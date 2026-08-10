У «Ливерпуля» игрок «Барсы» и тёрки с «ПСЖ», Угальде ждут в Европе. Трансферы и слухи дня

Новая порция трансферных новостей. «Ливерпуль» оформил переход защитника, «Барселона» близка к сделке по Родри, а Манфред Угальде заинтересовал греческий клуб. Это и не только — в традиционной подборке.

Главные состоявшиеся трансферы дня

«Ливерпуль» арендовал капитана «Барселоны»

Рональд Араухо Фото: liverpoolfc.com

Уругвайский защитник Араухо оказался в «Барселоне» в 2018 году. Сначала он перебрался во вторую команду, а затем попал в первую. С того момента Рональд отыграл 213 матчей за каталонский клуб и забил 14 мячей. Теперь футболист, который в прошлом сезоне несколько раз бегал с капитанской повязкой, попробует себя в другой лиги. «Ливерпуль» арендовал 28-летнего футболиста до конца сезона с опцией выкупа. Ранее Фабрицио Романо писал, что английский клуб полностью возьмёт на себя зарплату игрока на период аренды. По данным журналиста Фернандо Поло, сумма выкупа составляет € 55 млн.

Экс-футболист «Барсы» подписал контракт с клубом MLS

Ещё одна новость, связанная с капитаном «Барселоны». Точнее, с бывшим капитаном. Ещё не забыли Серхи Роберто? Того самого, кто забил шестой мяч в эпичном матче с «ПСЖ» (6:1) в плей-офф Лиги чемпионов. Воспитанник «Барселоны» играл за команду до 2024 года, после чего перешёл в «Комо». В прошлом сезоне 34-летний испанец провёл 797 минут на поле во всех турнирах. «Комо» сенсационно пробился в Лигу чемпионов, но Роберто там не сыграет. Он уехал в США — подписал контракт до лета 2028 года с опцией продления ещё на один сезон.

Главные трансферные слухи дня

Угальде и Тикнизян интересны «Олимпиакосу»

Инсайд от греческого издания Gazzetta. По данным источника, «Олимпиакосу» интересен вариант с переходом нападающего «Спартака» Манфреда Угальде. И вроде бы как сам костариканец не против переезда в греческую лигу. Правда, есть две детали. Во-первых, «Спартак» требует большую сумму за футболиста. Какую именно — не уточняется. Во-вторых, красно-белые должны сначала найти нового форварда, ведь ранее они отправили в Грецию Ливая Гарсию. А ещё «Олимпиакосу» нужен крайний защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян. Сказано, что представители греческого клуба считают этот вариант лучшим для укрепления фланга обороны, поэтому проявляют терпение.

«Ливерпуль» согласовал контракт с Баркола, но есть нюанс

Брэдли Баркола Фото: Lars Baron/Getty Images

Продолжается сага с возможным переходом Брэдли Баркола в «Ливерпуль». По данным инсайдера Романо, английский клуб согласовал условия личного контракта с футболистом. Более того, «Ливерпуль» продолжает прямые переговоры с «ПСЖ». Но говорить о том, что трансфер близок, пока нельзя. Дело в том, что финансовые запросы французского клуба по-прежнему остаются высокими. Ранее издание L’Equipe писало, что «Ливерпуль» предложит € 115 млн, однако «ПСЖ» рассчитывает на € 150 млн. В прошлом сезоне Брэдли забил 13 мячей в 49 матчах за французскую команду.

Родри стал ещё ближе к «Барселоне»

Если вы ждёте трансфера Родри в «Барселону», то у нас для вас хорошая новость. Журналист Бен Джейкобс утверждает, что каталонский клуб близок к заключению сделки. «Барса» уже согласовала условия личного контракта с игроком и провела продуктивный раунд переговоров с «Манчестер Сити». По данным источника, сумма трансфера составит € 65+ млн. Если верить Джейкобсу, то испанский клуб планирует закрыть сделку в ближайшие часы. Этим летом Родри стал победителем и лучшим футболистом ЧМ-2026. Его считают одним из претендентов на «Золотой мяч».

«Атлетико» продолжает переговоры по трансферу Ромеро

Кристиан Ромеро Фото: Alex Pantling/Getty Images

Обратимся к Фабрицио Романо. Авторитетный инсайдер утверждает, что переговоры между «Атлетико» и «Тоттенхэмом» по трансферу защитника Кристиана Ромеро находятся на финальной стадии. В ближайшее время испанский клуб сделает новое предложение. Издание AS пишет, что спортивный директор «Атлетико» надеется решить вопрос с трансфером в ближайшие пару дней. Сам Ромеро хочет переехать в Мадрид, а не в любую другую команду, которая заинтересована в нём. Если верить Sky Sports, то стороны ещё не согласовали размер бонусов. При этом «Тоттенхэм» хочет, чтобы размер фиксированный выплаты был на € 6 млн выше, чем предлагает «Атлетико».

«Барселона» отклонила первое предложение «ПСЖ» по Феррану Торресу

Автор «золотого гола» в финал ЧМ-2026 готов сменить «Барселону» на «ПСЖ». Более того, испанец уже согласовал личный контракт с французским клубом. Правда, «Барса» продаст игрока только на своих условиях. Mundo Deportivo сообщил, что «ПСЖ» предложил € 40 млн, но каталонский клуб ответил отказом. Испанская команда рассчитывает на более высокую сумму. Нынешний контракт Феррана истекает следующим летом. В прошлом сезоне он забил 21 мяч в 49 матчах за «Барселону».

Одной строкой

Официально: нападающий московского «Динамо» Эль-Мехди Маухуб продолжит карьеру в ОАЭ. «Дубай Юнайтед» арендовал игрока до конца сезона. У арабского клуба есть опция выкупа.

Официально: «Бавария» подписала контракт с 18-летним полузащитником из чемпионата Гамбии. Бара Сапоко Ндиайе заключил договор до конца сезона-2030/2031.

Официально: Манор Соломон сменил «Тоттенхэм» на «Вест Хэм». Контракт заключён по схеме «3+1». Клуб Чемпионшипа заплатил за вингера £ 5 млн. Ещё £ 2 млн прописаны как бонусы.

Официально: Берат Джимсити сменил «Аталанту» на «Аль-Дирию» из Саудовской Аравии. Итальянский клуб получил € 3 млн за 33-летнего футболиста.

Официально: нападающий Дженан Пейчинович покинул вылетевший из Бундеслиги «Вольфсбург» и перебрался в «Штутгарт». Сумма трансфера — € 25 млн.

Официально: «Краснодар» подтвердил, что Мозес Кобнан Дэвид проведёт сезон в «Левадиакосе». Аренда до конца сезона. Греческий клуб сообщил об этом 31 июля.

Фабрицио Романо: полузащитник сборной Дании Пьер-Эмиль Хёйбьерг отказался от перехода из «Марселя» в «Ньюкасл». Английский клуб был готов заплатить необходимую сумму.

The Athletic: «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с трансфером защитника сборной Германии Давида Раума.

Sky Sports: 39-летний Джейми Варди — один из вариантов для усиления атаки «Вест Хэма». Лондонский клуб вылетел из АПЛ по итогам прошлого сезона.