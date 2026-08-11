Батракову нужно в «Галатасарай», «Локо» — отпускать Алексея. Этот трансфер выгоден всем

Весной в российских СМИ активно прогревался скорый переход Алексея Батракова в «ПСЖ». В том числе нами: 31 мая мы сообщали о планах парижан прислать «Локомотиву» официальное предложение. Сам полузащитник поддерживал шумиху и в шутку позировал рядом с футболкой, где красовалась эмблема чемпионов всего и вся.

И вот уже август. «ПСЖ» на этой неделе защищать Суперкубок УЕФА от нападок «Астон Виллы». Без Батракова в заявке: он взял 10-й номер вернувшегося в «Краснодар» Дмитрия Воробьёва и страдает на старте сезона вместе со всем «Локомотивом». Переезд в Париж пока что остался мечтой – фиксированная сумма отступных для топ-5 лиг в контракте Алексея с «Локо» включилась слишком поздно.

Вроде бы всё – дважды кряду лучший молодой игрок Альфа-Банк РПЛ идёт за третьим таким званием. Но тут на горизонте объявился «Галатасарай».

Практически все инсайды касательно возможного переезда Алексея в Турцию запустили турецкие журналисты. Там максимально бурный поток: его нужно делить не то что надвое, а на двузначное число. То Батраков согласовал контракт (Ягыз Сабунджуоглу), то президент «Галатасарая» Дурсун Озбек лично работает над переходом (Бурак Эрен), то россиянин будет зарабатывать € 5 млн в год (Fotomaç), то его агенты просят за трансфер космические € 7-8 млн комиссии (Fanatik), то клубы вообще уже договорились по всем условиям (Угур Узтурк).

Больше достоверности сначала дал Владимир Кузьмичёв – доверенное лицо Батракова. По его словам от 6 августа, турки предметный интерес действительно обозначили. Но не более: в «Локомотив» тогда пришло только письмо о намерениях начать переговоры. А 8 августа знакомый с ситуацией источник сообщил «Чемпионату», что «Галатасарай» сделал первое предложение «Локо» в € 20 млн, в то время как москвичи хотят € 30 млн. Для Турции никаких отступных нет.

Алексей Батраков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Договорятся стороны или нет – неизвестно. Зато очевидно – Алексею нужно цепляться за такой вариант. Удивительно, что об этом вообще приходится писать. Однако противников такого трансфера хватает: Николай Наумов (бывший президент «Локо», а не Колян из «Реальных пацанов»), Вячеслав Колосков, агент Паулу Барбоза.

Да, это далеко не «ПСЖ». Хотя такая фраза применима практически ко всем клубам мира. Зато «Галатасарай» тоже выступает в основной стадии Лиги чемпионов. Не доходит до решающих стадий, тем не менее способен кусать грандов и переламывать равных по статусу: в прошлом сезоне дважды обыграл «Ливерпуль», громил на выезде «Аякс», побеждал сенсационный «Будё-Глимт» и прошёл «Ювентус» в плей-офф. Восемь, а то и 10-12 матчей в главном еврокубке – уже этого достаточно, чтобы бронировать рейс в Стамбул. И да, там прямое авиасообщение с Москвой – тоже плюс.

Конечно, чемпионат Турции – не Лига 1. Тем не менее в «Галатасарае» выступают такие глыбы, как Виктор Осимхен, Лерой Зане, Илкай Гюндоган и Лукас Торрейра. Прогрессировать рядом с ними – одно удовольствие. А также набираться опыта в матчах с «Трабзонспором», где подписался Мохамед Салах. С «Фенербахче», где есть Милан Шкриньяр, Маттео Гендузи, Н'Голо Канте, Марко Асенсио и Мэйсон Гринвуд. Вот-вот туда перейдёт ещё и Ромелу Лукаку. С «Бешикташем», куда этим летом ушёл Леандро Троссард. При всём уважении и безграничной любви к РПЛ, у нас звёзд заметно меньше.

Да и в целом турецкий чемпионат не стоит недооценивать. Если Батраков всё-таки окажется в «Галатасарае», то получит прекрасную возможность под адаптацию к европейским условиям. «Уровень исполнителей несопоставим. И темп в Турции выше, а футбол жёстче: никто не боится наступить шипами и ударить с локтя в ребро. И такие удары порой трактуются судьями как борьба: могут и не свистнуть. Карточки достают в целом реже. Я оптимизировал себя под этот футбол и стал меньше бояться», – говорил Sport24 нападающий «Кайсериспора» Герман Онугха.

То есть это будет совсем не переход абы куда, лишь бы покинуть Россию. «Галатасарай» – серьёзный клуб с огромной фан-базой и великолепной атмосферой на трибунах. Которую соперники не всегда выдерживают. В 2017 году «Лейпциг» играл на выезде у «Бешикташа», и Тимо Вернер даже с затычками в ушах из-за шума попросил замену на 32-й минуте. Да, речь о «Бешикташе», тем не менее поддержка «Галатасарая» не менее горяча. Только матчи команды в Суперлиге посещают в среднем практически 42 тысячи человек. В ЛЧ показатель выше на восемь с половиной тысяч.

«Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать». Фраза применима и к атмосфере на матче «Галатасарая» и «Фенербахче», поэтому мои слова не передадут этих впечатлений. Я никогда до этого не был на стадионах, где царила такая атмосфера», – говорил «Чемпионату» Александр Кержаков. А он вообще-то участвовал во многих топ-матчах. И в РПЛ, и в Ла Лиге, и за сборную.

Стоит учесть и нынешнее состояние «Локомотива». В первых матчах сезона Батраков был вынужден играть в опорной зоне, где нивелируются его главные качества. Естественно, Михаил Галактионов отправил его туда не от хорошей жизни: «Локо» потерял лидеров и латает дыры в составе, исходя из скромных возможностей. Как выражался сам тренер, «из автомобиля вытащили двигатель, переднее и заднее колесо». Против «Акрона» вот сразу вышли 18-летние Илья Голубев и Владислав Еремеев. Итог – нулевая ничья и два очка за три тура.

При данных вводных результативность Алексея точно просядет. И не факт, что в таком случае его позовут в «Галатасарай» или клуб аналогичного статуса снова. О борьбе за чемпионство (а может, и медали) в РПЛ для Батракова речи сейчас нет. Самому «Локомотиву» продажа ведущего полузащитника тоже пойдёт на пользу: полученные средства можно будет направить на укрепление сразу нескольких позиций. Фанаты не просто так скандировали: «Усиляйте нашу команду». Именно с такой формулировкой. А как её усиливать, если нет денег?

Михаил Галактионов и Алексей Батраков Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

К тому же «Галатасарай» реально нуждается в Батракове. Во-первых, там как раз не хватает качественного атакующего полузащитника. Во-вторых, в Турции обеспокоены стратегией клубов подписывать звёздных ветеранов и ввели возрастной лимит: 4 из 14 легионеров должны быть рождены не позже января 2003 года. А у «Галатасарая» их как раз острая нехватка.

«Они готовы тратить живые деньги на атакующие позиции. И при этом могут получить деньги за продажу Барыша Йылмаза – около € 40 млн, их можно потратить на «десятку». «Галатасарай» хочет учиться зарабатывать и продавать игроков в топ-чемпионаты. При покупке футболиста у них эта возможность появляется. Батраков их комплексно устраивает», – говорил «Чемпионату» комментатор и эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов.

Также Керимов уточнил: первый выбор для «Галатасарая» – Джан Узун. Только «Айнтрахт» как никто другой умеет навариваться на футболистах и заломит за турка, как ещё в 2025 году писал Флориан Плеттенберг, ценник от € 80 млн. Забрать Батракова гораздо легче.

Перебраться в топ-клуб из «Галатасарая» действительно проще. В 2024 году оттуда в «Баварию» уехал Саша Боэ. Да, в итоге вернулся обратно, но главное – сам факт перехода и шанс закрепиться в Мюнхене. Были за последние годы и продажи в «Севилью», «Бетис» и «Бенфику».

Несколько дней назад жена Батракова Ирина Подшибякина прямо сказала в эфире «Матч ТВ»: «Для него мечта – попробовать себя где‑то ещё. Он безумно благодарен этому клубу и всегда готов здесь выкладываться. Но если сложится так, что его мечта может продолжиться где‑то дальше, то это его выбор».

Этот трансфер нужен всем: и «Локомотиву», и «Галатасараю», и лично Батракову. Никто не гарантирует, что он там начнёт разрывать. Но мы-то его уровень знаем: Алексей в последние годы как никто другой из молодых россиян умеет играть красиво и при этом результативно. А вернуться в РПЛ он при желании всегда успеет. Будет грустно, если повторится ситуация с «ПСЖ».