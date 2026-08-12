7 открытий старта сезона в России. Кто удивил больше всего?

В сезоне Альфа-Банк РПЛ прошло уже три тура, позади и один тур группового этапа Fonbet Кубка России. Глобальные выводы делать пока рано. Но мы хотим отметить футболистов, круто раскрывшихся на старте чемпионата. Кто удивил сильнее других? Выбираем главное открытие начала сезона!
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Матия Попович (ЦСКА)
Попович перешёл в ЦСКА из «Наполи» летом 2025 года. Но за прошлый сезон у юного серба набралось всего 18 матчей во всех турнирах. А единственные два мяча он забил в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с махачкалинским «Динамо». Блеснуть в старте под руководством Фабио Челестини не вышло. Зато в новом чемпионате Матия уже успел проявить себя. Сначала он провёл классный матч 1-го тура РПЛ с «Балтикой», а в следующей игре с «Крыльями Советов» забил свой первый мяч. Попович расположился на правом фланге атаки, заменив вынужденно спустившегося в защиту Данила Кругового.
Артур Гарибян («Родина»)
Автор дубля в ворота «Зенита». Эти голы принесли «Родине» не просто победу в Санкт-Петербурге над чемпионом, но и первый успех в истории в РПЛ. Уже только этот факт делает из Гарибяна мощное открытие старта сезона. Вдвойне круто, что Артур забил два мяча в течение шести минут после выхода со скамейки! Любопытно, что начинал играть в футбол Гарибян на позиции вратаря. Но в академии «Родины» его перевели в атаку. И не прогадали: воспитанник принёс москвичам первые три очка в чемпионате России.
Андрей Касаджиков («Оренбург»)
Касаджиков – воспитанник академии «Зенита». Нынешним летом петербуржцы отправили 18-летнего форварда в аренду в «Оренбург». И уже в первом матче в РПЛ Андрей зажёг! Он вышел на поле на 65-й минуте встречи с «Ростовом», отметился ассистом, а затем – победным голом в добавленное время. Да ещё каким: Касаджиков пошёл в дриблинг, стянул на себя соперников, а после пробил в дальнюю девятку. Других подвигов в РПЛ от вингера пока не было, зато в Кубке он здорово вышел на замену во встрече со «Спартаком» (1:5). Андрей не только зажёг унылую атаку «Оренбурга» в том матче, но и стал автором голевой передачи.
Андрей Лангович («Ростов»)
Воспитанник «Ростова» играет за основной состав с 2021 года. Но никогда Лангович не отличался высокой результативностью. Впрочем, позиция флангового защитника к этому не особо обязывает. Однако на старте нынешнего чемпионата Андрей поучаствовал уже в трёх голах команды. В 1-м туре он оформил ассист с «Оренбургом» (1:2), далее – гол и результативная передача в матче с «Родиной» (4:2). Более того, забитый мяч Ланговича стал победным для ростовчан. 23-летний футболист открыл в себе навыки плеймейкера? В ситуации, когда команда находится в перманентном экономическом кризисе, внутренние ресурсы – лучшие трансферы.
Кто-то другой
Альтернативный вариант, если вы считаете, что другой футболист стал главным открытием старта РПЛ. Например, Роман Вега из «Зенита» вполне неплохо подменил отдыхавшего после чемпионата мира Дугласа Сантоса. А новичок «Краснодара» Кристиан уже успел отметиться голом и ассистом. Также Виктор Окишор из московского «Динамо» своим выходом помог команде обыграть махачкалинское «Динамо» (особенно поразил дриблинг и ассист перед третьим голом).
Егор Смелов («Динамо» Махачкала)
Воспитанник московского «Динамо» прошлый сезон провёл на правах аренды в «Нижнем Новгороде». Теперь же «Динамо» Махачкала выкупила Смелова. В 1-м туре Егор остался на скамейке во встрече с «Крыльями Советов». Далее – считаные минуты в матче с «Локомотивом». Но зато Смелов провёл полную игру в Кубке всё с теми же «Крыльями Советов». А после выдал классный матч с «бывшими». Хотя Смелову не удалось забить московскому «Динамо», а махачкалинцы уступили, выступление 21-летнего полузащитника оставило приятное впечатление. Он раз за разом вскрывал центр поля соперника и обострял игру. Если Смелов продолжит прогресс, то вполне может стать одним из полноценных лидеров команды Вадима Евсеева.
Руслан Куль («Оренбург»)
Куль воспитывался в молодёжных системах «Локомотива» и тульского «Арсенала». А взрослая карьера в основном проходила в Первой лиге («Сокол», «Родина», «КАМАЗ», «Шинник»). В 2026 году Руслан перешёл в «Оренбург» и помог команде остаться в РПЛ. Теперь же Куль превращается в одного из ведущих игроков. В 1-м туре отличился во встрече с «Ростовом» (2:1), запустив камбэк в концовке. Затем неплохо проявил себя в матче с «Зенитом», хоть команда и разгромно проиграла – 0:3. Также Куль помог «Оренбургу» добыть ничью в гостевой игре с «Рубином» (1:1).
Чинонсо Оффор («Балтика»)
Оффор – автор самого раннего первого гола сезона в чемпионатах России. В 1-м туре форвард «Балтики» забил ЦСКА уже на 35-й секунде. Калининградцы в итоге уступили со счётом 1:2, однако у команды из-за офсайда не засчитали ещё два гола Чифонсо. «Очень хороший второй тайм. Забили ещё пару голов. Жалко, что было «вне игры». Если у нас Оффор забивает трёшку, значит, мы просто волшебники. Вся команда. Благодарю ребят», – иронично отметил после матча тренер «Балтики» Андрей Талалаев. Больше Чинонсо не забивал, но был полезен в победных встречах калининградцев с московским «Динамо» и «Крыльями Советов». В общем, Оффор достойно подменил травмированного Брайана Хиля.