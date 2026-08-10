Сенсационный преследователь «Нижнего», катастрофа «Челябинска». Главное в Первой лиге

Пока клубы Альфа-Банк РПЛ страдали в попытках выдавить из себя хотя бы один мяч за игру, Лига PARI показала, каким должен быть российский футбол. 3,4 гола в среднем за матч – 5-й тур получился крайне результативным. Причём команды забивали красиво – самый удивительный момент уже собирает миллионы просмотров в соцсетях. Все детали – в нашем обзоре.

Нули «Енисея» и «Текстильщика»

В семье не без 0:0. Хотя конкретно этот матч получился интересным. «Текстильщик» потерял Абдулло Джебова и Дмитрия Иванисеню – играл без двух основных полузащитников. А у «Енисея» наметились проблемы с вратарями – Михаил Опарин травмировался в прошлом туре, а резервный голкипер Станислав Антипин попросил замену уже на 24-й минуте игры с «Текстильщиком». Его место в воротах занял 25-летний Андрей Сорокин, который, таким образом, дебютировал в Первой лиге.

«Енисей» владел преимуществом – 18:4 по ударам, 9:1 по ударам в створ. Однако команду Сергея Ташуева подвела реализация. К тому же у «Текстильщика» наконец-то включился Семён Фадеев – оформил несколько сейвов. Хотя «Енисей» один раз всё-таки забил. В конце первого тайма Ян Цесь отправил мяч в сетку, но судьи разглядели какое-то нарушение правил в атаке.

Гости неплохо начали второй тайм – Сорокин спас после убойного удара Дениса Симонова. «Енисей» ответил своим шквалом атак, однако Фадеев превратился в непробиваемую стену. Вскоре Сорокин выручил ещё раз – ликвидировал выход Александра Помалюка один на один. Насыщенные 0:0 при крайне спорном судействе (Данила Цурков раздал девять жёлтых карточек и в какой-то момент просто потерял контроль над игрой).

«Нижний Новгород» уничтожил «Нефтехимик»

15 очков в пяти матчах, 16:5 по голам – Вадим Гаранин ведёт «Нижний Новгород» в РПЛ. При этом команда с каждым туром выглядит всё мощнее. На этот раз под раздачу попал «Нефтехимик» Роберта Евдокимова. Гости рассыпались буквально за первые 20 минут. Вячеслав Грулёв оформил хет-трик – на счету бывшего форварда московского «Динамо» уже шесть мячей. Погоня за Амуром Калмыковым из костромского «Спартака» продолжается.

До перерыва «Нижний Новгород» создал ещё несколько опасных моментов – дважды мог отличиться Глеб Пополитов. Арендованный у ЦСКА вингер во втором тайме всё-таки добился своего – замкнул передачу Артёма Соколова. На 67-й минуте хозяева оформили ещё один гол – впервые за новую команду забил защитник Ян Гудков. В концовке «Нефтехимик» подпортил настроение Никите Медведеву. Энри Мукба (арендован у «Рубина») выскочил на замену и положил мяч в девятку. В остальном – тотальная доминация «Нижнего Новгорода».

Очередной разгром от «Урала»

Сергей Юран выстроил в Екатеринбурге самую надёжную оборону – «Урал» пропустил всего один гол в пяти матчах. «Сухая» серия Александра Селихова составляет уже четыре игры. Из-за дисквалификаций «Уфа» потеряла Залимхана Юсупова (ключевой опорник), Омари Тетрадзе (главный тренер) и Фёдора Щербаченко (помощник главного). Но даже они вряд ли помогли бы против такого «Урала».

Хотя в первом тайме получился почти равный футбол. Более того, на 28-й минуте полузащитник уфимцев Заур Тарба попал в крестовину. Хозяева разозлились и дожали соперника с помощью Владислава Малькевича – он завершил красивую комбинацию с участием Ильи Ишкова и Мартина Секулича. Во втором тайме у «Уфы» банально закончились силы: сначала Секулич реализовал выход один на один, а затем точку поставил Илья Скоропупов. Тот самый парень из Медиалиги, который разрывал соцсети мемными интервью после матчей «Урала-2». 20:5 по ударам – тут никаких вопросов по победе Юрана.

«Арсенал» эффектно ушёл от поражения

Дмитрий Гунько в прошлом туре, по сути, спас себя от увольнения. Однако его «Арсенал» по-прежнему нестабилен. Первый тайм полностью остался за «Шинником». Илья Азявин (совсем недавно игравший за тульскую команду) оформил дубль – сначала замкнул прострел Альбека Гонгапшева, а затем реализовал пенальти (Даниил Мартовой в очередной раз продемонстрировал свой мощный дриблинг).

В перерыве Гунько сделал сразу три замены – убрал с поля Кирилла Гоцука, Ивана Енина и Давида Давидяна (летние новички, вообще-то). Вместо них вышли Ярослав Крашевский, Даниил Плотников и Тимур Мелекесцев. В итоге «Арсенал», как обычно, вернулся в игру с помощью Игоря Горбунова – опытный вингер точно пробил издали. Через две минуты всё тот же Горбунов отдал голевой пас на Никиту Глушкова.

Шокированный «Шинник» полетел в атаку, но в заключительные полчаса так и не пробил Александра Мелихова. Причём хозяева могли пропустить сами – Мелекесцев бил в пустые ворота, однако защитник Артур Чёрный в подкате заблокировал его удар. 2:2 – обидный исход для «Шинника». Виноваты сами – второй раз отпускают 2:0.

«Сочи» сломал «Торпедо»

Александр Сторожук продолжает свою великую поступь – одно очко в последних трёх турах. «Сочи» же реабилитировался за поражение во встрече с «Ленинградцем». Матч получился напряжённым – в первом тайме команды обменялись голами со стандартов. На 26-й минуте Александр Осипов замкнул подачу с углового. Перед свистком на перерыв отличился Сергей Бородин – защитник «Торпедо» перепрыгнул Вячеслава Литвинова.

Второй тайм долгое время напоминал просмотр сварки, но зрелище спас 34-летний Руслан Магаль. Фулбек «Сочи» разрывает на старте сезона – уже 1+3 по системе «гол+пас» в пяти матчах. «Торпедо» опять создало больше моментов, чем соперник (7:4 по ударам), однако для качественного рывка вперёд этого пока что мало.

Волевая победа «Спартака» в Хабаровске

«Спартак» второй год подряд увозит три очка с Дальнего Востока. Первый тайм получился скучным – хозяева даже добились небольшого преимущества по моментам: могли забивать Степан Глотов и Игорь Школик.

В перерыве Кострома сделала две замены – вместо Давида Киракосяна и Олега Никифоренко вышли Сергей Бугриёв и Илья Рубцов. Эти перестановки оказались ключевыми. Хотя выстрелили не сразу. На 52-й минуте Михаил Горелишвили пробил со штрафного и попал в Бугриёва, который срезал мяч в свои ворота. После этого на поле был только «Спартак».

Сначала Калмыков забил свой восьмой мяч в сезоне (замкнул навес Давида Караева). Затем номинальный центрдеф Бугриёв прибежал в штрафную и мощно пробил головой после очередной передачи Караева. СКА ответил своей опасной атакой – вышедший на замену Надер Мохаммади вынес мяч с ленточки после удара Вадима Вшивкова. Затем Мохаммади исполнил цирковой трюк – сделал кульбит и бросил мяч из аута точно на Бугриёва.

На 90-й минуте Константин Плиев попытался отомстить «иранскому метателю» – едва не снёс ему голову и получил прямую красную карточку. «Спартак» идёт без поражений. А вот Хабаровск вообще не может зацепиться за очки.

Вторая победа «Волги»

«КАМАЗ» тоже тонет. Но хотя бы сражается. «Волга» здорово провела первый тайм – задушила соперников прессингом. Уже на второй минуте отличился Андрей Никитин – Фольмер перехватил мяч на чужой половине поля и оформил голевой пас. После перерыва Александр Саплинов воспользовался очередной ошибкой «КАМАЗа» в обороне и увеличил разницу в счёте.

Интересно, что Антон Хазов оставил на скамейке Мухаммада Султонова и Максима Богданца. Без них «КАМАЗ» смотрелся совсем грустно. Логично вышли на поле в перерыве, как и опытный фулбек Артём Попов. С помощью замен хозяева вернулись в игру – Попов и Богданец поучаствовали в атаке, которую завершил Виталий Семёнов. На 76-й минуте Султонов выскочил один на один, но Егор Бабурин выручил «Волгу». Дальше у «КАМАЗа» просто кончился бензин. Ульяновская команда набирает шесть очков и отдаляется от зоны вылета.

«Ротор» разгромил «Челябинск»

Летом в «Челябинск» перешёл Александр Бем из «Тюмени». Футболист много лет провёл в родном клубе – играл на позиции правого защитника, а потом превратился в вингера, где и пригодилась его высокая скорость. Однако в обороне Бем всегда был слабым. Роман Пилипчук выпустил парня в старте – и сразу под «Ротор». Хозяева буквально уничтожили его фланг (Александра в итоге поменяли в перерыве). Забили Саид Алиев и Александр Трошечкин. Гости ответили голом Матвея Урванцева.

Вскоре «Ротор» заработал пенальти. Алиев не промахнулся с точки. «Челябинск» не сдался – Гаррик Левин упустил два выгодных шанса: сначала пробил мимо ворот, а потом попал в перекладину. После перерыва каркас ворот сыграл уже за гостей – Абу-Саид Эльдарушев сделал заход на разгром. На 60-й минуте бывший форвард «Акрона» всё-таки забил. Голевую передачу отдал Артём Симонян, который на старте сезона находится в шикарной форме.

Счёт мог стать совсем неприличным – «Ротор» устроил в концовке самый настоящий расстрел, однако Марк Переверзев потащил несколько сложных ударов (в том числе выстрел Александра Хубулова с центра поля). Катастрофа «Челябинска» – так играть нельзя.

«Велес» преследует Гаранина!

12 очков в первых пяти турах – если «Нижний Новгород» вполне логично идёт в зоне прямого выхода, то от «Велеса» вообще никто не ожидал подобного. Возможно, даже сам «Велес». Тут ещё и соперник нашёлся подходящий – весенний чемпион «Золота».

Всё решилось во втором тайме – «Велес» ударно выбежал из раздевалки. Сначала с передачи Владислава Галкина в ворота Егора Смирнова забил Олег Смирнов. Затем отличился уже сам Галкин. «Ленинградец» включился только в концовке – Максим Бачинский ненадолго вернул интригу, однако на камбэк времени уже не хватило.