Герой «Родины», нейтрализатор «Спартака» или спаситель ЦСКА? Кто лучший в 3-м туре РПЛ

3-й тур Альфа-Банк РПЛ – всё. Именно он принёс нам главную сенсацию старта сезона. А возможно, и всего в целом. В субботу забила только одна из шести игравших команд. Зато дальше чемпионат как следует разогнался. А кто из футболистов проявил себя лучше всего? Выбор как будто бы очевиден. Однако болельщиков у «Родины» слегка поменьше, чем у «Краснодара», ЦСКА и других клубов. Кто же наберёт больше голосов?
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
- Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Артур Гарибян («Родина»)
Победный дубль «Зениту» в Санкт-Петербурге! В 20 лет! Будучи первым в истории, кто сделал это на «Газпром Арене» после выхода на замену. От игрока новичка РПЛ, который в первых двух турах дважды уступил с суммарным счётом 2:7! Ну не сказка ли? Артур Гарибян по отдельности переиграл каждого из связки самых надёжных центральных защитников прошлого сезона, причём практически подряд! Сначала грамотно спрятался за спиной Игоря Дивеева и кивнул головой, а потом его подключение проспал Нино. Историческое достижение.
Лукас Оласа («Краснодар»)
Оласа помог «Краснодару» одержать третью подряд победу над «Спартаком» в Москве. Именно уругвайский защитник быстро сравнял счёт после пропущенного гола. На шестой минуте Лукас оказался с мячом на границе штрафной и пробил точно в дальний угол. Но и в обороне Оласа здорово помог: на его счету три отбора, шесть выносов, четыре возврата и три перехвата. Также Лукас отметился аж четырьмя ключевыми передачами! В общем, 100-й матч за «Краснодар» получился для защитника мегауспешным.
Жоау Батчи («Краснодар»)
Батчи забил самый красивый мяч 3-го тура. На 11-й минуте встречи со «Спартаком» он получил передачу от Никиты Кривцова, подработал и вторым касанием бахнул точно в дальнюю девятку. Шикарно! Этот гол в итоге стал для «Краснодара» победным. Также в прошедшей встрече анголец отдал две передачи под удар, совершил одну удачную обводку и даже отметился одним успешным отбором.
Брайан Хиль («Балтика»)
На решающем отрезке прошлого сезона «Балтике» ну очень не хватало травмировавшегося Хиля. Сейчас он тоже не в лучших кондициях и выходит исключительно на замену. Но и этого хватает, чтобы делать разницу. Так было с московским «Динамо», так получилось и теперь в гостевом матче с «Крыльями Советов». Выход на 54-й минуте – шикарный гол на 81-й. Брайан оттеснил Доминика Ороза и изящным черпачком с лёта перекинул Сергея Песьякова. И это сальвадорец ещё форму не набрал!
Владислав Тороп (ЦСКА)
ЦСКА подписал Максима Бориско из «Балтики», и тот явно не переезжал в Москву ради роли дублёра. Но если Тороп будет и дальше играть так же уверенно, как с «Ростовом», ещё непонятно, кто станет основным армейским вратарём. Матч точно не назовёшь весёлым. По-настоящему голевых моментов практически не было. И всё же, если верить статистике, суммарно 0,99 гола (да, не добрал всего 0,01 до полноценного) Владислав четырьмя спасениями предотвратил. Например, когда на него вываливался Роналдо. Или когда отличный обводящий удар наносил Иван Комаров.
Тимофей Маринкин («Динамо» Москва)
Сандро Шварц ещё во время первого захода в «Динамо» приучил – он умеет работать с молодёжью. Сейчас это доказывает прогресс Маринкина. 18-летний полузащитник заиграл в РПЛ ещё при Ролане Гусеве, а теперь затащил динамовское дерби с Махачкалой. Матч плавно катился к нулевой ничьей. Пока Тимофей на 77-й минуте шикарно не пробил из-за штрафной в дальний угол, заметно порадовав посетившего стадион Александра Овечкина. Как же вовремя! После этого игра раскрылась, и москвичи довели дело до уверенной победы.
Другой игрок
Если считаете, что лучший игрок 3-го тура кто-то другой, то этот вариант – для вас. Например, классно в прошедшем туре сыграл полузащитник «Балтики» Айман Мурид. Он не только отметился голевой передачей и раздавал пасы, но и здорово действовал в обороне. А Виктор Окишор из московского «Динамо» устроил забег в стиле лучших дриблёров мира перед третьим голом команды в ворота махачкалинского «Динамо».
Родригу Эшковал («Акрон»)
«Акрон» не проиграл на выезде «Локомотиву». Можно сколько угодно говорить про спад «Локо» после потери лидеров, но ведь и тольяттинцы в первых двух турах страдали. А тут они практически не уступили по количеству моментов (1,23 xG против 1,62 xG) и ударов (15:23). Тем не менее отметить хочется их защитника. По данным Opta, Родригу Эшковал установил рекорд РПЛ минимум с 2009 года, заблокировав аж восемь ударов. Ещё у него семь выносов, в том числе четыре – головой, по одному перехвату и отбору. «Акрон» не пропустил во многом благодаря ему.
Эмил Ценов («Оренбург»)
«Оренбург» добился приемлемого результата в Казани, сыграв вничью с «Рубином» (1:1). А автором единственного гола команды Ильдара Ахметзянова стал защитник Эмил Ценов. После ошибки игрока хозяев Сивис навесил в штрафную казанцев, и набежавший болгарин из пределов вратарской с острого угла вогнал мяч под перекладину.