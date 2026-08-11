Сборная 3-го тура РПЛ. Авторы сенсации в Петербурге, трио из «Краснодара» и спаситель ЦСКА

3-й тур Альфа-Банк РПЛ — уже часть истории. А что это значит? Значит, что пришло время для символической сборной. Мы расставили игроков по условной тактической схеме 4-4-2. А тренер — автор сенсации тура.

Вратарь: Владислав Тороп (ЦСКА)

ЦСКА впервые в сезоне отыграл «на ноль», и в этом огромная заслуга голкипера. Максим Бориско затащил для московской команды победу в кубковом матче, а Тороп в какой-то степени спас ЦСКА от первого поражения в чемпионате под руководством Дмитрия Игдисамова. «Ростов» пять раз попал в створ, но так и не пробил Владислава. Больше всего запомнился красивый прыжок вратаря после обводящего удара Ивана Комарова. А ещё Тороп остановил мяч после удара Роналдо внешней стороной стопы из района 11-метровой отметки.

Левый защитник: Лукас Оласа («Краснодар»)

«Краснодар» возглавил таблицу РПЛ, хотя пропустил уже на второй минуте матча со «Спартаком» (2:1). Однако команда Мурада Мусаева очень быстро пришла в себя в том числе благодаря Оласе. Уругваец здорово подключился к атаке и идеально вколотил мяч в дальний угол. «Краснодар» оперативно отыгрался, после чего оформил победный гол. А Лукас совершил четыре отбора, три перехвата, шесть выносов и выиграл три верховых единоборства из четырёх.

Центральный защитник: Игор Ногейра («Ростов»)

Игор Ногейра (слева) Фото: Александр Сафонов, «Чемпонат»

«Ростов» пропустил четыре мяча в двух стартовых турах РПЛ, но в Москве отыграл «на ноль». Бразилец Игор отлично показал себя во встрече с ЦСКА. Он выиграл 10 единоборств из 12, заработал на себе два фола, совершил три отбора и два перехвата. Ногейра пополнил состав «Ростова» в летнее трансферное окно и сразу получил место в стартовом составе. Три матча в РПЛ — три появления в основе. Пожалуй, игра с ЦСКА — лучшая в российской карьере Игора. Правда, у него будет много возможностей перекрыть это достижение.

Центральный защитник: Родригу Эшковал («Акрон»)

«Акрон» так ужасно начал сезон, что можно было задаться вопросом: как долго проработает тренер Срджан Благоевич? Семь пропущенных мячей в двух турах и огромное количество ошибок в обороне. «Акрон» удивил в третьем матче хотя бы тем, что оформил «сухарь». Связка центральных защитников Марат Бокоев — Родригу Эшковал смотрелась достойно, а португалец попал в нашу сборную. Он отдал 42 точные передачи из 48, совершил два перехвата, один отбор, семь выносов, выиграл пять единоборств из восьми и заработал на себе один фол.

Правый защитник: Станислав Бессмертный («Родина»)

Станислав Бессмертный (с мячом) Фото: ФК «Родина»

Победа «Родины» в гостевом матче с чемпионом России (2:1) — пока что главная сенсация старта сезона в РПЛ. Московская команда уходила на перерыв, уступая с разницей в один мяч. Казалось, шансов нет никаких. Но «Родина» организовала камбэк, который стартовал с голевого паса Бессмертного. Правый защитник гостей идеальным навесом нашёл голову Артёма Гарибяна. Станислав выполнил две успешные обводки, совершил один отбор, один перехват и отдал семь точных передач из восьми. Кстати, Бессмертный играет в столичной команде в аренде из московского «Динамо».

Левый полузащитник: Жоау Батчи («Краснодар»)

Автор победного гола в главном матче тура заслуженно попал в нашу сборную. Батчи роскошно забросил мяч в дальний угол сочным ударом из-за пределов штрафной площади. Благодаря этому голу «Краснодар» сохранил идеальную статистику — три победы в трёх турах со старта сезона. Сам Батчи в прошедшем матче со «Спартаком» совершил один отбор, заработал на себе один фол и выиграл одно верховое единоборство из двух. В прошлом туре африканец отдал голевой пас, а через неделю впервые в сезоне забил.

Центральный полузащитник: Никита Кривцов («Краснодар»)

Никита Кривцов Фото: РИА Новости

Три матча в этом сезоне РПЛ, все — с результативными действиями. Кривцов с двух ног влетел в новый чемпионат, и об отъезде Эдуарда Сперцяна в Саудовскую Аравию сейчас редко вспоминают. Никита трижды забил в двух матчах, а во встрече со «Спартаком» отдал голевой пас. Правда, дальше всё сделал Батчи. Сам Никита один раз попал в створ, отдал 21 точную передачу из 30, пять раз коснулся мяча в штрафной площади соперника, выполнил одну успешную обводку, совершил один отбор и два перехвата. А ещё Кривцов выиграл семь верховых единоборств из 10. Ещё один солидный матч!

Центральный полузащитник: Евгений Болотов («Оренбург»)

Евгений Болотов Фото: ФК «Оренбург»

«Оренбург» не проиграл в Казани. И этот результат можно признать успешным для команды Ильдара Ахметзянова. Болотов был очень хорош с точки зрения игры в обороне. Полузащитник «Оренбурга» совершил восемь перехватов и три отбора. А ещё выиграл три единоборства из пяти и заработал на себе один фол. На старте сезона РПЛ Евгений регулярно попадает в основной состав «Оренбурга». Пока всё по делу.

Правый полузащитник: Виктор Окишор («Динамо» Москва)

В прошлом туре Окишор просидел весь матч в запасе. На этот раз Виктор вышел на поле во второй половине и оформил два результативных паса. Сначала была короткая передача на Тимофея Маринкина, а в концовке Окишор в одиночку сделал всё для гола Антона Миранчука. Вышедший на замену Виктор отдал 16 точных передач из 19, один раз попал в створ и выполнил одну успешную обводку. Первая победа в сезоне РПЛ пришла к «Динамо» только в 3-м туре.

Центральный нападающий: Брайан Хиль («Балтика»)

Брайан Хиль Фото: ФК «Балтика»

Голы нападающего «Балтики» уже никого не удивляют. Хиль приучил нас к бомбардирским подвигам. Впрочем, на старте нынешнего сезона у сальвадорца несколько иная роль. У Хиля пока нет ни одного выхода в стартовом составе, а концовку прошлого чемпионата он пропустил из-за травмы. Впрочем, ограниченное время не помешало Брайану забить в двух турах подряд. В Самаре Хиль красиво перебросил вратаря и установил окончательный результат — 2:0 в пользу «Балтики». Форвард отдал семь точных передач из семи и заработал на себе один фол.

Центральный нападающий: Артур Гарибян («Родина»)

А главная замена тура состоялась в Санкт-Петербурге. Выход Гарибяна в перерыве оказался очень эффективным. Сначала форварда замкнул головой навес с фланга, а затем аккуратно и точно покатил мяч в дальний угол. 0:1 превратились в 2:1 для «Родины», Артур же оформил дубль за шесть минут. Есть первая победа столичной команды в РПЛ! Гарибян нанёс два удара в створ, отдал три точные передачи из пяти, совершил четыре касания мяча в штрафной площади соперника и выполнил два отбора. Артур пока выходит исключительно на замену. Заслужил место в основе после такого перформанса?

Тренер: Хуан Диас («Родина»)

Ничего удивительного, что тренером сборной тура стал автор главной сенсации старта сезона. Диас освежил игру «Родины» в Санкт-Петербурге заменами в перерыве. Вышедшие в перерыве Гарибян и Солтмурад Бакаев отметились результативными действиями. Первый оформил дубль, второй отдал голевой пас. Московская команда воспользовалась вальяжностью «Зенита» и одержала первую победу в своей истории на уровне РПЛ. Хуан Диас, аплодисменты!

Сборная 3-го тура РПЛ

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура.

Сборная 3-го тура РПЛ

Кто не попал в сборную

Возможно, в итоговой сборной нет футболистов, которые, на ваш взгляд, должны были туда попасть. К примеру, вратарь «Ахмата» Вадим Ульянов отлично проявил себя во встрече с «Факелом», полузащитник московского «Динамо» Тимофей Маринкин был полезен в игре с махачкалинским «Динамо», защитник «Оренбурга» Эмил Ценов забил в Казани, а хавбек Айман Мурид помог «Балтике» набрать три очка в Самаре. Пишите ваши варианты в комментариях.