Топ-события вторника: квалификация Лиги чемпионов, водный ЧЕ и Шнайдер против Швёнтек

За чем следить 11 августа: плавание на чемпионате Европы, Александрова — Свитолина в Торонто, Кубок России, матчи «Фенербахче» и «Кайрата»!

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Время в материале указано по Москве.

🎾 2:00*: Диана Шнайдер (Россия) — Ига Швёнтек (Польша), Торонто, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время начала матча может измениться и будет уточнено

Интрига: Возьмёт ли Шнайдер реванш у Швёнтек?

Диане Шнайдер (№17) в четвертьфинале турнира серии WTA-1000 в Торонто предстоит сразиться с именитой полькой Игой Швёнтек (№8). Девушки встречались лишь однажды, в Мадриде в прошлом году. Тогда победу одержала Швёнтек (6:0, 6:7, 6:4).

🎾 3:30*: Екатерина Александрова (Россия) — Элина Свитолина (Украина), Торонто, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время начала матча может измениться и будет уточнено

Интрига: Доберётся ли Александрова до первого за 1,5 года полуфинала «тысячника»?

Российская теннисистка Екатерина Александрова (№19 рейтинга) в четвертьфинале турнира серии WTA-1000 в Торонто сразится с девятой ракеткой мира Элиной Свитолиной. Екатерина уступает в этом противостоянии со счётом 1-3. В последний раз россиянка добиралась до полуфинала «тысячника» в Дохе в феврале 2025-го.

⚽️ 17:00: «Динамо-СПб» — «ФК 10», Кубок России, Путь регионов, второй раунд

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Пройдёт ли медиаклуб дальше?

«ФК 10» впервые в своей истории участвует в Кубке России. В первом раунде медиафутбольный клуб прошёл «Космос» (3:2). Теперь же «десятке» предстоит встреча с санкт-петербургским «Динамо». Которое, кстати, тренирует экс-вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков. Получится у медийной команды пройти ещё один раунд?

Справедливая критика от одного из тренеров сборной России: Николай Писарев раскритиковал нынешний формат Кубка России

⚽️ 18:00: «Кайрат» — «Левски», Лига чемпионов, третий квалификационный раунд, ответный матч

Интрига: «Кайрат» совершит камбэк?

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Кайрат» уступил «Левски» в гостях — 0:1. Теперь нужно отыгрываться дома. Иначе мечта о втором подряд участии в общем этапе ЛЧ будет разбита. По уровню состава казахстанцы превосходят соперника. Но нужно реализовать это на поле.

Кстати, матч пройдёт не на родном стадионе «Кайрата»: Официально «Кайрат» объявил о переносе матча Лиги чемпионов из-за концерта Канье Уэста в Алма-Ате

⚽️ 19:00: «Будё-Глимт» — «Юнион», Лига чемпионов, третий квалификационный раунд, ответный матч

Интрига: Чем закончится второй матч команд?

«Будё-Глимт» и «Юнион» устроили настоящее шоу в первом матче. Команды забили друг другу по три мяча. Теперь они зарубятся в Норвегии. Конечно, это даёт хозяевам преимущество. Однако «Юнион» — не та команда, которая сдастся. Новый бой «Будё-Глимт» получит гарантированно.

🥇🏊 19:30: Плавание, чемпионат Европы

Интрига: станет ли Корнев чемпионом?

В июне на чемпионате России в Казани Егор Корнев внезапно стал рекордсменом страны на дистанции 50 м баттерфляем — непрофильной для себя. В Париже “батт” для него вроде бы дистанции Корнев выглядел в предварительных заплывах очень уверенно. Соперники сильнейшие, но как утверждает наш парень, ему есть чем добавлять.

Кроме того, состоятся финалы в заплывах на 100 м брассом (мужчины) и вольным стилем (женщины), а также смешанная комбинированная эстафета — во всех дисциплинах у россиян есть шансы на медали.

⚽️ 21:00: «Црвена Звезда» — «Хапоэль» Беэр-Шева, Лига чемпионов, третий квалификационный раунд, ответный матч

Интрига: Команда Станковича пройдёт дальше?

«Црвена Звезда» уступила «Хапоэлю» в первом матче 3-го квалификационного раунда со счётом 0:1. Теперь сербам нужен камбэк в Белграде. Способна ли на него команда Деяна Станковича? Безусловно. Но и израильтяне очень хотят приблизиться к общему этапу ЛЧ.

Станкович взял вину за поражение в первом матче: «Ответственность лежит на мне». Станкович — о поражении «Црвены Звезды» в ЛЧ

⚽️ 21:30: «Штурм» — «Фенербахче», Лига чемпионов, третий квалификационный раунд, ответный матч

Интрига: «Фенербахче» оформит выход в раунд плей-офф?

Звёздный состав «Фенербахче» приближается к первому за долгое время участию клуба в основном раунде Лиги чемпионов. В первом матче стамбульцы разобрались со «Штурмом» — 2:0. Теперь нужно не растерять преимущество в Австрии. Если же случится обратное, то огромные траты клуба на крутых игроков снова окажутся тщетными.