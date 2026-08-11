Герой «Родины», нейтрализатор «Спартака» или спаситель ЦСКА? Кто лучший в 3-м туре РПЛ

3-й тур Альфа-Банк РПЛ – всё. Именно он принёс нам главную сенсацию старта сезона. А возможно, и всего в целом. В субботу забила только одна из шести игравших команд. Зато дальше чемпионат как следует разогнался. А кто из футболистов проявил себя лучше всего? Выбор как будто бы очевиден. Однако болельщиков у «Родины» слегка поменьше, чем у «Краснодара», ЦСКА и других клубов. Кто же наберёт больше голосов?

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