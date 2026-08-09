Три гола за 10 минут! «Спартак» и «Краснодар» выдали ураган, но быстро остановились

«Краснодар» переиграл «Спартак» в Москве в центральном матче 3-го тура Альфа-Банк РПЛ. Красно-белым не помогли ни рекордная для домашних матчей на «Лукойл Арене» посещаемость (38 тыс. зрителей), ни дебют новичка Даку. Команда Мурада Мусаева, несмотря на потерю Сперцяна и Кордобы, стартовала с трёх побед и оторвалась от «Спартака» с «Зенитом».

Главная предматчевая интрига – попадёт ли в основу «Спартака» Даку, уже забивавший в этом сезоне РПЛ «Краснодару». Хуан Карлос Карседо не стал рисковать и сразу вводить в состав нового нападающего, поэтому албанец остался на скамейке. Но на сей раз у красно-белых всё же был классический центрфорвард – испанский тренер сделал ставку на Угальде. Костариканец после появления Даку выстрелил дублем в ворота «Оренбурга» в Кубке России. Кроме того, на правый фланг обороны вернулся Жедсон.

Начало встречи – настоящий ураган и шок для «Краснодара»! Жедсон смещался в середину, чтобы создавать численное преимущество в центре поля, а в эпизоде с быстрым голом «Спартака» и вовсе оказался слева. Раскрутил атаку на пару с Маркиньосом – и красно-белые забили быстрый гол уже на третьей минуте первым ударом по воротам. Бразилец подал, а Жубал отпустил более лёгкого и резкого Угальде. Костариканец оправдал своё появление на поле – переправил мяч в сетку одним касанием. Впрочем, помог ляп Агкацева. Голкипер «Краснодара» допустил несвойственную ему ошибку, выпустив из рук мяч, который должен был брать.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Казалось, при счёте 1:0 спартаковцы получат возможность играть так, как им удобно на пространстве. Однако «Краснодар» перевернул игру за какие-то пять минут. Какой же крутой камбэк от экс-чемпиона! «Быки» тоже забили первым ударом. На сей раз Угальде подвёл команду, потеряв мяч, когда убегал в перспективный контрвыпад. Батчи обезмячил костариканца, а Кривцов и Дуглас Аугусто развернули атаку налево на Оласу. Солари уже улетел вперёд и не мог помочь в обороне, а Жедсон, который всё же не лучший защитник, заузил позицию. В результате Оласа покатил низом под штангу – без шансов для Максименко.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Затем команда Карседо ещё раз пропустила в переходной фазе. Литвинов на подборе не рассчитал траекторию полёта мяча, и Кривцов с Батчи опять организовали гол. Никита ассистировал Жоау, а Умяров не «съел» расстояние до ангольца – оставил ему немного пространства и времени для принятия решения. Батчи восхитительно исполнил обводящий удар в дальний верхний угол.

Конечно, играть с такой интенсивностью и с таким количеством голов каждые 10 минут «Спартак» с «Краснодаром» не смогли бы в течение всего матча. Тем не менее игра и дальше увлекала, оправдывала ожидания болельщиков. Возможно, спартаковских – в меньшей степени. Потом красно-белые допускали многовато брака впереди. Моменты «быков» были опаснее. Например, однажды едва не сработало фирменное оружие команды Мусаева – стандарт. Жубал свободно бил головой после углового, но простил хозяев. К перерыву «Краснодар» в два раза превосходил «Спартак» по ударам (8:4, в створ – 3:2).

Как ни удивительно, исходя из статуса футболиста, уже в перерыве был заменён Барко. Но надо признать, что у Эсекьеля игра не шла: всего 15 точных передач за 45 минут и одно касание в чужой штрафной, 0 ударов и 0 пасов под удар. Даку по-прежнему сидел на скамейке – Карседо бросил в бой Мартинса. «Спартак» получил шанс на ещё один быстрый гол благодаря контрвыпаду, который начал выносом от ворот Максименко. Угальде продолжал падать в штрафной «Краснодара» после единоборств с Жубалом (похожий эпизод случился и в первом тайме), однако судья Левников видел, что костариканец сам искал фол и оказывался на газоне по собственной инициативе. «Легковесных» пенальти давать не хотел.

В остальном же никакие коррективы, сделанные Карседо, не работали. «Спартак» с трудом добирался до ворот «Краснодара», не создавал голевых моментов. «Быки» лучше взаимодействовали и разрывали все связи красно-белых, выигрывая единоборства. Ещё один стандарт команды Мусаева завершился тем, что Черников зарядил с левой с подбора. Только красивейший сейв Максименко спас хозяев от третьего пропущенного гола. Карседо понял – пора выпускать Даку. Албанец вышел на 68-й минуте в пару к Угальде.

Но раскрывшийся «Спартак» и дальше пропускал контрвыпады «Краснодара», а сам не мог поймать свою волну. Даку просто не встречался с мячом. Вообще, вторая половина матча получилась рваной, совсем не такой зрелищной, как первая. Команда Мусаева управляла игрой – её это устраивало. Когда Даку наконец напомнил о себе, заработав угловой на 80-й минуте, красно-белые выдали хороший отрезок с попаданием Жедсона в штангу. Вот тут «быкам» по-настоящему повезло.

В концовке «Спартак», захватив территорию, надеялся прежде всего на подачи на Даку. Но даже когда албанец дотягивался до мяча, ему не давали свободно бить. Пару раз нападающий атаковал ворота Агкацева – в самом опасном эпизоде головой, продавив Жубала. А лучший шанс перед стартом компенсированного времени загубил Мартинс после кросса Дмитриева. Итоговая статистика ударов – 14:16 (в створ – 3:4). «Краснодар» забрал победу, которую в целом заслужил.