А ведь «Локомотиву» необходимо продавать. Сейчас у клуба дефицит бюджета, денег на трансферы нет, и Галактионов о них практически кричит. Да, продажа Батракова хоть и принесёт клубу существенные деньги, но на команде скажется сильно. Однако при этом трансфер не даст карьере Алексея застопориться. Что важнее для «Локо» – хорошие деньги или сохранить лидера – решать Борису Ротенбергу.