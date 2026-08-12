7 открытий старта сезона в России. Кто удивил больше всего?

В сезоне Альфа-Банк РПЛ прошло уже три тура, позади и один тур группового этапа Fonbet Кубка России. Глобальные выводы делать пока рано. Но мы хотим отметить футболистов, круто раскрывшихся на старте чемпионата. Кто удивил сильнее других? Выбираем главное открытие начала сезона!

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