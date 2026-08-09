Сенсация старта сезона от «Зенита»! Вели у дебютанта РПЛ дома и пустили дважды за 6 минут!

Первое поражение «Зенита» в новом сезоне Альфа-Банк РПЛ – суперсенсация! Петербуржцы уступили дома «Родине», сотворившей крутой камбэк. Есть первая победа московской команды в элите!

«Зенит» в матче с «Родиной» сыграл 4-4-2. Впервые в стартовом составе петербуржцев в чемпионате появился дорогостоящий летний новичок Аугусто. Впрочем, возможно, этого не случилось бы, если бы из основы не выпал получивший повреждение Джон Джон. Тренер «Родины» Хуан Диас, в свою очередь, стремясь укрепить дырявую в первых турах оборону, поставил в центр обороны Тананеева в пару с капитаном-петербуржцем Мещаниновым. Таким образом, Тананеев (родившийся, к слову, в… Тунисе) дебютировал в РПЛ в 28 лет.

Команда Сергея Семака, как и ожидалось, с самого начала забрала мяч и территорию. Тем не менее 100-процентных голевых моментов сине-бело-голубые не создавали – «Родина» стойко оборонялась. Давление на старте принесло хозяевам только серию угловых. Один из них на исходе стартовой десятиминутки заканчивал выстрелом фактически с линии штрафной Мантуан – удар заблокировал в падении тот самый Тананеев. По истечении четверти часа очередной стандарт подарил хороший шанс Нино, когда голкипер Волков ошибся на выходе. Но бразилец не пробил, а сделал скидку, завершившуюся лишь назначением шестого углового в пользу «Зенита».

В середине первого тайма «Родина» сама себе «привезла» гол, решив разыграть от ворот через короткий и средний пас. Команда Диаса попала под прессинг – Тананеев вынес через центр на Глушенкова. Правый вингер прокинул мяч вперёд в сторону Аугусто, на плечах которого висел Мещанинов. Единоборство форварда с защитником закончилось падением обоих – это открыло пространство для Глушенкова. Получилось, что Максим сам себе отдал голевую передачу: подхватил мяч и хладнокровно, технично реализовал выход один на один. Лучший бомбардир забил свой четвёртый гол в сезоне и 50-й – за карьеру в РПЛ.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

У «Родины» при счёте 0:0 вообще не было контригры. «Зенит» легко возвращал себе мяч. Только на 33-й минуте Максименко подкинул работы голкиперу Адамову, нанеся первый удар москвичей за матч. Хозяева же продолжали напрягать Волкова после стандартов: Дивеев должен был забить, придя на угловой, но голкипер лишил его гола красивейшим сейвом. В позиционных атаках «Зенита» взаимодействие Аугусто и Соболева в первом тайме оставляло желать лучшего – два нападающих ещё привыкают к игре друг с другом. Тем не менее к перерыву перевес команды Семака по ударам был просто гигантским – 12:1.

Максим Глушенков Фото: РИА Новости

Диас, пытаясь разбудить свою атаку, сделал двойную замену в перерыве (вместо форвардов Тимошенко и Абдусаламова вышли Гарибян и Бакаев), а через несколько минут после возобновления игры потребовалась и третья – Фищенко сломался, попав под подкат Соболева, поэтому испанский тренер бросил в бой воспитанника «Зенита» Мусаева. У хозяев в начале второго тайма сработала связка Соболев – Аугусто. Бразилец бил с паса российского напарника, но получилось слабовато, кривовато. У Фелипе есть важное качество – всегда находит моменты, – вот только реализация пока не топовая.

Однако и «Родина» действительно прибавила впереди. Зенитовцы ослабили хватку, стали хуже возвращать себе мяч. Сначала игроки московской команды загубили две опасные атаки такими ударами, словно выцеливали кого-то на трибунах. Хозяева проигнорировали тревожный звонок. А когда завершался час встречи, «Родина» отыгралась! Хозяева не заблокировали два кросса, Дивеев не помешал Гарибяну забить головой. Правда, сперва гол был отменён, так как судья зафиксировал фол Максименко на Мантуане. Только VAR помог судье Капленкову исправить ошибку. «Нормальное единоборство – гол!» – объявил на весь стадион столичный рефери.

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов, разбирая эпизод для «Чемпионата», объяснил, почему судья неверно оценил единоборство:

«Капленков изначально принял неправильное решение, отменив гол. Но его спасает то, что взятия ворот он дождался и лишь потом отменил его. Видимо, судья посчитал, что Максименко как-то мешал защитнику. По факту же нарушения правил не было, Максименко выставил руки в сторону, однако защитник «Зенита» сам наткнулся и дорисовал падение. Если бы Капленков ушёл правее, то видел бы момент лучше. В итоге правильно вмешался VAR, Капленков пересмотрел момент и мяч засчитал. Нарушения правил со стороны Максименко там не было».

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Семак тут же отправил на скамейку Аугусто, выпустил Луиса Энрике. Однако хозяева всё ещё находились в шоке после внезапно пропущенного гола – и спустя шесть минут Гарибян оформил дубль! Надёжный, как правило, Барриос «привёз» голевую атаку на свои ворота потерей на собственной половине поля. Бакаев ассистировал Гарибяну, а 20-летний нападающий выскочил из-за спины Нино и снова переиграл Адамова, не пропускавшего в первых двух турах.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Из «Зенита» словно воздух выпустили в последние полчаса. Семак для спасения хотя бы ничьей вызвал «скорую помощь» в лице Дугласа Сантоса и Ерохина, тем не менее игра в атаке у сине-бело-голубых не клеилась. Разве что Барриос был близок к тому, чтобы исправиться за «привоз», но совершил промах сезона! Не попал в пустой угол ворот, пробивая головой с нескольких метров после прохода Луиса Энрике.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

У команды Семака даже финальный штурм получился каким-то вялым. «Зенит» закончил матч с 21 ударом против шести у «Родины» (в створ – 7:3) и большим преимуществом по xG (1,64 против 0,96), однако проиграл. Лишнее доказательство того, что в чемпионате России нельзя терять концентрацию и выключаться ни на минуту в игре с любым соперником.