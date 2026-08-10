Черчесов разбушевался и расшевелил «Ахмат»! Но «Факел» всё же взял первое очко в сезоне

«Факел» – единственная команда Альфа-Банк РПЛ на утро понедельника, которая не набрала очков. Недавние конкуренты «Акрон» и «Родина» на выходных скорректировали статистику, так что у воронежцев наверняка была дополнительная мотивация на игру. Тем более не сказать, что они выглядят безнадёжно. Скорее играют согласно качеству своих игроков. Получается не отвратительно. Забили дважды «Краснодару», имея шансы зацепить ничью. Едва не удержали её в кубковой игре с «Динамо». А теперь – «Ахмат», для которого сезон тоже начинается непросто.

Но у грозненцев дело скорее в сложном календаре. Начинать с «Локомотивом» и «Спартаком» едва ли мечта всех середняков. Очки кавказцы могли набирать в обоих матчах. С первым соперником удалось, а со вторым помешало удаление Эгаша Касинтуры. Он не мог помочь команде с «Факелом» и пропустит ещё и следующий тур. Его очевидно не хватало. Однако вряд ли только этим можно объяснить стартовый провал гостей.

Вообще оба тренера внесли изменения в составы. Но вряд ли это должно удивлять. Ведь на старте сезона всегда идёт поиск оптимальных сочетаний. У «Ахмата» обращало на себя внимание отсутствие Шелии, который начинал сезон основным. Вместо него появился Ульянов – он здорово отыграл в Фонбет Кубке России с «Краснодаром». А у воронежцев мы не увидели на поле Гнапи, который ранее все матчи чемпионата начинал в основе. Впереди вся надежда была на Турищева. И он выглядел уверенно.

«Факел» с первых же минут обозначил, что собирается играть на победу. А ещё в доминирующем стиле: забрал мяч и населна ворота Ульянова. Первый шанс получил Турищев. На девятой минуте он принял мяч от Гиоргобиани и бахнул с 12 метров. Вратарь справился, но кикс по высокой траектории полетел за ворота. А предварительно задел перекладину и мог опуститься в ворота. Немного не повезло. Воронежцы продолжали давление, а соперник явно терялся. Черчесов бушевал в своей зоне – предъявлял претензии арбитрам, да и своим игрокам тоже. Но они никак не могли включиться и перехватить инициативу.

На 22-й минуте хозяева упустили ещё один шанс: Альшин подхватил мяч после срезки от Адамова, бил в ближний, однако Ульянов справился. Вообще Вадим выглядел очень надёжно. Без нервов отражал любые подходы и не совершал ошибок. Так что, не исключено, что Шелия в ближайшее время не вернётся в ворота. Казалось, воронежцы таки дотянут до гола, однако примерно к 30-й минуте их атакующий порыв иссяк. А потом ещё и Турищев рухнул на газон. Вероятно, просто оступился. Вместо него вышел Пуси, и атака стала выглядеть куда скуднее.

После перерыва другим стал и «Ахмат». Вероятно, игрокам от Черчесова досталось за невыразительный первый тайм. При том, что тренер обошёлся без замен, однако выглядеть команда стала куда структурнее. Особенно в обороне. Воронежцы уже не держали темп первого тайма. Всё шло к тому, что матч уйдёт к ничьей. Ведь грозненцы тоже особо не неслись вперёд.

«Факел» — «Ахмат» Фото: ФК «Факел»

Однако в последние 15 минут зрители точно поняли, что не зря пришли на футбол. Ведь моменты стали сыпаться один за другим: сначала Исмаэл запустил мяч в перекладину, после чего игроки «Ахмата» ещё несколько раз могли открыть счёт. Самый опасный момент был у Максути, который после углового бил наверняка, но вытащил Фролкин. У «Факела» в последние восемь минут открылось второе дыхание, и хозяева тоже создали для себя несколько шансов. Однако стеной стоял всё тот же Ульянов, который не позволил себя пробить.

Итог – ничья. У «Факела» первый балл в таблице в этом сезоне, а у «Ахмата» он всего второй после трёх туров.