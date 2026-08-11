Лучший спорт 12 августа: Кубок России по футболу, Осака против Рыбакиной в Торонто и плавание на чемпионате Европы!

Топ-события среды: битва «ПСЖ» и «Астон Виллы» за Суперкубок УЕФА, водный ЧЕ и теннис

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Время в материале указано по Москве.

🎾 3:30*: Наоми Осака (Япония) — Елена Рыбакина (Казахстан), Торонто, 1/4 финала

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*Время начала матча может измениться и будет уточнено

Интрига: Как завершится встреча двух чемпионок ТБШ?

Елена Рыбакина (№2 рейтинга) и Наоми Осака (№13) поспорят за путёвку в полуфинал турнира серии WTA-1000 в Торонто. Для двукратной и четырёхкратной чемпионок турнира «Большого шлема» эта встреча станет первой. Победительница этого матча выйдет на Белинду Бенчич (№14) или Кори Гауфф (№4).

⚽️ 17:00: «Фанком Броук Бойз» — «Динамо» Киров, Кубок России, Путь регионов, второй раунд

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Динамо» остановит объёдиненные любительский и медийный клубы?

В Кирове состоится местное дерби. Любительский «Фанком» сыграет с «Динамо». Правда, первому клубу помогут футболисты медийного «БроукБойз». Команды объединились на Кубок России и прошли уже одну стадию. Получится ли теперь необычному миксу справится с лидером Второй лиги зоны «Золото»?

⚽️ 17:00: «Шумбрат» — 2DROTS, Кубок России, Путь регионов, второй раунд

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Один из грандов медиафутбола шагнёт в следующий раунд?

2DROTS в очередной раз старается пройти как можно дальше в Кубке России. В первом раунде «самураи» прошли «Орёл». Теперь москвичам предстоит встреча в Саранске с местным «Шумбратом». Первый раз слышите о таком клубе? Неудивительно: «Шумбрат» основан только в 2024 году и сейчас выступает во Второй лиге. Однако в предстоящей встрече именно медийный 2DROTS будет фаворитом.

Медиаклубы даже при огромном желании вряд ли дойдут до команд из РПЛ: Николай Писарев раскритиковал нынешний формат Кубка России

⚽️ 19:00: «Спартак» Тамбов — «СКА-Ростов», Кубок России, Путь регионов, второй раунд

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Медийный клуб пройдёт «Спартак»?

Финалист последнего сезона Медиалиги в первом раунде Кубка прошёл «Зенит» из Пензы. Теперь «СКА-Ростов» сыграет на выезде в Тамбове с местным «Спартаком». По итогам первого этапа все медиаклубы прошли дальше. Получится ли сохранить темп? «СКА-Ростов» — фавориты, но «Спартак» дома вполне способен огорчить соперника.

Но в Кубке великий Зе помочь не сможет: Официально Отстранённый от футбола Заболотный стал игроком медийного «СКА-Ростов»

🥇🏊 19:52: Плавание, чемпионат Европы

Интрига: одолеет ли Корнев чемпиона мира?

Главное событие третьего дня соревнований пловцов на чемпионате Европы в Париже — финал стометровки вольным стилем, где сойдутся россиянин Егор Корнев и румын Давид Попович. Корнев в предварительных заплывах скрывал свою силу, Попович, наоборот, показывал. Но кто будет сильнее в финале?

Российские болельщики также ждут финала на 100 м брассом среди женщин, в котором Евгения Чикунова постарается доплыть до медали. Награда любого достоинства будет успехом. Ну и завершит плавательный день женская эстафета 4 по 100 вольным стилем.

Корнев уже попробовал себя в роли Джокера Фото Егор Корнев изобразил улыбку Джокера после того, как побил рекорд чемпионатов Европы

🏆 ⚽️ 22:00: «ПСЖ» — «Астон Вилла», Суперкубок УЕФА, финал

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Интрига: Кто начнёт сезон-2026/2027 с победы?

Наконец-то возвращается большой европейский футбол! Сезон-2026/2027 откроется матчем за Суперкубок УЕФА между «ПСЖ» и «Астон Виллой» — победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы. Игра состоится в австрийском Зальцбурге на стадионе «Ред Булл Арена». Мы же ждём в стартовом составе российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова. Получится у нашего легионера взять ещё один трофей с парижанами? Или экс-тренер «Спартака» Унаи Эмери огорчит ещё один бывший клуб и принесёт «Вилле» новый еврокубок.