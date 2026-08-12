Отставка Станковича после позора, драма «Кайрата» и феерия команды Хайкина. Яркий день ЛЧ

Завершился 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов. Командам осталось сделать всего один шаг, чтобы попасть на общий этап. Но в среду из ЛЧ выбыли российский вратарь Даниил Худяков, экс-тренер «Спартака» Деян Станкович и «Кайрат».

«Кайрат» не повторил сказку прошлого сезона

У «Кайрата» не будет второй в его истории Лиги чемпионов. Команда экс-форварда «Ростова» Рафаэля Уразбахтина, пройдя в квалификации двух соперников – черногорскую «Сутьеску» и кипрскую «Омонию» – вылетела от «Левски». Без ушедшей в «Челси» молодой звезды Дастана Сатпаева казахстанцы не сумели забить чемпиону Болгарии.

В первом матче в Софии «Кайрат» не нанёс вообще ни одного удара, но удерживал нулевую ничью до компенсированного времени. Однако на 90+2-й минуте команду из Алма-Аты ждала разочаровывающая развязка. Полузащитник Сержинью забрал подбор вдали от ворот и зарядил наудачу с 25 метров – мяч, срикошетив от ноги экс-игрока РПЛ Александра Мартыновича, залетел в сетку.

«В целом, если по игре, даже первый тайм – всё, что мы планировали, работало, – сказал Уразбахтин. – Соперник держал мяч, но они не могли найти лазейку, мы лишили пространства их быстрых нападающих. Во втором тайме наши футболисты подустали, потому что весь матч обороняться изнуряет. Может быть, поэтому не удержали счёт… Мы так и планировали, не хотели бежать сломя голову. Прекрасно понимали, что соперник будет доминировать и контролировать матч при своих болельщиках, на своём поле. На мяче нам нужно было быть посмелее. Перестраивались хорошо, но быстро теряли мяч. Надо хотя бы какое-то продолжительное время его контролировать, чтобы была аритмия в игре».

Рафаэль Уразбахтин Фото: ФК «Кайрат»

Впрочем, у «Кайрата» ещё оставалось 90+ минут, чтобы в ответной встрече завоевать путёвку в следующий раунд. Правда, играла команда Уразбахтина не дома. Из-за концерта Канье Уэста матч перенесли в Туркестан. Возможно, это повлияло на алмаатинцев. «Кайрат» не феерил, хотя по статистике превзошёл «Левски»: удары – 21:9 (в створ – 7:2), показатель xG – 1,40 против 1,06. Но для гостей это не было проблемой, ведь с 13-й минуте они защищали преимущество уже в два мяча. В эпизоде с голом не лучшим образом действовал голкипер хозяев Темирлан Анарбеков: пропустил после удара бразильца Рейналдо из-за штрафной. Попрощавшись с ЛЧ, «Кайрат» всё же остаётся в еврокубках – будет биться в раунде плей-офф Лиги Европы за место на общем этапе.

Безумная победа команды Хайкина – 11 голов в двух матчах «Будё-Глимт»!

«Будё-Глимт» Никиты Хайкина и бельгийский «Юнион» устроили сумасшедшее шоу из своего двухматчевого противостояния. Первая встреча в Брюсселе завершилась вничью – 3:3. Причём команды превратили в голы почти все удары в створ: хозяева нанесли четыре, а гости только три. Хотя Хайкин не привозил.

Норвежцы повели в середине первого тайма после того, как участник ЧМ-2026 Патрик Берг забил прямым ударом со штрафного. Через пять минут «Юнион» отыгрался: хозяева подали угловой справа, Хайкин на выходе уверенно выбил мяч кулаком, но стоявший на подборе Рауль Флоруч здорово зарядил в касание. На исходе получаса Оле-Дидрик Бломберг реализовал пенальти, однако перед перерывом Флорич ещё раз расстроил Хайкина. Австрийский форвард завершил быстрый контрвыпад красивым ударом с лёта. Никита донятулся до мяча, но тем не менее не потащил. А когда «Юнион» на 88-й минуте сделал счёт 3:2, спасаться должен был уже «Будё-Глимт». Форвард сборной Канады на ЧМ-2026 Промис Дэвис идеально попал с линии штрафной – с рикошетом от штанги. В компенсированное время Один Бёртуфт удачно сходил на стандарт. Подача Берга – неотразимый удар головой.

Никита Хайкин и игроки «Будё-Глимт» Фото: ФК «Будё-Глимт»

В Будё голы посыпались только во втором тайме. Раскрутил весёлые карусели Бломберг, зарядивший на 51-й минуте из полукруга – ему также помог рикошет, от перекладины. Хозяева вышли вперёд, хотя до перерыва острее были бельгийцы. «Юнион» ответил своим голом по истечении часа матча. Гильерме Смит сместился с левого фланга в центр и свободно пробил с линии штрафной под перекладину. Тут Хайкин тоже едва ли мог взять удар. Затем «Будё-Глимт» ещё раз получил преимущество, когда Йенс Петтер Хёуге запихал мяч в сетку с добивания. Но какой же характер оказался у этого «Юниона»! На 88-й минуте бельгийцы сделали счёт 2:2. Ганский форвард Мохаммед Фусейни протащил мяч с правого фланга в штрафную и запустил парашют. Хайкин только зря прыгал – без шансов. Восхитительный гол.

Игра ушла в дополнительное время, а там «Юнион» отбивался вдесятером после удаления Камила ван де Перре. И всё же «Будё-Глимт» забил шесть мячей за два матча, даже несмотря на то, что остался летом без проданного в «Селтик» форварда Каспера Хёга. В концовке овертайма вытащил норвежцев выпущенный на замену нападающий Андреас Хельмерсен. Вот только его гол – самый настоящий курьёз. Защитник «Юниона» выносил с линии ворот, и мяч… угодил Хельмерсену в голову, а от неё – в сетку.

Худяков со «Штурмом» попали под звёздный «Фенербахче»

Другой российский вратарь Даниил Худяков должен был пройти очень непростой тест – его «Штурм» играл с набитым звёздами «Фенербахче». Турки собрали в своей команде Эдерсона, Милана Шкриньяра, Натана Аке, Н’Голо Канте, Фреда, Маттео Гендузи, Марко Асенсио, Мэйсона Гринвуда, Андерсона Талиску и Ведата Мурики. Причём не все из статусных легионеров попадают в основу. Понятно, что команда из Граца не была фаворитом в битве с «Фенером».

В первом матче в Стамбуле хозяева при 72% владения нанесли 17 ударов по воротам Худякова, из которых 10 – в створ. Россиянин по статистике совершил восемь сейвов, тем не менее этого не хватило, чтобы спасти «Штурм» от поражения со счётом 0:2. На 10-й минуте «Фенербахче» разыграл многоходовую комбинацию на левом фланге и доставил мяч до Талиски, а тот развернулся и здорово пробил в дальний. Худякову трудно было взять удар бразильца. Затем перед перерывом показал себя и летний новичок Гринвуд, выкупленный у «Марселя». Турки хитро разыграли угловой – Мэйсон мощно выстрелил из-за штрафной в ближний угол. Всё произошло слишком быстро для экс-железнодорожника.

«Штурм» — «Фенербахче» Фото: Agit Erdi Ulukaya/Anadolu via Getty Images

В Австрии интрига была уничтожена в середине второго тайма, когда «Фенербахче» заработал пенальти. Серб Петар Петрович оказался плохим защитником Худякова – совершил фол в собственной штрафной. Андерсон Талиска реализовал 11-метровый. «Фенер» нанёс в Граце 11 ударов по воротам Худякова, в створ – шесть. Даниил совершил пять сейвов.

Сенсационный вылет Станковича, Эраковича и Тикнизяна

«Црвена Звезда» попала на, казалось бы, вполне проходимого соперника – «Хапоэль» из Беэр-Шевы. Тем более израильтяне проводят домашние матчи еврокубков на нейтральном поле. Неделю назад «Хапоэль» принимал команду Деяна Станковича в венгерском городе Сомбатхей фактически без поддержки трибун – при 882 зрителях. Тем не менее это никак не помогло «Црвене Звезде». «Хапоэль» победил со счётом 1:0 благодаря голу Заки Ахмеда незадолго до перерыва. Белградцам дорого обошёлся «привоз» бразильского вратаря Лимы Матеуса, который подставил партнёра плохим пасом. Более того, номинальные хозяева провели последние полчаса вдесятером из-за удаления Матана Балтаксы. В основе «Црвены Звезды» появились Страхиня Эракович и Наир Тикнизян, но ни экс-игроки РПЛ, ни вышедший после перерыва грозный форвард Марко Арнаутович не вытянули чемпиона Сербии.

«Ответственность лежит на мне, потому что именно я готовил команду к матчу и принимал решения, – признал Станкович. – Это была моя идея, но мы просто не смогли должным образом ей соответствовать. Должны были ответить на их борьбу и агрессивную игру. Особенно проблемы чувствовались в первом тайме, когда нам не удалось сдерживать их в последней трети поля. Мы слишком часто проигрывали подборы и единоборства. Сделаем выводы из этой игры и сплотимся. А с окончательными выводами подождём до ответной встречи».

«Црвена Звезда» — «Хапоэль» из Беэр-Шевы Фото: ФК «Црвена Звезда»

Дома при традиционной мощной поддержке белградской «Мараканы» команда Станковича должна была совершить красивый камбэк. Но нет – наступила на те же грабли! Тренер снова поставил в центр обороны Эраковича, а на левый фланг Тикнизяна. В перерыве при счёте 0:0 опять выпустил Арнаутовича, надеясь на класс «старичка», набирающего форму после ЧМ-2026. Ход не сработал. Хозяева нанесли за матч всего два удара в створ против шести у гостей. На исходе часа занервничавший Станкович заработал удаление. Ушёл со скамейки – и «Хапоэль» добил чемпиона Сербии голами Игора Златановича и Джейвона «Ромарио» Иста. «Црвена Звезда» осталась без Лиги чемпионов, а Деяна, как стало известно «Чемпионату», отправили в отставку.

Камбэк «Лиона» оставил команду топ-лиги в ЛЧ

Поучаствовал в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов и представитель топ-лиги – «Лион». Причём команда Паулу Фонсеки едва не села в лужу. Отдала первый матч «Спарте» в Праге, хотя выигрывала к перерыву благодаря забавному автоголу защитника Мартина Сухомеля. Во втором тайме чехи выдали эффектный камбэк, а главным героем стал левый защитник Матей Ринеш. Он соорудил два гола хозяев в течение шести минут. Сначала Ринеш забил сам, ворвавшись в штрафную и точно пробив в ближний угол ворот словака Доминика Грейфа, после чего ассистировал Хону Меркадо – эквадорский форвард замкнул кросс ударом головой. При счёте 1:1 ещё и полузащитник «Лиона» Корентин Толиссо не реализовал пенальти, послав мяч намного выше цели.

«Разочаровывает не только результат, а, прежде всего, наша игра в обороне, – сказал Фонсека. – Мы не сделали того, что готовили, особенно в первом тайме. «Спарта» создала много моментов, так как у нас возникли проблемы в линии обороны. Я по-прежнему убежден, что тактическая схема была правильной. Проблема не в схеме, а в том, что мы плохо выполняли то, что должны были делать. После перерыва начали лучше. Знали, что «Спарте» придётся больше рисковать. Выйти в следующий раунд будет сложно, но не невозможно. Однако нам нужно защищаться лучше, чем сегодня, и лучше распоряжаться мячом».

Дожать чехов получилось даже легче, чем ждал Фонсека. В ответной встрече «Лион» выдал ещё более яркий камбэк, а упростило задачу удаление защитника Адама Шевинского перед перерывом. Ещё когда команды были в равных составах, Эрнест Нуама забил первый мяч. Во втором тайме дело довели до разгрома своими голами англичане Эйнсли Мэйтленд-Найлс и Тайлер Мортон. Фонсека может быть спокоен – он не разделит судьбу Станковича.

Результаты матчей 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов: