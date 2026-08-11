Главные фавориты на «Золотой мяч» прямо сейчас. Всё окончательно запуталось после ЧМ-2026

Менее чем через три месяца состоится церемония вручения «Золотого мяча». На этот раз мероприятие сменит локацию. Церемонию вручения проведут в Лондоне, а не в привычном Париже. Год назад трофей получил нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Усман Дембеле. Кто заберёт награду на этот раз, пока сложно предсказать.

Мы изучили несколько различных зарубежных онлайн-площадок, где рассмотрели рейтинги претендентов на «Золотой мяч». Крупнейший в мире рынок прогнозов Polymarket, сайты изданий Sports Illustrated, Bleacher Report, The Independent, Goal.com, сервис FotMob и одну иностранную букмекерскую контору. В каждом рейтинге рассматривали только первую пятёрку. Пятый футболист в списке получал по одному очку, четвёртый — по два, третий — по три, второй — по четыре, первый — по пять. На основе этих данных мы составили топ-5 главных претендентов на «Золотой мяч» в 2026 году.

5. Килиан Мбаппе: 13 очков

Достижения в сезоне-2026/2026: 58 голов

Килиан Мбаппе Фото: Jamie Squire/Getty Images

Француз выдал впечатляющий сезон на клубном уровне — 42 гола в 44 матчах за «Реал». 15 забитых мячей в Лиге чемпионов — ещё один серьёзный показатель. Добавим к этому статус лучшего бомбардира ЧМ-2026 (10 голов). Все эти достижения хорошо смотрелись бы в сочетании с трофеями. «Реал» остался без титулов, а сборная Франции завершила главный турнир четырёхлетия на четвёртом месте. Сам Мбаппе заявил, что предпочел бы не стать лучшим бомбардиром ЧМ, но сыграть в финале.

Учитывая все эти обстоятельства, есть вероятность, что Килиан снова останется без «Золотого мяча». Впрочем, если француз сохранит бомбардирские качества, то наверняка будет претендовать на награду в течение ближайших лет. Только FotMob включил француза в тройку (поставил на второе место) главных кандидатов на «ЗМ» в 2026 году. У всех остальных Килиан оказался либо на четвёртой (букмекеры, The Independent, Polymarket), либо на пятой строчке (Goal.com, Sports Illustrated, Bleacher Report) списка.

4. Лионель Месси: 15 очков

Достижения в сезоне-2025/2026: 44 гола, победитель чемпионата MLS

Лионель Месси Фото: Carl Recine/Getty Images

Месси почти дотащил сборную Аргентину до вторых подряд золотых медалей чемпионата мира. Лео был очень продуктивен даже в 39 лет — восемь голов и четыре результативных паса. Выиграй Аргентина финал, шансы ветерана на «Золотой мяч» были бы выше. За последние 19 лет было всего четыре случая, когда трофей уходил к футболисту, который не брал золото ЧМ, Евро, Кубка Америки или не выигрывал Лигу чемпионов. Трижды при таком раскладе Месси брал «Золотой мяч». Всего у него восемь таких наград — больше всех в истории.

FotMob — единственная платформа, которая не включила Месси в число пяти главных претендентов на награду. Лео занял только девятое место в рейтинге сервиса. У всех остальных аргентинец присутствует в топ-5. Bleacher Report поставил Лео на второе место, букмекеры, Goal.com и Sports Illustrated — на третье, Polymarket и The Independent — на пятое. Месси прилично забивает на уровне MLS, однако прежде всего, его рассматривают как одного из претендентов на «ЗМ» из-за перформанса на ЧМ-2026.

3. Родри: 16 очков

Достижения в сезоне-2025/2026: два гола, победитель чемпионата мира, Кубка Англии и Суперкубка Англии

Родри Фото: Lars Baron/Getty Images

Полузащитника сборной Испании назвали лучшим футболистом прошедшего ЧМ-2026. Это решение вызвало немало вопросов, но его уже не изменить. Сам Родри был очень хорош на победном турнире, однако его перформанс в ходе клубного сезона был на столь впечатляющим. Но чемпионат мира играет немаловажную роль при выборе обладателя «Золотого мяча». До нынешнего лета испанский полузащитник не считался одним из претендентов на престижную награду, но всё круто изменилось.

Два года назад Родри взял «Золотой мяч» после триумфа на Евро, хотя многие считали, что это сделает Винисиус Жуниор. Теперь испанец выиграл более престижный турнир на международном уровне. Сразу два источника (The Independent и Sports Illustrated) поставили полузащитника «Манчестер Сити» на первое место, а вот Goal.com и FotMob не включили игрока даже в топ-5. Родри оказался на третьей строчке рейтинга Polymarket. Bleacher Report поставил его на четвёртое место, а букмекеры — на пятое.

2. Ламин Ямаль: 27 очков

Достижения в сезоне-2025/2026: 26 голов, победитель чемпионата мира, чемпионата Испании и Суперкубка Испании

Ламин Ямаль Фото: David Ramos/Getty Images

Испанец не упал ниже третьего место ни в одном из рейтингов. Ламин отлично показал себя на клубном уровне — 24 гола, ещё один титул чемпиона Испании. Плюс было золото чемпионата мира. А ведь ему всего 19 лет! Конечно, у Ямаля есть шансы на получение «Золотого мяча». С другой стороны, испанец далеко не всегда делает разницу в самых важных матчах. А ещё на ЧМ-2026 результативность юного таланта была на низком уровне — всего один гол на турнире.

Ламин оказал влияние на игру национальной команды, однако слабый бомбардирский результат может снова оставить его без «Золотого мяча». FotMob поставил испанца на первое место в рейтинге, букмекеры, Goal.com, Polymarket и Sports Illustrated — на второе, The Independent и Bleacher Report — на третье. Год назад Ямаль остановился в шаге от «ЗМ». Как будет теперь?

1. Гарри Кейн: 28 очков

Достижения в сезоне-2025/2026: 73 гола, победитель Бундеслиги, Кубка Германии и Суперкубка Германии

Гарри Кейн Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Сразу четыре ресурса (букмекеры, Goal.com, Polymarket и Bleacher Report) поставили англичанина на первое место в рейтинге. The Independent отдал Кейну вторую строчку в своём списке, Sports Illustrated и FotMob — четвёртую. В прошлом сезоне Гарри не только наколотил огромное количество голов, но и продемонстрировал универсальную игру. Его влияние на успехи «Баварии» было колоссальным. Плюс англичанин забил шесть мячей на чемпионате мира, а его сборная добралась до бронзовых медалей.

Правда, кто-то наверняка сделает акцент на том, что Кейн ушёл с поля без голов и в четвертьфинале, и в полуфинале. Конечно, Гарри сыграл на ЧМ-2026 не так монструозно, как в составе «Баварию», но обходить стороной его бомбардирские подвиги в сезоне нельзя. Не зря же сразу четыре ресурса отдают англичанину первое место в рейтинге претендентов на «ЗМ». Если Кейн получит первую такую награду в 33 года, это станет отличным дополнением к его звёздной карьере.