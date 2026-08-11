15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 12 августа 2026 — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события среды: битва «ПСЖ» и «Астон Виллы» за Суперкубок УЕФА, водный ЧЕ и теннис
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 12 августа 2026 года
Комментарии
Лучший спорт 12 августа: Кубок России по футболу, Осака против Рыбакиной в Торонто и плавание на чемпионате Европы!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 12 августа в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 3:30*: Наоми Осака (Япония) — Елена Рыбакина (Казахстан), Торонто, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время начала матча может измениться и будет уточнено

Торонто. 1/4 финала
12 августа 2026, среда. 03:35 МСК
Наоми Осака
13
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Интрига: Как завершится встреча двух чемпионок ТБШ?

Елена Рыбакина (№2 рейтинга) и Наоми Осака (№13) поспорят за путёвку в полуфинал турнира серии WTA-1000 в Торонто. Для двукратной и четырёхкратной чемпионок турнира «Большого шлема» эта встреча станет первой. Победительница этого матча выйдет на Белинду Бенчич (№14) или Кори Гауфф (№4).

Турнирная сетка Торонто
Мнение Турсунова о состоянии женского тура
«Соболенко не хватает стабильных соперниц в женском туре». Беседа с тренером Турсуновым
Эксклюзив
«Соболенко не хватает стабильных соперниц в женском туре». Беседа с тренером Турсуновым

⚽️ 17:00: «Фанком Броук Бойз» — «Динамо» Киров, Кубок России, Путь регионов, второй раунд

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . 2-й раунд
12 августа 2026, среда. 17:00 МСК
Фанком Броук Бойз
Киров
Не начался
Динамо Кр
Киров
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Динамо» остановит объёдиненные любительский и медийный клубы?

В Кирове состоится местное дерби. Любительский «Фанком» сыграет с «Динамо». Правда, первому клубу помогут футболисты медийного «БроукБойз». Команды объединились на Кубок России и прошли уже одну стадию. Получится ли теперь необычному миксу справится с лидером Второй лиги зоны «Золото»?

Статистика Кубка России
В прошлом розыгрыше Кубка «Фанком» пострадал из-за нарушения регламента:
Клуб-сенсацию выбросят из Кубка России? Всё из-за удивительного нарушения регламента
Клуб-сенсацию выбросят из Кубка России? Всё из-за удивительного нарушения регламента

⚽️ 17:00: «Шумбрат» — 2DROTS, Кубок России, Путь регионов, второй раунд

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . 2-й раунд
12 августа 2026, среда. 17:00 МСК
Шумбрат
Саранск
Не начался
2DROTS
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Один из грандов медиафутбола шагнёт в следующий раунд?

2DROTS в очередной раз старается пройти как можно дальше в Кубке России. В первом раунде «самураи» прошли «Орёл». Теперь москвичам предстоит встреча в Саранске с местным «Шумбратом». Первый раз слышите о таком клубе? Неудивительно: «Шумбрат» основан только в 2024 году и сейчас выступает во Второй лиге. Однако в предстоящей встрече именно медийный 2DROTS будет фаворитом.

Статистика Кубка России
Медиаклубы даже при огромном желании вряд ли дойдут до команд из РПЛ:
Николай Писарев раскритиковал нынешний формат Кубка России

⚽️ 19:00: «Спартак» Тамбов — «СКА-Ростов», Кубок России, Путь регионов, второй раунд

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . 2-й раунд
12 августа 2026, среда. 19:00 МСК
Спартак Тм
Тамбов
Не начался
СКА-Ростов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Медийный клуб пройдёт «Спартак»?

Финалист последнего сезона Медиалиги в первом раунде Кубка прошёл «Зенит» из Пензы. Теперь «СКА-Ростов» сыграет на выезде в Тамбове с местным «Спартаком». По итогам первого этапа все медиаклубы прошли дальше. Получится ли сохранить темп? «СКА-Ростов» — фавориты, но «Спартак» дома вполне способен огорчить соперника.

Статистика Кубка России
Но в Кубке великий Зе помочь не сможет:
Официально
Отстранённый от футбола Заболотный стал игроком медийного «СКА-Ростов»

🥇🏊 19:52: Плавание, чемпионат Европы

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Мужчины. 100 м вольный стиль
12 августа 2026, среда. 19:52 МСК
Не началось
Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Женщины. 100 м брасс
12 августа 2026, среда. 19:58 МСК
Не началось
Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Женщины. Эстафета 4х100 м вольный стиль
12 августа 2026, среда. 21:16 МСК
Не началось

Интрига: одолеет ли Корнев чемпиона мира?

Главное событие третьего дня соревнований пловцов на чемпионате Европы в Париже — финал стометровки вольным стилем, где сойдутся россиянин Егор Корнев и румын Давид Попович. Корнев в предварительных заплывах скрывал свою силу, Попович, наоборот, показывал. Но кто будет сильнее в финале?

Российские болельщики также ждут финала на 100 м брассом среди женщин, в котором Евгения Чикунова постарается доплыть до медали. Награда любого достоинства будет успехом. Ну и завершит плавательный день женская эстафета 4 по 100 вольным стилем.

ЧЕ по водным видам спорта Подробнее
Корнев уже попробовал себя в роли Джокера
Фото
Егор Корнев изобразил улыбку Джокера после того, как побил рекорд чемпионатов Европы

🏆 ⚽️ 22:00: «ПСЖ» — «Астон Вилла», Суперкубок УЕФА, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

Суперкубок УЕФА 2026 . Финал
12 августа 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Кто начнёт сезон-2026/2027 с победы?

Наконец-то возвращается большой европейский футбол! Сезон-2026/2027 откроется матчем за Суперкубок УЕФА между «ПСЖ» и «Астон Виллой» — победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы. Игра состоится в австрийском Зальцбурге на стадионе «Ред Булл Арена». Мы же ждём в стартовом составе российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова. Получится у нашего легионера взять ещё один трофей с парижанами? Или экс-тренер «Спартака» Унаи Эмери огорчит ещё один бывший клуб и принесёт «Вилле» новый еврокубок.

У Матвея скоро появится новый конкурент:
У Сафонова в «ПСЖ» появится новый конкурент! В Париж едет японец с уникальной судьбой
У Сафонова в «ПСЖ» появится новый конкурент! В Париж едет японец с уникальной судьбой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android