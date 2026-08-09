Похоронил «Зенит» дублем, а мечтал быть вратарём! Кто такой Артур Гарибян?

«Родина» на старте сезона Альфа-Банк РПЛ натурально страдала. 0:3 со «Спартаком», 2:4 – с «Ростовом». Дело не только в цифрах на табло, но и в качестве игры. Казалось, новичок чемпионата просто не готов к подъёму на новый уровень. Даже после 5:0 в Фонбет Кубке России с «Рубином» – там совсем другой турнир, где фавориты не привыкли напрягаться на групповом этапе. Перед выездом в Санкт-Петербург за команду было откровенно страшно. Тем более «Зенит» ранее громил «Акрон» и «Оренбург» – даже на его искусственной поляне.

Первый тайм на «Газпром Арене» лишь укрепил такие мысли: чемпионы выглядели заметно лучше и чудом забили всего один гол. А потом всё перевернулось! 20-летний нападающий Артур Гарибян оформил дубль за шесть минут, и «Родина» разжилась тремя очками! Назвать это сенсацией будет даже преуменьшением. Знакомимся поближе с главным героем эпохальной победы.

Гарибяну совсем недавно исполнилось 20 лет – он родился 29 июля 2006 года. За день до матча «Зенита» и «Динамо» (2:2), когда забивали Александры Кержаков и Горшков, а также Дерлей и Сисеру. Это к вопросу о том, как быстро летит время. Будущий палач «Зенита» родился и вырос в подмосковном Одинцове. За его любовь к футболу спасибо старшему брату: тот постоянно смотрел матчи дома и играл во дворе, на что подсадил и Артура.

В 14 лет Гарибяна-младшего пригласила «Родина». Причём ранее он был вратарём. Оно и неудивительно: в итоге Артур вымахал на 1,94 см. Сменить амплуа помогла проницательность тренера: «Изначально я играл в воротах, а вратари, как правило, для разминки друг другу бьют по воротам. Я один раз как пробил! Мне тренер по вратарям в Одинцове сказал: «Ты должен быть нападающим и забивать голы». Так меня и переместили в атаку», – рассказывал теперь уже нападающий сайту Лиги Pari.

В академии «Родины» Гарибян уже носился в атаке. И привлёк внимание юношеской сборной Армении. Мук выбора он не испытывал: «Очень хотел бы, чтобы вернули сборную России на европейскую арену. Но лично я буду представлять сборную Армении, так как это мой выбор с самого детства».

За сборную U17 нападающий провёл две встречи – и огорчил дублем сверстников из Молдавии (2:0). За команду U19 у него три выхода на поле и гол Ливану (3:0). В возрастной категории U21 четырежды вышел на замену и результативными действиями пока не отметился. А с таким ударным стартом в РПЛ его как будто можно уже и среди взрослых испытать.

В сезоне-2023/2024 Гарибян дебютировал за «Родину-М» и «Родину-3» в Leon-Второй лиге Б. Сумма игровых минут в контексте забитых мячей здесь важнее количества сыгранных матчей, поскольку часто Артур выходил в концовках. За 1310 минут он накопил шесть голов, то есть в среднем у него уходило по 218 минут на один гол. Выдающейся такую статистику не назвать.

Во Второй лиге А Артур ничего не забил за 446 минут. Но такое часто бывает: кто-то разрывает в юном возрасте – и потом пропадает, кто-то – наоборот. В Лиге Pari Гарибян уже показал уровень. Его отдали в аренду новичкам из костромского «Спартака» – и понеслось! Красно-белые внезапно не проигрывали со 2-го по 14-й тур и какое-то время даже лидировали. А молодой нападающий с 9-го по 17-й положил пять голов.

Костромичи, как писал Сергей Ильёв, не отпустили Гарибяна на просмотр в «Балтику». Понятно, такой кадр и самим нужен. Однако во время зимней паузы «Спартак» почему-то от него отказался. Да, российский футбол не всегда логичен. Вторую часть сезона Артур провёл уже в ротации «Родины», что на пользу особо не пошло никому.

Раззабивавшийся весной Иван Тимошенко в основу юного таланта не пускал. Зато именно Гарибян, в очередной раз выйдя на замену, отметился поднявшим команду в элиту голом. И каким! Продавил одного защитника «Челябинска», на замахе ушёл от другого – и катнул мимо вратаря. У парня в порядке не только мощь, но и техника. В добавленное время того матча, кстати, случилась массовая стычка. Где Артуру вручили прямую красную.

В подэлитном чемпионате у армянина шесть голов за 807 минут – в среднем один за 134,5. Вот это уже неплохо, да? Тем не менее если ты не проходил в основу команды в Лиге Pari, есть ли смысл идти с ней в РПЛ? Оказывается, да! Со «Спартаком» Гарибян не играл. С «Ростовом» – вышел на 60-й минуте и дальним ударом сотворил самострел Умара Сако. В Кубке с «Рубином» «Родина» с завершением Артура реализовала выход «четыре в одного» – особых стараний ему прикладывать не пришлось.

А вот игра в Санкт-Петербурге… просто верим, что она не останется лучшей в его карьере. Однако пока она точно такая. Гарибян вышел на второй тайм. На 59-й минуте нападающий притаился за спиной Игоря Дивеева и замкнул головой навес Станислава Бессмертного.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

А на 65-й его рывок под передачу Солтмурада Бакаева прозевал Нино. Вот вам и лучшая пара защитников прошлого сезона – обоих Артур переиграл.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Формально между голами прошло шесть минут. Только первый долго проверяли с помощью VAR, так что временная разница ещё меньше! По подсчётам Opta, Гарибян стал первым, кто оформил дубль на «Газпром Арене» после выхода на замену. А «Родина» – первый выходец из ФНЛ с волевой победой в той же локации.

В том же старом интервью Лиге Pari у Артура, будто на собеседовании, поинтересовались, кем он видит себя через пять лет: «Уже поигравшим в РПЛ и двигающимся в направлении Европы. Для меня это стимул. Хочу развиться в России и попасть в первую пятёрку команд, там дойти до своего пика и продолжить развитие в Европе. Возможности для этого есть, а совершенству нет предела».

Среди клубов Премьер-Лиги у Артура (естественно, помимо «Родины») есть два любимых: «Симпатизирую «Краснодару» и ЦСКА. Там у меня есть знакомые. Они делятся своим опытом того, чего я не знаю, помогают мне, поддерживают».

Если Гарибян продолжит играть так же, то через несколько лет наверняка увидим его в клубе из топ-5 РПЛ. Не факт, что ЦСКА даже к тому моменту найдёт забивного нападающего.