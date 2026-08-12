Сафонов и Мартинес – короли пенальти. Но кто лучше: вратарь «ПСЖ» или аргентинец?

Сегодня, 12 августа, «ПСЖ» и «Астон Вилла» зарубятся за трофей. Стадион в Зальцбурге примет матч за Суперкубок УЕФА. Эта игра — отличная возможность сравнить вратарей. Регламент предусматривает серию пенальти в том случае, если команды не определят победителя в основное время. А как Матвей Сафонов и Эмилиано Мартинес действуют при 11-метровых ударах? Да, аргентинец в матче участия не примет, решение было принято накануне игры. Классной дуэли сегодня мы лишены. Но сравнить россиянина, прославившегося на весь мир именно после серии пенальти, и аргентинца, выигравшего таким образом чемпионат мира, нам никто не мешает.

Матвей Сафонов

Если учитывать статистику только по пенальти в игре, а не в сериях, то россиянин отразил 10 ударов из 51. Это 19,61% сейвов. То есть Матвей отражает примерно каждый пятый удар с 11-метровой отметки. Сафонов справился с девятью попытками соперников, когда был в «Краснодаре». Правда, три из них были на уровне Молодёжной футбольной лиги. Кстати, общий процент сейвов сохраняется и в «ПСЖ». Во Франции Матвей отразил один удар из пяти.

Матвей Сафонов отражает удар в матче за «ПСЖ» Фото: Eurasia Sport Images/Getty Image

А теперь рассмотрим серии пенальти. В сезоне-2022/2023 Сафонов принимал участие в Фонбет Кубке России за «Краснодар». Тогда Матвей выиграл три серии из четырёх. Он уступил «Локомотиву» на общем этапе, а вот в плей-офф справился с «Ростовом», «Крыльями Советов» и «Акроном». В 2024 году выиграл одну серию пенальти в Кубке Франции, в 2025-м — серию в финале Межконтинентального кубка, в 2026-м — в финале Лиги чемпионов. Получается, Матвей одерживал победы в шести сериях из семи. В 2018-м Сафонов уступил «Реалу», но тогда соперники встречались в юношеской Лиге чемпионов.

Дата Соперник Турнир Счёт в серии Сколько забил соперник 07.02.2018 «Реал» ЮЛЧ 0:3 3 из 3 14.09.2022 «Локомотив» Кубок России 1:3 3 из 3 06.04.2023 «Ростов» Кубок России 5:3 3 из 4 19.04.2023 «Крылья Советов» Кубок России 3:0 0 из 3 03.05.2023 «Акрон» Кубок России 4:2 2 из 4 22.12.2024 «Ланс» Кубок Франции 4:3 3 из 5 17.12.2025 «Фламенго» Межконтинентальный кубок 2:1 1 из 5 30.05.2026 «Арсенал» ЛЧ 4:3 3 из 5

Подведём итог по сериям пенальти. Соперники забили Матвею 18 раз за 32 попытки. В 14 случаях либо россиянин отражал удар, либо мяч летел мимо створа. Матвей не пропускал в 43,75% случаев. Невероятные цифры! Сафонов не проигрывал в сериях пенальти с 2022 года.

Эмилиано Мартинес

Если рассматривать пенальти в игре, то аргентинский вратарь пропустил 34 раза за 43 попытки соперника. То есть Мартинес не пропустил в девяти случаях (20,93%). В этом плане статистика Эмилиано чуть лучше, чем у Сафонова.

Эмилиано Мартинес на ЧМ-2022 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Плюс Мартинес выиграл шесть серий из семи. Голкипер ни разу не уступал в составе сборной Аргентины — четыре победы. А ещё Эмилиано добился успеха в шести сериях пенальти подряд. К слову, южноамериканец не проигрывал с 2019 года.

Дата Соперник Турнир Счёт в серии Сколько забил соперник 30.10.2019 «Ливерпуль» Кубок лиги 4:5 5 из 5 29.08.2020 «Ливерпуль» Суперкубок Англии 5:4 4 из 5 07.07.2021 Колумбия Копа Америка 3:2 2 из 5 09.12.2022 Нидерланды ЧМ-2022 4:3 3 из 5 18.12.2022 Франция ЧМ-2022 4:2 2 из 4 18.04.2024 «Лилль» Лига конференций 4:3 3 из 5 05.07.2024 Эквадор Копа Америка 4:2 2 из 4

Мартинес не пропускал в 12 случаях из 33 (36,36%). В этом плане его цифры скромнее, чем у Сафонова. Впрочем, и тот, и другой выиграли по шесть серий. Мартинес зачастую превращает пенальти в психологическую игру. Он часто провоцирует соперников ещё до удара. В финале ЧМ-2022 аргентинец получил жёлтую карточку за своё поведение во время серии пенальти.

В апреле 2024-го был ещё более любопытный эпизод. Тогда Мартинес получил жёлтую карточку в матче плей-офф Лиги конференций с «Лиллем». Дело дошло до серии пенальти, где Эмилиано провоцировал соперников, за что схватил ещё одно предупреждение. Впрочем, голкипера не удалили. Почему? В пункте международных правил было сказано, что все карточки перед серией пенальти обнуляются.

Ранее Сафонов и Мартинес никогда не играли в одном матче. В Зальцбурге мы могли бы увидеть эту дуэль, но не сошлось. А как было бы красиво: у обоих вратарей есть опыт выигранной серии пенальти в большом матче. Мартинес побеждал в финале чемпионата мира, Сафонов — в финале Лиги чемпионов. И кто бы тогда выиграл, дойди встреча за Суперкубок УЕФА до серии пенальти?