15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Трансферы РПЛ и Европы, лето-2026, слухи и переходы 11 августа, Спартак, Дёгтев, Карпукас, Лукаку, Ромеро, Энцо, ЦСКА, Сити, Челси

«Спартак» берёт вратаря, замена Родри для «Сити» и Лукаку в Турции. Трансферы и слухи дня
Никита Паглазов
Трансферы РПЛ и Европы, слухи, переходы 11 августа
Комментарии
В АПЛ состоялся редкий обмен, Ромеро ждут в «Атлетико», а Дркушича — в Греции.

Трансферные новости не утихают ни на день! Собрали в нашей традиционном дайджесте главную информацию за 11 августа. Тут и несколько любопытных официальных объявлений, и информация о потенциальных сделках «Спартака», «Атлетико», а также переезде Ромелу Лукаку в Турцию.

Главные состоявшиеся трансферы дня

«Байер» купил игрока сборной Аргентины

Факундо Медина

Факундо Медина

Фото: ФК «Байер»

Серебряный призёр чемпионата мира 2026 года Факундо Медина перешёл в «Байер» из «Марселя». Сумма трансфера составила € 23 млн. Контракт с 27-летним аргентинцем подписан до лета 2031 года. Ранее Медина выступал за «Ривер Плейт», «Тальерес» и «Ланс». Теперь же Факундо впервые в карьере сыграет в чемпионате Германии.

Клубы АПЛ обменялись форвардами

Бреннан Джонсон

Бреннан Джонсон

Фото: ФК «Эвертон»

Обмен от клубов английской Премьер-лиги! Его провернули «Эвертон» и «Кристал Пэлас». Лондонцы отправили в Ливерпуль вингера Бреннана Джонсона. А в обратном направлении проследовал Дуайт Макнил. Как сообщает Transfermarkt, сумма компенсации за каждого игрока составила € 25,8 млн. При этом ещё в начале года «Кристал Пэлас» заплатил за Джонсона € 40 млн. Макнил же перешёл в «Эвертон» из «Бёрнли» летом 2022-го за € 17 млн.

А кому-то необходимо распродать ненужных звёзд:
«Реал», «Барсу» и «Сити» тяготит звёздный балласт. От этих игроков топам сложно избавиться
«Реал», «Барсу» и «Сити» тяготит звёздный балласт. От этих игроков топам сложно избавиться

Рекордный трансфер от «Фулхэма»

Ши Чарльз

Ши Чарльз

Фото: ФК «Фулхэм»

«Фулхэм» объявил о переходе 22-летнего полузащитника «Саутгемптона» Ши Чарльза. Воспитанник «Манчестер Сити» подписал контракт до 2031 года с возможностью продления ещё на год. По данным The Athletic, сумма сделки составила £ 26 млн + £ 4 млн бонусами. Чарльз стал самым дорогим североирландским игроком в истории!

Дьоманде – в АПЛ

Усман Дьоманде

Усман Дьоманде

Фото: ФК «Ноттингем Форест»

Защитник Усман Дьоманде перешёл в «Ноттингем Форест» из лиссабонского «Спортинга» за € 40 млн. Хотя по потенциалу ивуариец вполне мог бы выступать и за топ-клуб АПЛ! Однако 22-летний футболист заключил контракт с «Ноттингемом» до лета 2030 года с опцией продления на год. Уже второй футболист с фамилией Дьоманде за лето, совершивший крупный переход. Отметим, что на прошедшем ЧМ-2026 Усман провёл всего один матч в составе сборной Кот-д’Ивуара (3-й тур с Кюрасао).

Владелец «Ноттингема» и «Олимпиакоса» — одиозная личность:
Безумный владелец «Олимпиакоса». Уголовки, договорняки, угрозы — в его жизни было всё!
Безумный владелец «Олимпиакоса». Уголовки, договорняки, угрозы — в его жизни было всё!

Главные трансферные слухи дня

«Спартак» покупает вратаря «Сочи»

Александр Дёгтев Подробнее

«Спартак» предложил 200 млн рублей «Сочи» за вратаря Александра Дёгтева. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Сочи» хочет за кипера 250 млн рублей. Именно за эту сумму сочинский клуб пообещал игроку, что отпустит его в «Спартак». Ожидается, что стороны договорятся о трансфере в течение недели. Контракт Дёгтева с «Сочи» действует до конга июня 2028 года. В нынешнем сезоне Первой лиги в активе 21-летнего футболиста пять матчей, семь пропущенных мячей и одна встреча «на ноль».

Вот кто ещё может оказаться в клубе:
«Спартак» готовит трансфер имени Карседо
«Спартак» готовит трансфер имени Карседо

В Турции есть предметный интерес к Кисляку

Матвей Кисляк Подробнее

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка, заявил, что зарубежные клубы проявляют интерес к игроку. «Мы работаем над развитием карьеры Матвея и, конечно, в тесном взаимодействии с ЦСКА, о чём и сказал генеральный директор клуба Роман Юрьевич Бабаев. К Кисляку есть устойчивый интерес от зарубежных клубов. Мы в постоянном контакте по его кандидатуре с командами из Италии, Испании, Франции и Саудовской Аравии. В это окно добавился предметный интерес из Турции», — написал Маньяков в своём телеграм-канале.

Ещё один топ-игрок уходит в «Фенербахче»

Ромелу Лукаку Подробнее

«Наполи» договорился с «Фенербахче» о переходе нападающего Ромелу Лукаку, сообщает Фабрицио Романо. Сумма сделки составит чуть больше € 6 млн. Ожидается, что документы по оформлению сделки будут подписаны в ближайшее время. Ранее сообщалось, что Ромелу не присоединился к команде на предсезонном сборе, а «Наполи» был готов отпустить его за € 10 млн. В прошлом сезоне Лукаку провёл за «Наполи» всего пять матчей и забил один мяч. Большую часть года он пропустил из-за травмы, а затем поссорился с экс-тренером «Наполи» Антонио Конте из-за отказа возвращаться в расположение клуба после мартовской международной паузы.

Ромеро всё ближе к переезду в «Атлетико»

Кристиан Ромеро

Кристиан Ромеро

Фото: Stu Forster/Getty Images

Фабрицио Романо сообщает, что «Атлетико» завершает подписание защитника «Тоттенхэма» Кристиана Ромеро. А журналист Лука Бендони добавил, что окончательного согласия пока нет, однако стороны продолжают переговоры и постепенно приближаются к договорённости. Ранее сообщалось, что в подписании Ромеро заинтересована «Барселона», которая собиралась заменить им защитника Рональда Араухо, отданного в аренду «Ливерпулю».

Журналист Николо Скира отметил, что Кристиан подпишет с мадридцами контракт до 2030 года (с возможностью продления на сезон) с зарплатой в € 6 млн в год. «Тоттенхэм» же хочет получить за центрального защитника € 40-45 млн.

«Тоттенхэму» и без Ромеро будет хорошо:
Трансферный рынок крушит «Тоттенхэм». Уже потратили больше € 300 млн — и это не предел
Трансферный рынок крушит «Тоттенхэм». Уже потратили больше € 300 млн — и это не предел

Дркушич уедет в ПАОК?

Ванья Дркушич Подробнее

«РБ Спорт» сообщил, что словенский защитник «Зенита» Ванья Дркушич близок к переходу в ПАОК. Отмечается, что стороны согласовывают последние детали сделки. Младен Ратковица, агент защитника «Зенита», прокомментировал «Чемпионату» информацию: «ПАОК — один из клубов, проявивших интерес к Дркушичу. Больше ничего сказать не могу, нужно подождать и посмотреть, что будет дальше».

«Челси» продаст «Сити» чемпиона мира за £ 120 млн?

Энцо Фернандес

Энцо Фернандес

Фото: Chelsea Football Club/Chelsea FC via Getty Images

Фабрицио Романо сообщает, что главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска хотел бы воссоединиться с Энцо Фернандесом. Ранее они вместе работали в «Челси». Мареска хотел подписать аргентинца ещё до ситуации с потенциальным уходом Родри в «Барселону» или «Реал». Сделка по Энцо зависит лишь от цены: «Челси» настаивает на сумме в £ 120 млн.

Одной строкой

  • Официально: «Страсбург» арендовал голкипера Филипа Йоргенсена у «Челси» до лета 2027 года.
  • Официально: нападающий Робби Юр перешёл в «Севилью» из «Сириуса» (Швеция). Сумма трансфера составила € 9 млн + бонусы.
  • Фабрицио Романо: «Бешикташ» ведёт переговоры о подписании нападающего Душана Влаховича на правах свободного агента.
  • Официально: полузащитник Калвин Филлипс снова перешёл в «Шеффилд Юнайтед» из «Манчестер Сити» в аренду до конца сезона.
  • Фабрицио Романо: «Фиорентина» завершает подписание нападающего «Пармы» Маттео Пеллегрино за более чем € 20 млн.
  • Фабрицио Романо: защитник Томас Кристенсен переходит в «Аталанту» из «Удинезе» в аренду до лета 2027 года с обязательным выкупом за € 22 млн + € 5 млн бонусов.
  • Фабрицио Романо: защитник Константино Фавасули переходит в «Наполи» из «Катандзаро». Сумма трансфера составит € 7 млн. 50% от суммы трансфера получит «Фиорентина».
  • Официально: нападающий Алексис Санчес перешёл в «Монреаль». Чилиец подписал контракт сроком на два года.
  • Фабрицио Романо: «ПСЖ» близок к подписанию 16-летнего нападающего «Монпелье» Ласины Мегнана-Паве.
  • Николо Скира: «Бавария» проявила интерес к нападающему «Брентфорда» Игору Тьяго и уже начала предварительные переговоры о возможном трансфере.
  • The Athletic: «Челси» готов потратить € 3 млн на 16-летнего полузащитника «Лос-Анджелес Гэлакси» Висенте Гарсию.
  • La Gazzetta dello Sport: «Ювентус» продолжает поиски нового голкипера и включил в список кандидатов Андрея Лунина и Анатолия Трубина.
  • Фабрицио Романо: «Лацио» ведёт переговоры с «Интером» о подписании полузащитника Давиде Фраттези.
  • Иван Карпов: Артём Карпукас переходит из «Локомотива» в «Зенит» за € 6 млн. Контракт будет подписан до лета 2031 года.
Дайджест предыдущего дня:
У «Ливерпуля» игрок «Барсы» и тёрки с «ПСЖ», Угальде ждут в Европе. Трансферы и слухи дня
У «Ливерпуля» игрок «Барсы» и тёрки с «ПСЖ», Угальде ждут в Европе. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android