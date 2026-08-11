«Спартак» берёт вратаря, замена Родри для «Сити» и Лукаку в Турции. Трансферы и слухи дня

Трансферные новости не утихают ни на день! Собрали в нашей традиционном дайджесте главную информацию за 11 августа. Тут и несколько любопытных официальных объявлений, и информация о потенциальных сделках «Спартака», «Атлетико», а также переезде Ромелу Лукаку в Турцию.

Главные состоявшиеся трансферы дня

«Байер» купил игрока сборной Аргентины

Факундо Медина Фото: ФК «Байер»

Серебряный призёр чемпионата мира 2026 года Факундо Медина перешёл в «Байер» из «Марселя». Сумма трансфера составила € 23 млн. Контракт с 27-летним аргентинцем подписан до лета 2031 года. Ранее Медина выступал за «Ривер Плейт», «Тальерес» и «Ланс». Теперь же Факундо впервые в карьере сыграет в чемпионате Германии.

Клубы АПЛ обменялись форвардами

Бреннан Джонсон Фото: ФК «Эвертон»

Обмен от клубов английской Премьер-лиги! Его провернули «Эвертон» и «Кристал Пэлас». Лондонцы отправили в Ливерпуль вингера Бреннана Джонсона. А в обратном направлении проследовал Дуайт Макнил. Как сообщает Transfermarkt, сумма компенсации за каждого игрока составила € 25,8 млн. При этом ещё в начале года «Кристал Пэлас» заплатил за Джонсона € 40 млн. Макнил же перешёл в «Эвертон» из «Бёрнли» летом 2022-го за € 17 млн.

Рекордный трансфер от «Фулхэма»

Ши Чарльз Фото: ФК «Фулхэм»

«Фулхэм» объявил о переходе 22-летнего полузащитника «Саутгемптона» Ши Чарльза. Воспитанник «Манчестер Сити» подписал контракт до 2031 года с возможностью продления ещё на год. По данным The Athletic, сумма сделки составила £ 26 млн + £ 4 млн бонусами. Чарльз стал самым дорогим североирландским игроком в истории!

Дьоманде – в АПЛ

Усман Дьоманде Фото: ФК «Ноттингем Форест»

Защитник Усман Дьоманде перешёл в «Ноттингем Форест» из лиссабонского «Спортинга» за € 40 млн. Хотя по потенциалу ивуариец вполне мог бы выступать и за топ-клуб АПЛ! Однако 22-летний футболист заключил контракт с «Ноттингемом» до лета 2030 года с опцией продления на год. Уже второй футболист с фамилией Дьоманде за лето, совершивший крупный переход. Отметим, что на прошедшем ЧМ-2026 Усман провёл всего один матч в составе сборной Кот-д’Ивуара (3-й тур с Кюрасао).

Главные трансферные слухи дня

«Спартак» покупает вратаря «Сочи»

«Спартак» предложил 200 млн рублей «Сочи» за вратаря Александра Дёгтева. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Сочи» хочет за кипера 250 млн рублей. Именно за эту сумму сочинский клуб пообещал игроку, что отпустит его в «Спартак». Ожидается, что стороны договорятся о трансфере в течение недели. Контракт Дёгтева с «Сочи» действует до конга июня 2028 года. В нынешнем сезоне Первой лиги в активе 21-летнего футболиста пять матчей, семь пропущенных мячей и одна встреча «на ноль».

В Турции есть предметный интерес к Кисляку

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка, заявил, что зарубежные клубы проявляют интерес к игроку. «Мы работаем над развитием карьеры Матвея и, конечно, в тесном взаимодействии с ЦСКА, о чём и сказал генеральный директор клуба Роман Юрьевич Бабаев. К Кисляку есть устойчивый интерес от зарубежных клубов. Мы в постоянном контакте по его кандидатуре с командами из Италии, Испании, Франции и Саудовской Аравии. В это окно добавился предметный интерес из Турции», — написал Маньяков в своём телеграм-канале.

Ещё один топ-игрок уходит в «Фенербахче»

«Наполи» договорился с «Фенербахче» о переходе нападающего Ромелу Лукаку, сообщает Фабрицио Романо. Сумма сделки составит чуть больше € 6 млн. Ожидается, что документы по оформлению сделки будут подписаны в ближайшее время. Ранее сообщалось, что Ромелу не присоединился к команде на предсезонном сборе, а «Наполи» был готов отпустить его за € 10 млн. В прошлом сезоне Лукаку провёл за «Наполи» всего пять матчей и забил один мяч. Большую часть года он пропустил из-за травмы, а затем поссорился с экс-тренером «Наполи» Антонио Конте из-за отказа возвращаться в расположение клуба после мартовской международной паузы.

Ромеро всё ближе к переезду в «Атлетико»

Кристиан Ромеро Фото: Stu Forster/Getty Images

Фабрицио Романо сообщает, что «Атлетико» завершает подписание защитника «Тоттенхэма» Кристиана Ромеро. А журналист Лука Бендони добавил, что окончательного согласия пока нет, однако стороны продолжают переговоры и постепенно приближаются к договорённости. Ранее сообщалось, что в подписании Ромеро заинтересована «Барселона», которая собиралась заменить им защитника Рональда Араухо, отданного в аренду «Ливерпулю».

Журналист Николо Скира отметил, что Кристиан подпишет с мадридцами контракт до 2030 года (с возможностью продления на сезон) с зарплатой в € 6 млн в год. «Тоттенхэм» же хочет получить за центрального защитника € 40-45 млн.

Дркушич уедет в ПАОК?

«РБ Спорт» сообщил, что словенский защитник «Зенита» Ванья Дркушич близок к переходу в ПАОК. Отмечается, что стороны согласовывают последние детали сделки. Младен Ратковица, агент защитника «Зенита», прокомментировал «Чемпионату» информацию: «ПАОК — один из клубов, проявивших интерес к Дркушичу. Больше ничего сказать не могу, нужно подождать и посмотреть, что будет дальше».

«Челси» продаст «Сити» чемпиона мира за £ 120 млн?

Энцо Фернандес Фото: Chelsea Football Club/Chelsea FC via Getty Images

Фабрицио Романо сообщает, что главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска хотел бы воссоединиться с Энцо Фернандесом. Ранее они вместе работали в «Челси». Мареска хотел подписать аргентинца ещё до ситуации с потенциальным уходом Родри в «Барселону» или «Реал». Сделка по Энцо зависит лишь от цены: «Челси» настаивает на сумме в £ 120 млн.

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