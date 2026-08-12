«Спартак» – как очень талантливый ребёнок». Итоги старта РПЛ от Генича

В сезоне-2026/2027 Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги состоялся уже 3-й тур. Обсудить итоги прошедших матчей в подкаст «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» пришёл комментатор «Матч ТВ» Константин Генич. Делимся главными цитатами в нашем материале.

Об итогах матча «Спартак» – «Краснодар»

— Элитная работа «Краснодара» и Мурада Мусаева. У команды была амплитудная история вхождения в чемпионат: хорошие отрезки чередовались с провисаниями. Но как «Краснодар» выглядел [со «Спартаком»] – образец солидности, взрослости. Ни один игрок не выпал – даже после ошибки Агкацева. И голы классные забили, и «Спартак» особо не подпускали к воротам. Это был матч от команды, уверенной в своих силах на 100%.

Об игре Дмитрия Воробьёва

Дмитрий Воробьёв Фото: РИА Новости

— Когда вернётся Кордоба, Воробьёва попробуют на фланге. По желанию и самоотдаче вопросов не может быть. Что касается тактических нюансов: насколько я знаю, в «Краснодаре» смотрят, как атакующий футболист отрабатывает в обороне. Нападающий обязан не просто стоять столбиком, а пахать в защите. Если мы возьмём Воробьёва и Тюкавина, то оба не забивают, но к Константину вопросы есть, а к Дмитрию в новой команде – нет.

О пропущенных Александром Максименко мячах

— Максименко мог потащить первый мяч, второй – сложнее. Оласа здорово попал, но будь я игроком «Спартака», то сказал бы: «Макси, здесь ты должен был нас выручить». Когда мяч с такой позиции идёт в дальний угол. Будто бы не хватило прыжка. Ты опытный вратарь и в такой ситуации должен стоять не на двух ногах, а чуть подпрыгивать, чтобы этого толчка хватило и ты смог прыгнуть. Мне кажется, у Максименко был небольшой шанс сделать сейв. Можно его критиковать, но, с другой стороны, Александр оставил «Спартак» в игре после удара Черникова.

О «Спартаке»

Игроки «Спартака» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— «Спартаку» не хватает зрелости. Это как очень талантливый ребёнок: если у него прёт, то он будет делать это до конца. Даже и не скажешь после матча, что они провалили игру. Это не «Спартак» уступил, а «Краснодар» одержал победу. Хотя Карседо сработал не лучшим образом. Выход Даку напрашивался раньше, ещё потеряли Барко. Уже после матча для меня вопрос: почему Карседо на место Эсекьеля не подвинул Жедсона и не выпустил Денисова?

О поражении «Зенита» в матче с «Родиной»

— 8:0 от «Зенита» в первых турах – хорошо. Если ты не смотрел эти матчи, то думаешь, что так и должно быть. Но если взглянуть на наполнение, то при счёте 2:0 с «Акроном» они бросили играть. «Оренбург» также при счёте 0:1 попал в перекладину и прижал «Зенит». Потом матч Кубка с «Балтикой» непростой, в котором могли не выиграть. Первый тайм с «Родиной» также не давал никаких сомнений. Семак посмотрел на них в первых двух встречах, увидел, что соперник будет сидеть в обороне и выбегать в контратаки. Поэтому игра в два нападающих логична. Но мы увидели, что Соболев и Фелипе Аугусто вместе лишают «Зенит» возможности комбинировать.

Моментов у «Зенита» было не так уж и много. Остальное – 70% владения. Однако на перерыв они ушли в таком настроении, что во втором тайме ещё два-три мяча вгонят. В итоге «Родине» удалось сделать то, что не получилось у «Акрона» и «Оренбурга». Но для «Зенита» это поражение не критично.

О том, где бы хотел видеть Андрея Мостового

— Я бы хотел, что он оказался в «Краснодаре». Андрей на 100% подходит по всем качествам: работоспособный, дисциплинированный, в атаке может что-то придумать.

О ситуации с Алексеем Батраковым и «Галатасараем»

— Если клубы из топ-5 лиг не приходят за Батраковым, а пришёл «Галатасарай», то у «Локомотива» есть время, чтобы поиграть. Сейчас Ротенберг (Борис Ротенберг-младший, генеральный директор «Локомотива». – Прим. «Чемпионата») может повышать пункты, что они хотят продать Алексея подороже. Они все прекрасно понимают, что через год трансфер получится ещё дешевле.

Насколько я знаю турецкий футбол – всё, что они говорят сегодня, могут забыть уже завтра. Если бы «Галатасарай» сказал, что завтра € 20 млн поступят на ваш счёт, а Батраков становится нашим игроком, то «Локо», возможно, и пошёл бы. Но я думаю, что турки хотят раскидать платежи на несколько лет. Для «Локомотива» это бессмысленно.

О финансовой ситуации в «Локомотиве»

— Продажа Батракова была заложена в бюджет «Локомотива». И они бы переподписали Воробьёва, могли выкупить Пруцева. И «Локо» чувствовал бы себя увереннее, и Галактионов. А сейчас в итоге происходит ситуация с Батраковым, вероятный трансфер Карпукаса в «Зенит», уход Воробьёва и слова Баринова. Всё очень непросто. Может быть, Галактионову после третьего места стоило подумать об уходе. Сейчас мы сочувствуем «Локо», но не сочувствуем руководству, которое не может поддержать тренера. И в проигрыше как раз Галактионов.

О работе Дмитрия Игдисамова

— По матчу с «Ростовом» мне показалось, что Игдисамов принял импульсивные решения. Замены сделали только хуже. И почему-то ЦСКА проводит вторые таймы хуже, чем первые. Не знаю, что Игдисамов в перерыве говорит, где у футболистов начинает перещёлкивать. Может, не всегда угадывает с составом, потому что никак не может Баринова расположить вместе с Обляковым и Кисляком. Круговой то правый защитник, то инсайд.

Игдисамов сам пробует, нет результата, футболисты из-за этого будто бы нервничают. Все эти кричалки болельщиков с трибун, разговоры в прессе, возможно, напряжённая обстановка с приходом нового вратаря. Я вспоминаю прошедшую зиму и как взяли несколько качественных игроков. Тогда Акинфеев сказал, что эта команда может побороться за чемпионство. Сейчас – август. И что произошло?

Это история клуба? История отношений спортивного блока? Или игроков? Мойзес осенний при Челестини и нынешний – два разных футболиста. Оборона была непроходимая, а сейчас совсем не кажется такой. Во что превратился Обляков? Это моя боль. Мой любимый футболист: как он вёл игру, раздавал передачи, навигационно направлял ЦСКА.

О причинах проблем ЦСКА

Игроки ЦСКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— ЦСКА – клуб под санкциями. У них нет ни одного свободного места на форме, хорошо работают с партнёрами. Заходя, они видят потенциал в этом. Сам клуб функционирует хорошо. Стадион есть, база достраивается. И состав нормальный. Но расходится что-то внутри с точки зрения направлений. Если спортивный блок ругается с тремя тренерами разных национальностей, подходов и характеров, то к нему есть вопросы. Представьте, что Кахигао не общается с Карседо, а Хашиг – с Мусаевым. А как в ЦСКА возможно, что Шевелёв (Евгений Шевелёв, заместитель гендиректора ЦСКА по спортивным вопросам. – Прим. «Чемпионата») не общается с тренерами?