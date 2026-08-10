«Ливерпуль» внезапно забрал капитана «Барселоны». В чём вообще смысл?

«Ливерпуль» забирает капитана «Барселоны»! Звучит эпохально, однако масштаб сделки далеко не очевидный. Английский клуб берёт в аренду центрального защитника Рональда Араухо. Сейчас уругвайцу 27 лет. Вроде бы в самом расцвете сил, но его пик уже будто прошёл. Несколько лет назад он считался топ-футболистом. В январе 2022 года Хави (главный тренер «Барсы» на тот момент) раз за разом повторял в интервью, как важно продлить контракт с Араухо. Тот показывал классный футбол, и на игрока претендовали едва ли не все топ-клубы. В новостях больше упоминались «Челси», «МЮ» и «ПСЖ». Затем – «Манчестер Сити», «Арсенал», «Бавария» и «Ювентус».

Рональд Араухо Фото: Julian Finney/Getty Images

В апреле 2022 года футболист продлил контракт на улучшенных условиях. Отступные составили € 1 млрд. Араухо заявил, что для него остаться в Барселоне – огромное счастье. Правда, вскоре последовали травмы. Сначала – сотрясение мозга после столкновения с партнёром Гави в матче Ла Лиги. Затем Рональд получил повреждение в матче за сборную Уругвая. Потребовалась операция из-за разрыва сухожилия приводящей мышцы бедра. Футболист вопреки желанию клуба форсировал восстановление, чтобы сыграть на ЧМ-2022. Планировалось, что он появится на поле в плей-офф, но его сборная не вышла из группы.

Со временем к игре Араухо стало возникать много вопросов. Защитник ошибался – в том числе весьма ярко. В 1/4 финала ЛЧ-2023/2024 у «Барселоны» было комфортное преимущество (4:2 по сумме двух матчей), когда Араухо на 29-й минуте сфолил на врывавшемся в штрафную Брэдли Баркола. Последовала красная карточка, а затем каталонцы пропустили четыре мяча подряд на «Камп Ноу» и вылетели из Лиги чемпионов.

Фол Рональда Араухо на Брэдли Баркола Фото: DAX Images/Getty Images

Летом 2024 года «Барселону» возглавил Ханси Флик. Тренер перестроил команду на игру с высокой линией обороны, где Араухо было ещё тяжелее показывать свои лучшие качества. Он хорош в борьбе, а не в игре в пас и забегах к своим воротам. Пространства за спинами защитников при Флике столько, что опасные контратаки возникают на потоке. В результате Араухо перестал быть основным. В последних двух сезонах у него по 11 матчей в основе в Ла Лиге.

Кроме того, у защитника на фоне игрового спада начались проблемы с ментальным здоровьем. В мае 2025 года на уругвайца обрушилось столько критики после вылета из полуфинала ЛЧ от «Интера», что футболист закрыл комментарии у себя на страницах в соцсетях. А самый болезненный удар пришёл в ноябре 2025 года в матче с «Челси», когда каталонцы влетели 0:3. Уругваец, уже имея жёлтую, пошёл в агрессивный подкат против Кукурельи – в мяч не попал, срубил соперника и снова был удалён. Хотя такой жёсткий отбор едва ли требовался, потому что эпизод был не особо опасный. Флик после матча заявил: «Араухо не должен был играть так. В футболе такое случается, но это был не тот момент и не та ситуация для подобного поступка».

Фол Рональда Араухо на Марке Кукурелье Фото: Pedro Salado/Getty Images

После этой красной у футболиста обострилась депрессия. Настолько сильно, что он не играл полтора месяца. За это время Араухо съездил в Иерусалим, чтобы побывать в святых местах и восстановить эмоциональное состояние.

Рональд Араухо защитник «Барселоны» «Иногда всё накапливается. Не только в футболе, но и в том, что вы могли пережить в детстве, а это приводит к множеству проблем. Мне нужна была помощь профессионалов, чтобы получить инструменты для поиска себя».

Лишь 11 января он вернулся на поле – и то появился только на 90+3-й минуте. За весь второй круг чемпионата Испании у защитника набралось всего четыре матча в основе. Было вполне ожидаемо, что «Барселона» отпустит Араухо этим летом. Неожиданно, что именно в «Ливерпуль».

Переход получился мгновенным. Не было предварительной информации об интересе англичан к футболисту. Инсайдер Фабрицио Романо с ходу ошарашил, что сделка уже закрыта. В воскресенье, 9 августа, Араухо вылетел с дочкой в Ливерпуль. Речь идёт об аренде на год с правом выкупа за € 55 млн. Судя по фото, футболист сбрил синие волосы – фанаты «Ливерпуля» не приняли бы такие цвета.

Рональд Араухо с дочкой на пути в Ливерпуль Фото: Из личного архива Рональда Араухо

У Араухо одна из самых больших зарплат в «Барселоне» – теперь её полностью будет выплачивать «Ливерпуль». Это важный момент для каталонцев, которые вынуждены маневрировать из-за испанских лимитов по выплатам игрокам. Теперь «Барса» сможет комфортнее подходить к новым трансферам и меньше бояться проблем с регистрацией новичков.

В прошлом месяце новый тренер «Ливерпуля» Андони Ираола охарактеризовал глубину в защите как очень скудную. С центральными защитниками ситуация действительно напряжённая. Ибраима Конате ушёл в «Реал». Джо Гомес травмировался на сборах и пропустит начало сезона. Джованни Леони восстанавливается после травмы «крестов». Жереми Жаке ещё не участвовал в предсезонке из-за небольших проблем со здоровьем. Последним двум – 19 и 21 год соответственно. Их опыт в футболе не сравнить с тем, через что прошёл Араухо. В последних товарищеских матчах приходилось ставить в основу 18-летнего Ифеаньи Ндукве. Тем временем уже 23 августа у «Ливерпуля» первый матч в АПЛ – с «Ньюкаслом», у которого свои проблемы.

Вирджил ван Дейк Фото: Peter Byrne/Getty Images

Кроме того, Араухо относительно часто выходил и на правом фланге обороны. Здесь у «Ливерпуля» тоже хватает проблем. Травмирован Конор Брэдли – фактически единственный правый защитник для игры с четвёркой в обороне. Есть здоровый Жереми Фримпонг, но, возможно, ему больше подходит игра в полузащите. Держим в голове и Доминика Собослаи, однако он как лучший игрок команды в прошлом сезоне нужнее впереди. Венгр наверняка обрадовался приходу Араухо. Справа в обороне выходил и другой полузащитник – Кёртис Джонс. Но он с большой вероятностью покинет команду этим летом (много говорится про «Интер»). Уровень Араухо вызывает опасения, однако футболист придаст глубины именно на проблемных позициях. От перехода так мало ожиданий, что может даже сработать.