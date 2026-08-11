«Спартак» берёт вратаря, замена Родри для «Сити» и Лукаку в Турции. Трансферы и слухи дня

Трансферные новости не утихают ни на день! Собрали в нашей традиционном дайджесте главную информацию за 11 августа. Тут и несколько любопытных официальных объявлений, и информация о потенциальных сделках «Спартака», «Атлетико», а также переезде Ромелу Лукаку в Турцию.
Главные состоявшиеся трансферы дня
«Байер» купил игрока сборной Аргентины
Факундо Медина
Фото: ФК «Байер»
Серебряный призёр чемпионата мира 2026 года Факундо Медина перешёл в «Байер» из «Марселя». Сумма трансфера составила € 23 млн. Контракт с 27-летним аргентинцем подписан до лета 2031 года. Ранее Медина выступал за «Ривер Плейт», «Тальерес» и «Ланс». Теперь же Факундо впервые в карьере сыграет в чемпионате Германии.
Клубы АПЛ обменялись форвардами
Бреннан Джонсон
Фото: ФК «Эвертон»
Обмен от клубов английской Премьер-лиги! Его провернули «Эвертон» и «Кристал Пэлас». Лондонцы отправили в Ливерпуль вингера Бреннана Джонсона. А в обратном направлении проследовал Дуайт Макнил. Как сообщает Transfermarkt, сумма компенсации за каждого игрока составила € 25,8 млн. При этом ещё в начале года «Кристал Пэлас» заплатил за Джонсона € 40 млн. Макнил же перешёл в «Эвертон» из «Бёрнли» летом 2022-го за € 17 млн.
Рекордный трансфер от «Фулхэма»
Ши Чарльз
Фото: ФК «Фулхэм»
«Фулхэм» объявил о переходе 22-летнего полузащитника «Саутгемптона» Ши Чарльза. Воспитанник «Манчестер Сити» подписал контракт до 2031 года с возможностью продления ещё на год. По данным The Athletic, сумма сделки составила £ 26 млн + £ 4 млн бонусами. Чарльз стал самым дорогим североирландским игроком в истории!
Дьоманде – в АПЛ
Усман Дьоманде
Фото: ФК «Ноттингем Форест»
Защитник Усман Дьоманде перешёл в «Ноттингем Форест» из лиссабонского «Спортинга» за € 40 млн. Хотя по потенциалу ивуариец вполне мог бы выступать и за топ-клуб АПЛ! Однако 22-летний футболист заключил контракт с «Ноттингемом» до лета 2030 года с опцией продления на год. Уже второй футболист с фамилией Дьоманде за лето, совершивший крупный переход. Отметим, что на прошедшем ЧМ-2026 Усман провёл всего один матч в составе сборной Кот-д’Ивуара (3-й тур с Кюрасао).
Главные трансферные слухи дня
«Спартак» покупает вратаря «Сочи»
«Спартак» предложил 200 млн рублей «Сочи» за вратаря Александра Дёгтева. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Сочи» хочет за кипера 250 млн рублей. Именно за эту сумму сочинский клуб пообещал игроку, что отпустит его в «Спартак». Ожидается, что стороны договорятся о трансфере в течение недели. Контракт Дёгтева с «Сочи» действует до конга июня 2028 года. В нынешнем сезоне Первой лиги в активе 21-летнего футболиста пять матчей, семь пропущенных мячей и одна встреча «на ноль».
В Турции есть предметный интерес к Кисляку
Агент Александр Маньяков, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка, заявил, что зарубежные клубы проявляют интерес к игроку. «Мы работаем над развитием карьеры Матвея и, конечно, в тесном взаимодействии с ЦСКА, о чём и сказал генеральный директор клуба Роман Юрьевич Бабаев. К Кисляку есть устойчивый интерес от зарубежных клубов. Мы в постоянном контакте по его кандидатуре с командами из Италии, Испании, Франции и Саудовской Аравии. В это окно добавился предметный интерес из Турции», — написал Маньяков в своём телеграм-канале.
Ещё один топ-игрок уходит в «Фенербахче»
«Наполи» договорился с «Фенербахче» о переходе нападающего Ромелу Лукаку, сообщает Фабрицио Романо. Сумма сделки составит чуть больше € 6 млн. Ожидается, что документы по оформлению сделки будут подписаны в ближайшее время. Ранее сообщалось, что Ромелу не присоединился к команде на предсезонном сборе, а «Наполи» был готов отпустить его за € 10 млн. В прошлом сезоне Лукаку провёл за «Наполи» всего пять матчей и забил один мяч. Большую часть года он пропустил из-за травмы, а затем поссорился с экс-тренером «Наполи» Антонио Конте из-за отказа возвращаться в расположение клуба после мартовской международной паузы.
Ромеро всё ближе к переезду в «Атлетико»
Кристиан Ромеро
Фото: Stu Forster/Getty Images
Фабрицио Романо сообщает, что «Атлетико» завершает подписание защитника «Тоттенхэма» Кристиана Ромеро. А журналист Лука Бендони добавил, что окончательного согласия пока нет, однако стороны продолжают переговоры и постепенно приближаются к договорённости. Ранее сообщалось, что в подписании Ромеро заинтересована «Барселона», которая собиралась заменить им защитника Рональда Араухо, отданного в аренду «Ливерпулю».
Журналист Николо Скира отметил, что Кристиан подпишет с мадридцами контракт до 2030 года (с возможностью продления на сезон) с зарплатой в € 6 млн в год. «Тоттенхэм» же хочет получить за центрального защитника € 40-45 млн.
Дркушич уедет в ПАОК?
«РБ Спорт» сообщил, что словенский защитник «Зенита» Ванья Дркушич близок к переходу в ПАОК. Отмечается, что стороны согласовывают последние детали сделки. Младен Ратковица, агент защитника «Зенита», прокомментировал «Чемпионату» информацию: «ПАОК — один из клубов, проявивших интерес к Дркушичу. Больше ничего сказать не могу, нужно подождать и посмотреть, что будет дальше».
«Челси» продаст «Сити» чемпиона мира за £ 120 млн?
Энцо Фернандес
Фото: Chelsea Football Club/Chelsea FC via Getty Images
Фабрицио Романо сообщает, что главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска хотел бы воссоединиться с Энцо Фернандесом. Ранее они вместе работали в «Челси». Мареска хотел подписать аргентинца ещё до ситуации с потенциальным уходом Родри в «Барселону» или «Реал». Сделка по Энцо зависит лишь от цены: «Челси» настаивает на сумме в £ 120 млн.
Одной строкой
- Официально: «Страсбург» арендовал голкипера Филипа Йоргенсена у «Челси» до лета 2027 года.
- Официально: нападающий Робби Юр перешёл в «Севилью» из «Сириуса» (Швеция). Сумма трансфера составила € 9 млн + бонусы.
- Фабрицио Романо: «Бешикташ» ведёт переговоры о подписании нападающего Душана Влаховича на правах свободного агента.
- Официально: полузащитник Калвин Филлипс снова перешёл в «Шеффилд Юнайтед» из «Манчестер Сити» в аренду до конца сезона.
- Фабрицио Романо: «Фиорентина» завершает подписание нападающего «Пармы» Маттео Пеллегрино за более чем € 20 млн.
- Фабрицио Романо: защитник Томас Кристенсен переходит в «Аталанту» из «Удинезе» в аренду до лета 2027 года с обязательным выкупом за € 22 млн + € 5 млн бонусов.
- Фабрицио Романо: защитник Константино Фавасули переходит в «Наполи» из «Катандзаро». Сумма трансфера составит € 7 млн. 50% от суммы трансфера получит «Фиорентина».
- Официально: нападающий Алексис Санчес перешёл в «Монреаль». Чилиец подписал контракт сроком на два года.
- Фабрицио Романо: «ПСЖ» близок к подписанию 16-летнего нападающего «Монпелье» Ласины Мегнана-Паве.
- Николо Скира: «Бавария» проявила интерес к нападающему «Брентфорда» Игору Тьяго и уже начала предварительные переговоры о возможном трансфере.
- The Athletic: «Челси» готов потратить € 3 млн на 16-летнего полузащитника «Лос-Анджелес Гэлакси» Висенте Гарсию.
- La Gazzetta dello Sport: «Ювентус» продолжает поиски нового голкипера и включил в список кандидатов Андрея Лунина и Анатолия Трубина.
- Фабрицио Романо: «Лацио» ведёт переговоры с «Интером» о подписании полузащитника Давиде Фраттези.
- Иван Карпов: Артём Карпукас переходит из «Локомотива» в «Зенит» за € 6 млн. Контракт будет подписан до лета 2031 года.