Новичок «ПСЖ», крупная продажа «Челси», переезд Неймара к Месси. Трансферы и слухи дня

От жаркого футбольного дня в РПЛ – к трансферам. Наш традиционный обзор поможет вам узнать о главных сделках и слухах воскресенья на летнем рынке. В последние 24 часа интересные новости прилетали из-за границы, а российские клубы взяли паузу.

Главные состоявшиеся трансферы дня

«ПСЖ» подписал защитника «Астон Виллы»

Люка Динь Фото: PSG

«ПСЖ» объявил о давно анонсированном СМИ подписании левого защитника «Астон Виллы» Люка Диня. 33-летний француз заключил договор с парижским клубом на три года. По данным Transfermarkt, победитель Лиги чемпионов заплатит за новичка € 7 млн. Динь возвращается в столицу Франции, ведь он уже выступал за «ПСЖ» с 2013-го по 2016-й. В минувшем сезоне Люка сделал семь голевых передач в 42 матчах АПЛ и Лиги чемпионов, а на ЧМ-2026 не совершил результативных действий в шести играх и запомнился в первую очередь «привозом» пенальти за фол на Ламине Ямале в полуфинале с Испанией.

«Комо» усилил оборону игроком «Челси»

После долгих переговоров «Комо» закрыл трансфер центрального защитника «Челси» Трево Чалобы. Итальянский клуб согласился заплатить лондонскому € 30 млн. Помимо того, по информации инсайдера Фабрицио Романо, ещё € 6 млн «Челси» может заработать за счёт бонусов и получит процент в случае перепродажи игрока. 27-летний англичанин подписал контракт до июня 2031 года. В завершившемся сезоне Чалоба забил три мяча в 42 матчах АПЛ и Лиги чемпионов, а на ЧМ-2026 поучаствовал в одной игре – с Францией за бронзу.

Мальдини сменил седьмой клуб к 24 годам

Паоло Мальдини Фото: Paolo Bruno/Getty Images

Даниэль Мальдини – сын легендарного Паоло Мальдини – снова сменил команду. О подписании атакующего полузащитника, проведшего шесть матчей за сборную Италии, объявил «Кальяри». Мальдини арендован на один сезон с опцией выкупа, которая станет обязательной при определённых условиях (сообщалось, что сумма трансфера может составить до € 9 млн). Для Даниэля «Кальяри» будет уже седьмым клубом к 24 годам – ранее, помимо «Аталанты», он выступал за «Милан», «Специю», «Эмполи», «Монцу» и «Лацио». В прошлом сезоне провёл 22 встречи в Серии А и Лиге чемпионов, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

Легенду сборной Эквадора взял «Бока Хуниорс»

Легенда сборной Эквадора – лучший бомбардир в истории национальной команды и её капитан на ЧМ-2026 – Эннер Валенсия – будет играть в Аргентине. 36-летнего нападающего подписал «Бока Хуниорс». Валенсия заключил договор с клубом из Буэнос-Айреса до конца 2027 года, перейдя в качестве свободного агента после расставания с «Пачукой». За мексиканскую команду Эннер сыграл 22 матча и забил восемь голов. А вот чемпионат мира получился крайне неудачным для ветерана – форвард не совершил ни одного результативного действия в четырёх играх.

Главные трансферные слухи дня

Нуньес возвращается в Европу — к Салаху

Дарвин Нуньес Фото: David Ramos/Getty Images

Экс-нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес вернётся в Европу из Саудовской Аравии. По информации Ajansspor, «Трабзонспор» достиг соглашения с «Аль-Хилялем» о трансфере 27-летнего уругвайца. Таким образом, Нуньес снова будет играть в паре с экс-звездой «Ливерпуля» Мохамедом Салахом, который ранее стал новичком турецкого клуба. В летнее окно сообщалось об интересе к Дарвину со стороны «Атланты Юнайтед», «Бешикташа», «Ювентуса», «Челси» и даже «Барселоны», тем не менее форвард едет в Трабзон. В прошедшем сезоне он набрал 5+3 в 15 матчах чемпионата Саудовской Аравии, а на ЧМ-2026 не совершил ни одного результативного действия в трёх играх.

Неймар и Месси могут воссоединиться в «Интер Майами»

Неймар и Лионель Месси, выступавшие вместе за «Барселону» и «ПСЖ», по всей видимости, снова станут одноклубниками – воссоединятся в «Интер Майами». Как сообщает Liberta Depre со ссылкой на Фелипе Мело, трансфер бразильца в команду МЛС может быть оформлен в январе 2027 года. Согласно источнику, на сегодняшний день это наиболее вероятное место продолжения карьеры Неймара. Утверждается, что 34-летний форвард покинет «Сантос» по окончании нынешнего чемпионата Бразилии, а «Интер Майами» будет его последним клубом перед уходом из футбола. В сезоне-2026 Неймар набрал 6+2 в девяти встречах Серии А, а на ЧМ-2026 стал автором одного гола в двух играх.

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