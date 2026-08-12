В своём первом Суперкубке парижане были разгромлены «Ювентусом». И это несмотря на пенальти, который назначил в их пользу Николай Левников.

Позору «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА — 30 лет. И да, на поле тогда тоже был россиянин

Победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» начинает новый сезон матчем за Суперкубок УЕФА с «Астон Виллой», выигравшей Лигу Европы. Парижане – действующие обладатели трофея. Год назад они совершили камбэк с «Тоттенхэмом», уступая со счётом 0:2 к 85-й минуте, и забрали серию пенальти. Вообще, «ПСЖ» лишь в третий раз в своей истории сыграет в Суперкубке УЕФА. Дебют, состоявшийся 30 лет назад, завершился настоящим конфузом.

В середине 1990-х «ПСЖ» не был таким крутым, как современный. На тот момент выиграл только два чемпионства за всю историю – в 1986 и 1994 годах. В сезоне-1994/1995 парижане не сумели защитить титул, финишировав на третьем месте. Правда, долетели при этом до полуфинала Лиги чемпионов, где были биты «Миланом». Но клуб сотрясали внутренние конфликты. Атмосфера в команде оставляла желать лучшего, уходили звёзды. Вдобавок «ПСЖ» получил трансферный бан из-за финансовых нарушений и смог усилить состав только после его снятия.

В 1995-м парижане всё же взяли трофей – Кубок Франции. Благодаря этому попали на сезон-1995/1996 в несуществующий уже международный турнир – Кубок кубков. И хотя в Лиге 1 опять не преуспели, проиграв «золотую» гонку «Осеру», «ПСЖ» в 1996-м завоевал первый в своей истории еврокубок. В Кубке кубков команда Луиса Фернандеса стартовала с первого раунда (по сути, с 1/16 финала) и повалила одного за другим пятерых соперников. «ПСЖ» прошёл норвежский «Мольде», шотландский «Селтик», итальянскую «Парму» и испанский «Депортиво», а в финале одолел австрийский «Рапид» (1:0).

Вот таким был путь парижан к первому в их истории Суперкубку УЕФА. Причём выигрывать его «ПСЖ» собирался уже под руководством другого тренера. Фернандес подал в отставку на фоне раскола в коллективе, а команду возглавил её бывший защитник и начинающий специалист – бразилец Рикардо Гомес. Он только-только завершил карьеру игрока и сразу получил большое назначение. Гомес продержится в «ПСЖ» два года, возьмёт серебро Лиги 1 и дойдет до финала следующего розыгрыша Кубка кубков в сезоне-1996/1997.

Суперкубок УЕФА – 1996 проводили в начале 1997 года. Тогда финал состоял из двух матчей. Парижане попали на мощный «Ювентус» Марчелло Липпи – победителя Лиги чемпионов и будущего чемпиона Италии. Понятно, что, в отличие от сегодняшнего «ПСЖ», тот не считался фаворитом. Но такого результата наверняка мало кто ожидал.

Первая игра состоялась в столице Франции. Интересно, что назначили на неё российскую бригаду судей. Главным поставили Николая Левникова – отца нынешнего арбитра РПЛ Кирилла Левникова. Ассистировали ему рефери с самой подходящей для работы в Париже фамилией Сергей Французов, а также Сергей Фурса и Андрей Бутенко. 40-летний Левников был уже опытным рефери, обслуживавшим Евро-1996, и выбор в его пользу подтверждал высокий статус Николая. Наш судья принял одно важное решение в пользу «ПСЖ», тем не менее даже оно не спасло хозяев от позора.

В тот вечер за парижан сыграли голкипер Бернар Лама, защитники Дидье Доми, Брюно Н’Готти, Поль Ле Гуэн, Джимми Альжерино, полузащитники Венсан Герен, Лоран Фурнье, Жером Леруа, Раи, нападающие Хулио Дели Вальдес и лучший бомбардир «ПСЖ» (автор 16 голов в сезоне Лиге 1) Патрис Локо. На замены выходили защитник Даниэл Кенеди, хавбек Леонардо и форвард Сириль Пуже. Команда, можно сказать, была чисто французской. Из легионеров – два бразильца Раи и Леонардо, панамец Вальдес да португалец Кенеди. «Ювентус» по именам, конечно, впечатлял сильнее, в его составе находились, в частности, две звезды сборной Франции – Зинедин Зидан и Дидье Дешам.

Николай Левников в матче за Суперкубок УЕФА, 1997 год Фото: Matthew Ashton/EMPICS via Getty Images

«Ювентус» прибил «ПСЖ» стандартами. На заснеженном поле «Парк де Пренс» победитель Лиги чемпионов повёл уже на четвёртой минуте. После штрафного и неудачной попытки выноса игроками «ПСЖ» защитник Серджио Поррини подобрал мяч у чужих ворот и пробил Лама ударом с разворота в ближний угол с линии вратарской. Следующие два гола туринцы забили благодаря угловым. В середине первого тайма Микеле Падовано сделал счёт 2:0 – форвард выиграл воздух во вратарской. На 33-й минуте дело довёл до разгрома Чиро Феррара – Зидан как рукой положил мяч на голову защитнику, открывшемуся на дальней штанге. Перед перерывом Падовано оформил дубль. Очередной штрафной с левого фланга завершился срезкой Герена, а нападающий преуспел на добивании.

В начале второго тайма Левников порадовал Париж, назначив пенальти в ворота «Ювентуса». Раи переиграл вратаря Анджело Перуцци и разбудил «Парк де Пренс». Однако для туринцев этот гол был как укус комара. Тем более вскоре «ПСЖ» остался вдесятером из-за удаления Фурнье. Лучшая команда Европы продолжала разрывать соперника, забивая уже с игры. В последние 10 минут «Ювентус» отправил ещё два мяча в сетку ворот Лама усилиями вышедших на замену Аттилио Ломбардо и Николы Аморузо. Плешивый хавбек двумя классным касаниями завершил атаку, вскрывшую правый фланг обороны парижан. Молодой форвард отнял гол у своего партнёра Алессандро Дель Пьеро. Звёздная «десятка» забрал подбор у чужой штрафной и продвинулся вперёд, отпустив немного мяч, а Аморузо подхватил его в полукруге и поразил цель ударом с 15 метров.

На следующий день итальянские СМИ публиковали отчёты о матче с унизительными для французов заголовками. Например, издание Tuttosport выпустило такой: «Супер-Юве»! «ПСЖ» выставлен на посмешище». А La Gazzetta dello Sport написала: «Ураган «Юве» уничтожил «ПСЖ».

Алессандро Дель Пьеро с Суперкубком УЕФА Фото: Image Photo Agency/Getty Images

На ответный матч в Италию «ПСЖ» мог уже не лететь. Но куда деваться? До Турина парижане, кстати, так и не добрались, поскольку «Ювентус» решил сыграть в другом городе, где собрал бы бо́льшую аудиторию на домашнем матче, чем на своём стадионе. Игру принял Палермо. В составе парижан появились новые лица – полузащитник Бенуа Коэ вышел в основе, хавбеки Бернар Аллу и Ромео Календа на замену. Помогло слабо. Дель Пьеро оформил дубль, забив на 36-й и 70-й минутах, а между этими голами зрители увидели ещё один безупречный пенальти в исполнении Раи. Третий и последний мяч в исполнении хозяев положил в компенсированное время Кристиан Вьери. «Ювентус» разнёс «ПСЖ» по сумме двух матчей с общим счётом 9:2!

Судьбы футболистов из того состава парижан сложились по-разному. Голкипер Лама выиграл домашний ЧМ-1998 и ЧЕ-2000 вместе с Зиданом и Дешамом. Ле Гуэн после завершения карьеры вернулся в «ПСЖ» в качестве главного тренера и взял Кубок лиги в 2008-м. Фурнье тоже недолго возглавлял бывшую команду. Некоторые поиграли за сборную Франции, как и Лама, брали в разные годы трофеи с «ПСЖ», а карьеры других получились менее яркими. Раи (блестящий плеймейкер и младший брат легендарного Сократеса) и Леонардо – победители ЧМ-1994 со сборной Бразилии.

Рикардо Гомес всё-таки не стал топ-тренером. После ухода из «ПСЖ» он продолжал карьеру до 2019 года, однако запомнился разве что победами в Кубке лиги с «Бордо» и в Кубке Бразилии с «Васко да Гама». Во Франции поработал ещё пару сезонов с «Монако».

Сегодняшний «ПСЖ» идёт за своим вторым Суперкубком УЕФА. У команды экс-тренера парижан Унаи Эмери намного меньше шансов на победу, чем у «Ювентуса» в 1996-м, даже с хорошими стандартами. Но Матвею Сафонову и его партнёрам лучше не ошибаться так на угловых и штрафных, как чудили игроки «ПСЖ» 30 лет назад в Париже.