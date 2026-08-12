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ПСЖ — Астон Вилла: прямая онлайн-трансляция матча за Суперкубок УЕФА, где смотреть, составы, Сафонов, 12 августа 2026

Сафонов идёт за евротрофеем! «ПСЖ» и «Астон Вилла» зарубятся за Суперкубок УЕФА. LIVE
Кирилл Закатченко Дмитрий Зимин
,
Онлайн матча за Суперкубок УЕФА
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Следим вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Всем привет! Большой евросезон открывается сегодня — «ПСЖ» и «Астон Вилла» на правах обладателей еврокубков разыграют Суперкубок УЕФА.

Суперкубок УЕФА 2026 . Финал
12 августа 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Не забыли же ещё, как «ПСЖ» взял вторую ЛЧ подряд? Сафонов в основе, финал с «Арсеналом», гол англичан в самом начале, ответный мяч Дембеле и серия пенальти, которая закончилась промахом Габриэла. Полноценный трофей Матвея — в этот раз он был непосредственным участником основных событий.

«Астон Вилла» и победа в Лиге Европы — такой прогноз можно было дать ещё на старте сезона, ведь англичан тренирует Эмери. Так и вышло — в финале «Фрайбургу» не оставили ни шанса. Так Унаи в очередной раз забрал второй по значимости евротрофей.

Кто заберёт Суперкубок УЕФА? «Чемпионат» будет следить за матчем в режиме онлайн. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите.

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