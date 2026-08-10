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Первая лига — 2026/2027, обзор 5-го тура, видео голов, таблица, результаты: Спартак Кострома, Нижний Новгород, Велес, Урал, Ротор

Сенсационный преследователь «Нижнего», катастрофа «Челябинска». Главное в Первой лиге
Александр Симбирский
Обзор 5-го тура Первой лиги — 2026/2027
Комментарии
31 гол в восьми матчах! «Нижний Новгород», «Урал» и «Ротор» разгромили своих соперников.

Пока клубы Альфа-Банк РПЛ страдали в попытках выдавить из себя хотя бы один мяч за игру, Лига PARI показала, каким должен быть российский футбол. 3,4 гола в среднем за матч – 5-й тур получился крайне результативным. Причём команды забивали красиво – самый удивительный момент уже собирает миллионы просмотров в соцсетях. Все детали – в нашем обзоре.

Нули «Енисея» и «Текстильщика»

Россия — Лига Pari . 5-й тур
08 августа 2026, суббота. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
0 : 0
Текстильщик
Иваново

В семье не без 0:0. Хотя конкретно этот матч получился интересным. «Текстильщик» потерял Абдулло Джебова и Дмитрия Иванисеню – играл без двух основных полузащитников. А у «Енисея» наметились проблемы с вратарями – Михаил Опарин травмировался в прошлом туре, а резервный голкипер Станислав Антипин попросил замену уже на 24-й минуте игры с «Текстильщиком». Его место в воротах занял 25-летний Андрей Сорокин, который, таким образом, дебютировал в Первой лиге.

В 2024-м Сорокин во время отпуска стал волонтёром и поехал в Краснодарский край:
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«Енисей» владел преимуществом – 18:4 по ударам, 9:1 по ударам в створ. Однако команду Сергея Ташуева подвела реализация. К тому же у «Текстильщика» наконец-то включился Семён Фадеев – оформил несколько сейвов. Хотя «Енисей» один раз всё-таки забил. В конце первого тайма Ян Цесь отправил мяч в сетку, но судьи разглядели какое-то нарушение правил в атаке.

Гости неплохо начали второй тайм – Сорокин спас после убойного удара Дениса Симонова. «Енисей» ответил своим шквалом атак, однако Фадеев превратился в непробиваемую стену. Вскоре Сорокин выручил ещё раз – ликвидировал выход Александра Помалюка один на один. Насыщенные 0:0 при крайне спорном судействе (Данила Цурков раздал девять жёлтых карточек и в какой-то момент просто потерял контроль над игрой).

«Нижний Новгород» уничтожил «Нефтехимик»

Россия — Лига Pari . 5-й тур
08 августа 2026, суббота. 17:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
5 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Грулёв – 7'     2:0 Грулёв – 9'     3:0 Грулёв – 21'     4:0 Пополитов – 49'     5:0 Гудков – 67'     5:1 Мукба – 88'    

15 очков в пяти матчах, 16:5 по голам – Вадим Гаранин ведёт «Нижний Новгород» в РПЛ. При этом команда с каждым туром выглядит всё мощнее. На этот раз под раздачу попал «Нефтехимик» Роберта Евдокимова. Гости рассыпались буквально за первые 20 минут. Вячеслав Грулёв оформил хет-трик – на счету бывшего форварда московского «Динамо» уже шесть мячей. Погоня за Амуром Калмыковым из костромского «Спартака» продолжается.

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До перерыва «Нижний Новгород» создал ещё несколько опасных моментов – дважды мог отличиться Глеб Пополитов. Арендованный у ЦСКА вингер во втором тайме всё-таки добился своего – замкнул передачу Артёма Соколова. На 67-й минуте хозяева оформили ещё один гол – впервые за новую команду забил защитник Ян Гудков. В концовке «Нефтехимик» подпортил настроение Никите Медведеву. Энри Мукба (арендован у «Рубина») выскочил на замену и положил мяч в девятку. В остальном – тотальная доминация «Нижнего Новгорода».

Очередной разгром от «Урала»

Россия — Лига Pari . 5-й тур
08 августа 2026, суббота. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
3 : 0
Уфа
Уфа
1:0 Малькевич – 38'     2:0 Секулич – 76'     3:0 Скоропупов – 89'    

Сергей Юран выстроил в Екатеринбурге самую надёжную оборону – «Урал» пропустил всего один гол в пяти матчах. «Сухая» серия Александра Селихова составляет уже четыре игры. Из-за дисквалификаций «Уфа» потеряла Залимхана Юсупова (ключевой опорник), Омари Тетрадзе (главный тренер) и Фёдора Щербаченко (помощник главного). Но даже они вряд ли помогли бы против такого «Урала».

Хотя в первом тайме получился почти равный футбол. Более того, на 28-й минуте полузащитник уфимцев Заур Тарба попал в крестовину. Хозяева разозлились и дожали соперника с помощью Владислава Малькевича – он завершил красивую комбинацию с участием Ильи Ишкова и Мартина Секулича. Во втором тайме у «Уфы» банально закончились силы: сначала Секулич реализовал выход один на один, а затем точку поставил Илья Скоропупов. Тот самый парень из Медиалиги, который разрывал соцсети мемными интервью после матчей «Урала-2». 20:5 по ударам – тут никаких вопросов по победе Юрана.

«Арсенал» эффектно ушёл от поражения

Россия — Лига Pari . 5-й тур
08 августа 2026, суббота. 17:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
2 : 2
Арсенал Т
Тула
1:0 Азявин – 20'     2:0 Азявин – 41'     2:1 Горбунов – 54'     2:2 Мелекесцев – 56'    

Дмитрий Гунько в прошлом туре, по сути, спас себя от увольнения. Однако его «Арсенал» по-прежнему нестабилен. Первый тайм полностью остался за «Шинником». Илья Азявин (совсем недавно игравший за тульскую команду) оформил дубль – сначала замкнул прострел Альбека Гонгапшева, а затем реализовал пенальти (Даниил Мартовой в очередной раз продемонстрировал свой мощный дриблинг).

В перерыве Гунько сделал сразу три замены – убрал с поля Кирилла Гоцука, Ивана Енина и Давида Давидяна (летние новички, вообще-то). Вместо них вышли Ярослав Крашевский, Даниил Плотников и Тимур Мелекесцев. В итоге «Арсенал», как обычно, вернулся в игру с помощью Игоря Горбунова – опытный вингер точно пробил издали. Через две минуты всё тот же Горбунов отдал голевой пас на Никиту Глушкова.

Шокированный «Шинник» полетел в атаку, но в заключительные полчаса так и не пробил Александра Мелихова. Причём хозяева могли пропустить сами – Мелекесцев бил в пустые ворота, однако защитник Артур Чёрный в подкате заблокировал его удар. 2:2 – обидный исход для «Шинника». Виноваты сами – второй раз отпускают 2:0.

«Сочи» сломал «Торпедо»

Россия — Лига Pari . 5-й тур
08 августа 2026, суббота. 18:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 2
Сочи
Сочи
0:1 Осипов – 26'     1:1 Бородин – 45+3'     1:2 Магаль – 77'    

Александр Сторожук продолжает свою великую поступь – одно очко в последних трёх турах. «Сочи» же реабилитировался за поражение во встрече с «Ленинградцем». Матч получился напряжённым – в первом тайме команды обменялись голами со стандартов. На 26-й минуте Александр Осипов замкнул подачу с углового. Перед свистком на перерыв отличился Сергей Бородин – защитник «Торпедо» перепрыгнул Вячеслава Литвинова.

Второй тайм долгое время напоминал просмотр сварки, но зрелище спас 34-летний Руслан Магаль. Фулбек «Сочи» разрывает на старте сезона – уже 1+3 по системе «гол+пас» в пяти матчах. «Торпедо» опять создало больше моментов, чем соперник (7:4 по ударам), однако для качественного рывка вперёд этого пока что мало.

Волевая победа «Спартака» в Хабаровске

Россия — Лига Pari . 5-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 08:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
1 : 3
Спартак Кс
Кострома
1:0 Горелишвили – 52'     1:1 Калмыков – 64'     1:2 Бугриёв – 75'     1:3 Бугриёв – 83'    
Удаления: Плиев – 90+1' / нет

«Спартак» второй год подряд увозит три очка с Дальнего Востока. Первый тайм получился скучным – хозяева даже добились небольшого преимущества по моментам: могли забивать Степан Глотов и Игорь Школик.

В перерыве Кострома сделала две замены – вместо Давида Киракосяна и Олега Никифоренко вышли Сергей Бугриёв и Илья Рубцов. Эти перестановки оказались ключевыми. Хотя выстрелили не сразу. На 52-й минуте Михаил Горелишвили пробил со штрафного и попал в Бугриёва, который срезал мяч в свои ворота. После этого на поле был только «Спартак».

Сначала Калмыков забил свой восьмой мяч в сезоне (замкнул навес Давида Караева). Затем номинальный центрдеф Бугриёв прибежал в штрафную и мощно пробил головой после очередной передачи Караева. СКА ответил своей опасной атакой – вышедший на замену Надер Мохаммади вынес мяч с ленточки после удара Вадима Вшивкова. Затем Мохаммади исполнил цирковой трюк – сделал кульбит и бросил мяч из аута точно на Бугриёва.

Это вообще как?
Самый эпичный гол сезона — у «Спартака» из Костромы! Ассист из аута после кульбита! Видео
Самый эпичный гол сезона — у «Спартака» из Костромы! Ассист из аута после кульбита! Видео

На 90-й минуте Константин Плиев попытался отомстить «иранскому метателю» – едва не снёс ему голову и получил прямую красную карточку. «Спартак» идёт без поражений. А вот Хабаровск вообще не может зацепиться за очки.

Вторая победа «Волги»

Россия — Лига Pari . 5-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
1 : 2
Волга Ул
Ульяновск
0:1 Никитин – 2'     0:2 Саплинов – 57'     1:2 Семёнов – 64'    

«КАМАЗ» тоже тонет. Но хотя бы сражается. «Волга» здорово провела первый тайм – задушила соперников прессингом. Уже на второй минуте отличился Андрей Никитин – Фольмер перехватил мяч на чужой половине поля и оформил голевой пас. После перерыва Александр Саплинов воспользовался очередной ошибкой «КАМАЗа» в обороне и увеличил разницу в счёте.

Интересно, что Антон Хазов оставил на скамейке Мухаммада Султонова и Максима Богданца. Без них «КАМАЗ» смотрелся совсем грустно. Логично вышли на поле в перерыве, как и опытный фулбек Артём Попов. С помощью замен хозяева вернулись в игру – Попов и Богданец поучаствовали в атаке, которую завершил Виталий Семёнов. На 76-й минуте Султонов выскочил один на один, но Егор Бабурин выручил «Волгу». Дальше у «КАМАЗа» просто кончился бензин. Ульяновская команда набирает шесть очков и отдаляется от зоны вылета.

«Ротор» разгромил «Челябинск»

Россия — Лига Pari . 5-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
4 : 1
Челябинск
Челябинск
1:0 Эльдарушев – 14'     2:0 Трошечкин – 32'     2:1 Урванцев – 33'     3:1 Алиев – 41'     4:1 Эльдарушев – 60'    

Летом в «Челябинск» перешёл Александр Бем из «Тюмени». Футболист много лет провёл в родном клубе – играл на позиции правого защитника, а потом превратился в вингера, где и пригодилась его высокая скорость. Однако в обороне Бем всегда был слабым. Роман Пилипчук выпустил парня в старте – и сразу под «Ротор». Хозяева буквально уничтожили его фланг (Александра в итоге поменяли в перерыве). Забили Саид Алиев и Александр Трошечкин. Гости ответили голом Матвея Урванцева.

Вскоре «Ротор» заработал пенальти. Алиев не промахнулся с точки. «Челябинск» не сдался – Гаррик Левин упустил два выгодных шанса: сначала пробил мимо ворот, а потом попал в перекладину. После перерыва каркас ворот сыграл уже за гостей – Абу-Саид Эльдарушев сделал заход на разгром. На 60-й минуте бывший форвард «Акрона» всё-таки забил. Голевую передачу отдал Артём Симонян, который на старте сезона находится в шикарной форме.

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Счёт мог стать совсем неприличным – «Ротор» устроил в концовке самый настоящий расстрел, однако Марк Переверзев потащил несколько сложных ударов (в том числе выстрел Александра Хубулова с центра поля). Катастрофа «Челябинска» – так играть нельзя.

«Велес» преследует Гаранина!

Россия — Лига Pari . 5-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Велес
Москва
Окончен
2 : 1
Ленинградец
Ленинградская область
1:0 Смирнов – 53'     2:0 Галкин – 58'     2:1 Бачинский – 90+3'    

12 очков в первых пяти турах – если «Нижний Новгород» вполне логично идёт в зоне прямого выхода, то от «Велеса» вообще никто не ожидал подобного. Возможно, даже сам «Велес». Тут ещё и соперник нашёлся подходящий – весенний чемпион «Золота».

Всё решилось во втором тайме – «Велес» ударно выбежал из раздевалки. Сначала с передачи Владислава Галкина в ворота Егора Смирнова забил Олег Смирнов. Затем отличился уже сам Галкин. «Ленинградец» включился только в концовке – Максим Бачинский ненадолго вернул интригу, однако на камбэк времени уже не хватило.

Таблица Первой лиги. «Нижний» – без потерь, «Велес» – в зоне прямого выхода, СКА – Хабаровск
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