Сенсация старта сезона ФНЛ. Новичок чемпионата в зоне выхода в РПЛ – просто вспышка?

«Нижний Новгород» на первом месте в Лиге PARI – тут всё логично: к футболистам, которые ещё в прошлом сезоне выступали в Премьер-лиге, прибавились молодые «галактикос». Но вот наличие «Велеса» на второй строчке – настоящий шок.

Команда Алексея Стукалова набрала 12 из 15 возможных очков – проиграли всего один раз («Енисею» в третьем туре со счётом 1:4). Что это? Стечение обстоятельств или действительно топовая работа Стукалова? Разбираемся вместе.

Сохранили состав и точечно усилили несколько позиций

Это уже второй заход клуба Евгения Шиленкова в «лучшую лигу мира». Первый состоялся ещё в 2020-м, и тогда главной фигурой тоже был Стукалов. В дебютном сезоне московская команда добралась до восьмого места, а Стукалова позвали на повышение в «Уфу» (которая тогда играла в РПЛ).

В 2023-м «Велес» покинул Первую лигу и несколько лет обитал на третьем уровне российского футбола. Клуб менял тренеров (Александр Грищенко, Кирилл Альшевский), но до повышения в классе добрался только после возвращения Стукалова.

Прошлой осенью «Велес» разрывал LEON-Вторую лигу «А» – стал чемпионом «Золота» по итогам первого этапа. Однако весной всё посыпалось – из-за травм вылетели важные игроки + добавилось психологическое давление. В итоге «Велес» откатился на четвёртое место и попал в стыки. Соперником стала «Сибирь». Прошли вроде бы уверенно, но с шероховатостями. Дома разорвали на быстрых атаках (4:1), а в гостях пустили два от Антона Кобялко в душном манеже и заставили болельщиков поволноваться. Спасло, что 40-летний форвард не реализовал пенальти (вратарь Расул Мицаев справился с ударом). В итоге Захар Тарасенко вовремя забил свой гол (1:2).

Несмотря на сложный выход, «Велес» минимально изменил состав. Да и время поджимало – после стыков команда отдохнула буквально неделю и быстро вернулась к тренировочному процессу. Самая громкая потеря – уход Мицаева, которого купил «Ахмат». Приехали вратарь Сергей Самок (работал с Курбаном Бердыевым в «Туране»), полузащитники Муслим Бамматгереев (главный креативщик разбежавшегося «Текстильщика» Дмитрия Кириченко), Кирилл Корольков (один из лидеров «Амкара»), Дмитрий Садов (опытный центрхав из костромского «Спартака»), Артур Мурза (дриблёр из ульяновской «Волги»). Также пришёл опорник Дмитрий Сергеев, поигравший за «Зенит-2», «Кайрат» и тульский «Арсенал». Правый фланг обороны усилил Александр Безчаснюк из «Тюмени».

На первый матч с «Нефтехимиком» (1:0) вышли лишь два новичка – Бамматгереев и Корольков. Они лучше всего вписались в новую команду и сыграли во всех пяти стартовых турах. Входят в топ-4 команды по доставке мяча в штрафную и созданным голевым моментам. У каждого уже по две голевые передачи.

Муслим Бамматгереев Фото: ФК «Велес»

30-летний Бамматгереев – футболист с уникальной судьбой. Вырос в Дагестане, начинал карьеру в любительском футболе. Уехал в Армению – несколько лет выступал за местные клубы. Вернулся в Россию и бегал в глубинных командах – «Красный» (Смоленская область), «Сатурн», «Рязань». На самородка обратили внимание в «Новосибирске». В итоге Бамматгереев добрался до Первой лиги – подписал контракт с «Чайкой». В прошлом сезоне помог «Текстильщику» выбраться из «Золота» – оформил 6+10 в 35 матчах. Может выступать на флангах атаки и в центре полузащиты. Сильные стороны – техника и проникающие передачи.

Корольков тоже прошёл через суровую школу Второй лиги. Родился в Якутске, откуда перебрался в столицу. Занимался в СШОР «Юность Москвы – Торпедо», потом попал в систему «Родины». Дебютировал на профессиональном уровне в белгородском «Салюте» – наклепал 7+4 в 27 матчах. Выступал за «Текстильщик», «Кубань-Холдинг», «Форте» и костромской «Спартак». В 2025-м оказался в Перми – помог «Амкару» выйти в «Серебро» Второй лиги (в 22 матчах оформил 3+7 по «гол+пас»). В «Велесе» скоростного Королькова используют на левом фланге – носится по всей бровке и напрягает чужую оборону фирменными рывками.

Неплохо справляется с заменой Мицаева воспитанник московского «Динамо» Илья Купцов. Такой же высокий – 198 см. В Первой лиге у него только восемь игр за «КАМАЗ», так что текущий опыт для него всё ещё в новинку. Два из пяти – «сухари». Пока что график успешный.

Главное преимущество Стукалова – хорошее понимание команды и общая химия между футболистами. Пока конкуренты набирают форму и меняют по 50% состава – «Велес» использует наигранные связи и катится на июньском багаже (за неделю отпуска не потеряли игровой тонус). При этом у «Велеса» всё равно остаётся минимальная глубина состава. Особенно страдают фланги обороны. Но тренер находит решения, которые уже помогли «Велесу» не свалиться в уютную компанию к «КАМАЗу» и «СКА-Хабаровск» на дне таблицы.

Костяк «Велеса» – выносливые и техничные футболисты

На правом краю защиты у «Велеса» всего лишь одна профильная опция – Безчаснюк. В третьем туре «Енисей» буквально за полчаса в щепки разбомбил его фланг. Стукалов психанул настолько, что сразу же сделал три замены на 37-й минуте. Теперь на правом фланге стабильно играет вингер Олег Смирнов – один из «ветеранов» команды (112 матчей за клуб). Как и Корольков, Смирнов умеет добежать в нужную точку. Забил «Челябинску» (1:0) и «Ленинградцу» (2:1). Фланговые атаки – одна из фишек «Велеса», соперникам постоянно приходиться растягивать оборону, чтобы контролировать подключения Смирнова и Королькова.

В полузащите «Велеса» всё держится на двух китах. В роли динамичной «восьмёрки» выступает 23-летний Александр Шубин. Прошёл через академию «Рубина», получил закалку в Третьей лиге. Выступает за «Велес» с 2023-го (118 матчей, 15+16 по «гол+пас»). Перемещается по всему полю. Любимый манёвр – врывается в полуфланг, откуда раздаёт острые передачи либо вбегает в штрафную сам. Идеальная иллюстрация игры Шубина – его гол в ворота «Нефтехимика»:

Рядом с Шубиным есть опытный Юрий Завезён. 30-летний опорник выступал в Первой лиге за «Кубань», «Чертаново», липецкий «Металлург» и «Ротор». Завезён выполняет роль диспетчера – контролирует темп игры. Как раз его травма весной и повлияла на общий тонус команды Стукалова.

Базовая схема «Велеса» – 4-2-3-1. С мячом перестраиваются на тройку центральных защитников (левый фулбек Котов опускается ниже), максимально широко насыщают атакующую линию. Благодаря этому быстро переходят на чужую половину поля. Но есть и подводные камни – при потерях мяча оголяется центр. Тот же «Енисей» показал, как можно действовать против «Велеса». Центральные защитники не всегда надёжны – Михаил Рыбалко, Владислав Волков и Артур Колосков прошли через рубку Второй лиги. Но в Первой лиге уже совсем другой уровень сопротивления.

А что в атаке? Про фланги уже было выше. В колоде Стукалова кроме Королькова и Смирнова есть воспитанник «Динамо» Владислав Галкин (1+2 в четырёх матчах) и Мурза (техничный вингер, который вырос в Донецкой области, а потом поиграл в чемпионате Австрии).

У «Велеса» всего два профильных центрфорварда – 29-летний Карим Гираев и 28-летний Захар Тарасенко. Первый нужен для борьбы и тяжёлых бомбардировок. Второй – более скоростной и универсальный. Часто выходит во втором тайме, чтобы побегать и измотать чужую оборону.

До полноценной сенсации пока далеко

Удачный старт «Велеса» объясняется несколькими причинами. Первая – комфортный график. Три из пяти матчей сыграли дома в Домодедове на стадионе «Авангард». Откровенно повезло с соперниками. «Нефтехимик» (1:0) сильно поменялся летом и продолжает вкатываться в сезон. «Челябинск» (1:0) остался вдесятером уже на пятой минуте. Да и победный гол был засчитан ошибочно (судьи не увидели офсайд у Гираева). Самой серьёзной проверкой на старте стал «Енисей» Сергея Ташуева – «Велес» эту проверку провалил (1:4).

Но вот победа над «Ротором» (2:1) – уже впечатляющий результат. Даже с оговорками, что команда Дмитрия Парфёнова далека от идеальных кондиций. 2:1 с «Ленинградцем» (весенние чемпионы «Золота» вообще-то) – тоже хорошая история, свидетельствующая о правильном пути «Велеса».

Игроки «Велеса» Фото: ФК «Велес»

Но не всё так однозначно. «Велесу» откровенно фартит в атаке. Команда находится в тройке лучших по реализованным голевым шансам (37%). Выше только «Нижний Новгород» и костромской «Спартак». Впрочем, всё списывать на шикарную реализацию – слишком наивно.

У «Велеса» есть чёткий игровой фундамент. Это одна из немногих команд лиги, которая использует активную ротацию позиций и смену схемы в зависимости от фаз игры. «Велес» неплохо прессингует. Комбинирует быстрые атаки с позиционным футболом. В финальной трети стараются не отходить от командных взаимодействий. Болезнь некоторых команд Первой лиги – при подходах к чужой штрафной пинают в борьбу, действую «на шару». Атаки «Велеса» гораздо умнее – Стукалов собрал игроков с мозгами.

Из жирных плюсов – «Велес» умеет терпеть и держать удар. Все свои голы забили во вторых таймах. Самый опасный отрезок для соперников – первые 15 минут после перерыва (забито пять из семи). Стукалов часто меняет игру в лучшую сторону с помощью замен. Глобальный провал случился только в Красноярске – тут перестановки уже не выручили.

При этом нет уверенности, что «Велес» сохранит такую же стабильность. На это совершенно точно повлияют два фактора – глубина состава и соперники, которые наберут форму. Пока что «Велес» неплохо выходит из зоны подбора и разворачивается на пространстве. Но общие цифры у москвичей довольно средние: 14-е в лиге по голевым моментам (3,8 за матч), 15-е по ударам (10), 10-е по действиям в штрафной (32), девятые по входам на половину соперника (61,2), шестые по входам в финальную треть (31,4) и 10-е по входам в штрафную (16,2). Продвинутая статистика тоже не топ – 10-е по xG (1,19) и 11-е по допущенным xG (1,52).

Ещё из неприятных нюансов – слабая конвертация стандартов в удары по воротам (всего 17%, худшие в лиге). А в Первой лиге без крутых стандартов нельзя – спросите у костромского «Спартака».

Главная задача «Велеса» – удержаться в Первой лиге. Практика показывает, что 36-38 очков для этого достаточно. И за пять туров «Велес» на треть выполнил план. Борьба за сохранение прописки – трезвая оценка перспектив московского клуба. Большого бюджета нет – Шиленков просто строит ламповый проект с приятным футболом.

Все глобальные проверки ещё впереди. В следующем туре – выезд в Хабаровск. СКА хоть и проиграл все матчи, но лёгким соперником дома никогда не будет. Дальше – «Нижний Новгород». В сентябре-октябре «Велес» встретится подряд с «Сочи», «Торпедо» и «Уралом». Если увидим команду Стукалова в середине таблице к зимнему перерыву – не будет ничего удивительного. Но уже хорошо, что в лиге появился такой новичок – без антифутбола и с трезвым риском.