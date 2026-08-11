«Арбитр при голе «Зениту» увидел то, чего не было». Разбор судейства в 3-м туре РПЛ

3-й тур Альфа-Банк РПЛ теперь история. Мы увидели противостояние, повлиявшее на расклад сил в зарождающейся чемпионской гонке, а также главную сенсацию на старте сезона и ещё несколько неожиданных результатов. Как и всегда, у судей хватало работы. Справились или нет?

Специально для «Чемпионата» судейство в 3-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.

Максимальная оценка — 8,4. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.



Если арбитр работает на матче повышенной сложности, базовая оценка поднимается до 8,5.

«Крылья Советов» — «Балтика» — 0:2

На 28-й минуте Чистяков не показал жёлтую карточку Андерсону за грубую игру. В целом несложная игра, и как таковых моментов для обсуждения тут не было.

Оценка Чистякова — 8,3.

Артём Чистяков (слева) Фото: ФК «Крылья Советов»

«Локомотив» — «Акрон» — 0:0

Сложная игра по количеству моментов у Цыганка. Не так часто он работает, в основном на VAR. Поменялись они местами с Фроловым после матча «Ахмат» — «Спартак».

На 11-й минуте верно не назначил 11-метровый удар в ворота «Акрона». Нарушения не было, простой эпизод.

На 34-й минуте правильно не назначил 11-метровый в ворота «Локомотива». Это ненаказуемая рука, тоже простое решение.

Самое сложное — на 90+6-й минуте, когда мяч попал в руку игроку «Акрона». Она была отставлена в сторону, но мяч прилетел неожиданно, а защитник отводил руку назад. Разобрались арбитры, правильно не назначили 11-метровый. И это не повод для вмешательства VAR.

Оценка Цыганка — 8,5.

ЦСКА — «Ростов» — 0:0

На первой минуте Казарцев не показал очевиднейшую жёлтую карточку Сако за грубую игру — был удар локтем. Мы говорим только об очевидном. Казарцев для чего-то попытался рассказать игроку «Ростова», что так делать нельзя. Но всем было понятно, что это повторится — и через минуту случилось то же самое. Можно было бы понять, если бы рука зацепила вскользь, однако тут локоть шёл опасно по голове. В итоге Казарцев показал жёлтую за менее очевидный момент. Для чего это натягивать, я не понимаю. Надо было показывать сразу.

На шестой минуте правильно не назначил 11-метровый в ворота ЦСКА. Это ненаказуемая рука, она была прижата к телу.

На 77-й минуте Казарцев не показал очевидную жёлтую Кисляку за срыв перспективной атаки и неуважение к игре. Если бы не игрок ЦСКА, который промахнулся по мячу и следующим движением подбил соперника, футболисты «Ростова» выходили бы вчетвером против троих. Почему это не жёлтая — непонятно.

На 86-й минуте не показал жёлтую Мелёхину за грубую игру. Момент дискуссионный, на стоп-кадре его смотреть нельзя, потому что по нему это красная. Когда мяч вылетел по центру, Казарцеву нужно было не оставаться на месте, а смещаться. Если он видел фол, то должен был понимать его характер. По позиции же ощущение, что он свистнул на чуйке. VAR, скорее всего, проверял на красную — правильно решили не звать арбитра к монитору, потому что игрок «Ростова» согнул ногу, стопа ушла в сторону и не было продавливания.

Оценка Казарцева — 8,1. Не самая плохая, но проблема с непоказанными жёлтыми карточками явная. Хорошо, что они не повлияли на игру.

Василий Казарцев (в центре) Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала — 3:1

У Шафеева есть один момент, который меня тревожит и, наверное, должен тревожить департамент. На оценку он не повлиял. Он кривой, но предъявить претензии может только глава департамента в кулуарах. Потому что рекомендации надо выполнять.

На 30-й минуте надо было показывать жёлтую Лесовому. Шафеев ушёл на внушение, это нормально. Как раз тот момент, когда можно и поговорить. С учётом планки единоборств на протяжении всей игры было видно — он понимает, что делает.

Однако потом случился эпизод на 37-й минуте. Осипенко сыграл головой, мимо него пролетел соперник, произошёл лёгкий контакт, мяч подхватил другой игрок махачкалинского «Динамо» и вылетел один на один, но Шафеев свистнул. А должен был продолжить игру, потому что случился выход один на один. Надо было дождаться, чем закончится эпизод. И уже после этого VAR должен был смотреть, было ли нарушение. Департамент рекомендовал поднимать планку единоборств. А Шафеев своими действиями перечеркнул труды руководителей. Формально был контакт, но по всем рекомендациям это не нарушение. Нехорошая тенденция, что арбитры ФИФА ошибаются. Так не должно быть. Вы не первый год работаете.

Оценка Шафеева — 8,4.

«Зенит» — «Родина» — 1:2

Несложная игра для Капленкова, за исключением момента на 42-й минуте. Арбитр должен был понять, кто коснулся мяча, по тому, куда тот шёл. Если бы сыграл футболист «Родины», то мяч пошёл бы вперёд, и мы бы говорили о возможной красной карточке. Тут надо отметить Рустама Мухтарова — всем бы ассистентам быть такими, как он. Смелое решение — рассказал главному арбитру, что была игра в мяч. Это должен быть бонус от инспектора. Сложный момент, в котором Капленков не разобрался в траектории мяча — игрок «Зенита» до него дотянулся.

На 61-й минуте — более простой момент, но из-за позиции Капленков не разобрался. Он находился за линией штрафной и, пока летел мяч, должен был прочитать точку падения. Надо было смещаться. В этот момент обзор ему перекрыл игрок «Зенита», находившийся около 11-метровой отметки. Вместо того чтобы уйти в сторону, Капленков просто начал выглядывать. Понятное дело, он увидел то, чего не было. Игрок «Зенита» просто решил подставиться, никаких дополнительных действий защитник не делал. Капленкова спасает только то, что он дал закончить атаку и мяч залетел в ворота. Правильно сработал Буланов на VAR, что позвал его к монитору. Было понятно, что никакой это не фол и надо засчитывать гол. Капленков просто не разобрался в эпизоде, но, в отличие от того же Шафеева, дал закончить эпизод. Пусть всегда будет так.

Оценка Капленкова — 7,9 (8,4).

Игорь Капленков (в центре) Фото: ФК «Родина»

«Спартак» — «Краснодар» — 1:2

Матч повышенной сложности, очевидных ошибок со стороны Левникова я не увидел.

На 14-й минуте правильно не назначил 11-метровый в ворота «Краснодара». Рисковал защитник, на тоненького здесь всё. Будь задержка чуть подольше, и можно было бы назначать пенальти. Но она получилась короткой, а игрок «Спартака» отказался от дальнейшей борьбы.

На 50-й минуте — похожий момент, однако там оба игрока смотрели на мяч, и ничего не было.

На 70-й минуте Кривцова завалили перед линией штрафной в греко-римской борьбе. По идее, не назначен опасный штрафной. Но дальше мяч отскочил к игроку «Краснодара», и последовал удар по воротам. Судя по жестам Левникова, он дал принцип преимущества. Однако футболистам в таких ситуациях лучше бить по статичному мячу, чем с лёта.

Оценка Левникова — 8,5.

«Рубин» — «Оренбург» — 1:1

Нормальная работа Кукуяна. Что-то изменилось в его судействе. Стал побыстрее, почётче. Действует без пауз, задумчивостей. Хорошо управлял игроками, объяснял им всё в спокойной, спортивной манере.

Оценка Кукуяна — 8,4.

Павел Кукуян (слева) Фото: ФК «Рубин»

«Факел» — «Ахмат» — 0:0

Требования департамента — побольше борьбы и поменьше карточек. Все 100-процентные жёлтые, кроме одной, Сухой показал. Где-то сглаживал углы. Главное, что футболисты такой расклад принимали и это никак не отображалось на их дальнейших действиях.

На 41-й минуте Сухой не показал жёлтую Бардачёву за срыв перспективной атаки с возможным обсуждением красной. За это надо наказывать. Игрока «Ахмата» сбили у линии штрафной, команда вырывалась к воротам, дальше можно было бить.

А в остальном всё очень хорошо. И, главное, понятно.

Оценка Сухого — 8,3.