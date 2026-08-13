Какие позиции ещё нужно усилить топам РПЛ? Больше всех новости ждут фанаты двух клубов

В Альфа-Банк РПЛ прошло три тура. Новички продолжают подъезжать, и, вероятно, нас ждёт ещё немало подписаний. В том числе в топ-клубы. Все они наверняка ставили перед собой задачу закупиться игроками до старта сезона, но, конечно, это невозможно.

Также у РПЛ есть одно важное преимущество – трансферное окно у нас закрывается позже, чем у большинства лиг. То есть 11 сентября.

Александр Алаев президент РПЛ «Закрытие окна со стартом сезона? В этом случае мы поставим себя в неравные условия с конкурентами. Мы конкурируем с другими лигами за футболистов. Мне бы тоже хотелось, чтобы после первого свистка первого матча составы не менялись. Но это невозможно, мы сами себя ограничим. На мой взгляд, к этой системе мы адаптировались и имеем некое преимущество, закрывая окно на 10 дней позже Европы – высокого уровня футболисты, которые не нашли себе клубы, могут усилить наши команды».

Но главное – ждать ли нам в топ-клубах тех самых игроков высокого уровня? Какие позиции ещё нуждаются в усилении? Разбираемся ниже.

«Зенит»: состоится ли ротация и купит ли клуб ещё одного нападающего?

Сергей Семак Фото: fc-zenit.ru

В Петербурге этим летом всё на удивление предсказуемо. Клуб подписал нападающего Фелипе Аугусто, но больше покупок пока нет. Потому что нет и трансферов «на выход». «Зенит» рассчитывал, что удастся выгодно продать Луиса Энрике или Педро, заработать денег и устроить ротацию по позициям, однако официальных предложений по ним не поступало. Всё только на уровне разговоров. Даже история с Нино зависла – он, похоже, останется.

А если больших трансферов «на выход» не случится, то, видимо, не стоит ждать и аналогичных покупок.

Из финансово скромных историй – тянущийся сюжет с переходом Артёма Карпукаса. Клуб переплачивать не желает, ведь если не взять игрока «Локо» сейчас, то зимой петербуржцы намерены подписать с ним соглашение, которое будет действовать со следующего лета. Внутри РПЛ – это потенциально громкий трансфер, однако с точки зрения экономики явно не самый большой. История с Константином Тюкавиным тоже наверняка не завершена. Но всё упирается в тезис из первого абзаца. «Зенит» сейчас едва ли готов сделать предложение, от которого невозможно отказаться. А любое другое даже не будет рассматриваться.

По зарубежному рынку после срыва переговоров по Данило (туда петербуржцы как раз и хотели включить сделку по Энрике или Педро) тоже тихо. Даже на уровне спекуляций. Понятно, что «Зениту» точно не помешают ещё один нападающий и футболист в центр поля. Однако ждать кого-то, кроме Карпукаса, в ближайшие дни не стоит.

А ещё одна потенциальная история – возможный уход Андрея Мостового.

«Краснодар»: клубу вообще нужно усиливаться?

Мурад Мусаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Если кто-то действительно переживал, что без Виктора Са, Джованни Гонсалеса и Эдуарда Сперцяна всё сломается – можно расслабиться. Посмотреть на результат матча со «Спартаком», а потом и в турнирную таблицу. Команда спокойно замещает своих лидеров. Словно ничего и не случилось.

Клуб подписал двух полузащитников в центр поля – Магомеда Оздоева и Даниила Уткина, Кристиана – как альтернативу Са, а на фланг обороны пришёл Илья Вахания (как замена Гонсалесу). На место Сперцяна никого даже не пришлось брать. Концептуально его заменил Никита Кривцов (3+1 в трёх турах). На подмену есть всё тот же Уткин. И вообще, сейчас у «Краснодара» почти на каждую позицию по два игрока. Чего, кстати, не было в прошлом сезоне.

Магомед Оздоев Фото: ФК «Краснодар»

Единственная относительно проблемная зона – левый фланг атаки, где у Батчи нет прямой альтернативы. Однако там могут сыграть универсалы – Боселли, Кривцов и Кристиан.

Так что какие-то движения в эту сторону ещё возможны: не просто так сообщалось об интересе к Гонсало Плате из «Фламенго», Максимилиано Гутьерресу из «Индепендьенте» и Брайану Чипенге из «Альмерии». Про Мостового из «Зенита», который не выходит спасать клуб даже в матче с «Родиной», тоже забывать не стоит. Практики ему не хватает, амбиции – топ-клуб, «Краснодару» он бы не помешал. Но зачем сине-бело-голубым усиливать прямого конкурента?

Константин Генич комментатор «Я бы хотел, чтобы Мостовой оказался в «Краснодаре». Андрей на 100% подходит по всем качествам: работоспособный, дисциплинированный, в атаке может что-то придумать».

Однако сейчас кажется, что клуб вполне готов идти в сезон и с нынешней скамейкой. А ведь ещё даже не поправился Кордоба.

«Локомотив»: будет ли замена Пруцеву и Воробьёву? А если уйдёт Батраков?

Михаил Галактионов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Клуб уже потерял двух важных в прошлом сезоне игроков – Данила Пруцева и Дмитрия Воробьёва. И если возвращение первого теоретически ещё возможно (вопрос в деньгах), то заменить второго внутри очень сложно. Не просто так в матче с Махачкалой спасать команду вышли молодые Илья Еремеев и Владислав Голубев. Не получилось.

Понятно, что «Локомотиву» необходим сильный и забивной форвард. На одном Комличенко заехать даже в топ-6 будет сложно. Но на нападающего нужны и серьёзные деньги. Ведь даже за условного Брайана Хиля «Балтика» хочет € 8-10 млн. Смотреть на более низкий ценник – обрекать себя на риск промазать. В случае ухода Карпукаса точно понадобится игрок в центр поля. Как мы видим, арендные истории в духе приглашения Александра Коваленко работают неоднозначно. По крайней мере, заместить того же Пруцева не получается.

Данил Пруцев в «Спартаке» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Не особо проблемной выглядит только оборона, где достаточно игроков. В остальном же, в отличие от того же «Краснодара», вторые номера в «Локо» – это в том числе 18-летние игроки без опыта игры на высоком уровне. С одной стороны, всё это в рамках концепции, что должны играть россияне. С другой – серьёзный удар по амбициям. Тяжело переходить в ранг середняка после того, как боролся за медали.

В «Локо» необходимость трансферов понимают. Однако нужны деньги. И для этого, скорее всего, придётся отпустить Батракова в Турцию. Или надеяться, что с большими деньгами придут за Сесаром Монтесом.

ЦСКА: появится ли новый нападающий?

Дмитрий Игдисамов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Дела в ЦСКА тоже идут неидеально. Пока болельщики скандируют проклятия в адрес главного переговорщика по спортивной части Евгения Шевелева, действия клуба объясняет генеральный директор Роман Бабаев. Его посыл простой: не нужно забывать, что ЦСКА сложнее, чем остальным клубам, проводить сделки, потому что клуб находится под различными санкциями.

Поспорить трудно.

Летом ЦСКА подписал только Максима Бориско. Не все поняли, зачем тащить основного голкипера «Балтики» на скамейку запасных (в РПЛ он пока там, ведь играет Владислав Тороп) и публично говорить, что основной вратарь – Игорь Акинфеев, но пока так. Хотя все знают главную беду команды – позицию центрального нападающего. Проблему не смог решить Лусиано Гонду, чьё подписание не очаровывает. Потенциально была близка сделка по приглашению бразильца Жуана из турецкого «Гёзтепе», однако всё сорвалось.

Клубу не помешает укрепить и другие позиции: известно, что клуб присматривался к вингеру «Бока Хуниорс» Эсекьелю Себальосу, но не срослось. Так что наверняка игрок на фланг ещё может появиться. Деньги, по словам Бабаева, у клуба есть, а переговоры идут.

«Спартак»: цель – сохранить имеющийся состав и найти сменщика Солари

Пабло Солари и Хуан Карлос Карседо Фото: РИА Новости

Ситуация в «Спартаке» похожа на краснодарскую. Но не в том смысле, что клуб спокойно заменил лидеров. Просто сейчас в распоряжении Хуана Карседо хорошая основа и объёмная скамейка запасных.

Главное желание тренера на лето, вероятно, заключалось в покупке сильного центрального нападающего: чтобы тот составил конкуренцию Манфреду Угальде, а возможно, и вовсе посадил его на скамейку запасных. Это случилось. В первом матче с «Краснодаром» Даку вышел на замену, но мы будем видеть его часто и с первых минут.

Мирлинд Даку в «Спартаке» Фото: РИА Новости

В остальном у «Спартака» нет каких-либо позиций, которые явно проседают. Ситуативно критика, конечно, звучит в сторону пары Кристофер Ву – Срджан Бабич, но на скамейке есть Александер Джику, плюс мы хорошо помним, как в центре защиты может сыграть Литвинов. В полузащите тоже всё в порядке. Так что если и будут какие-то подписания, то, скорее всего, для укрепления глубины. В первую очередь – на правый фланг атаки.

Подписать человека на замену Солари – это, пожалуй, последнее желание, которое может возникнуть у Карседо. Звучат в основном две фамилии: Самородов из «Ахмата» и Коррея из «Пафоса». Казахстанец при этом основной кандидат, тем более если учитывать лимит на легионеров.

Также клуб хочет купить вратаря «Сочи» Александра Дёгтева. Но этот возможный трансфер – на перспективу. «Спартак» не против забрать таланта и сразу отпустить его в аренду.

В остальном же у претендентов на чемпионство всё в порядке.