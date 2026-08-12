Свершилось. Как УЕФА поменял подход к правилам и судейским трактовкам

УЕФА запустил платформу Clear line («Чёткая линия»), чтобы хотя бы немножко сократить количество споров вокруг судейства. Раньше был представлен лишь свод правил, который по-разному трактовали (например, что такое ошибочная идентификация игрока). Теперь же УЕФА на своём сайте создал специальный раздел Clear line. Там представлены актуальные трактовки и детализация правил.

Сейчас любой желающий может зайти на официальный сайт УЕФА, открыть нужный раздел и увидеть, на что стоит ориентироваться. Пока весь текст лишь на английском языке, но важно наличие видео. Представлены конкретные эпизоды из матчей еврокубков, чтобы наглядно продемонстрировать правило. Это может частично избавить от споров из-за судейства.

Судья Шимон Марциняк Фото: Trevor Wilkinson/Getty Images

Всё разбито по пяти разделам:

пенальти;

красные карточки;

нарушения со стороны атакующей команды;

фактические решения;

ошибочная идентификация игрока.

Внутри есть подразделы. Например, в случае с пенальти их восемь. Одна из отдельных вкладок – пенальти за попадание мяча в руку. Там представлено сразу 19 видео с разными эпизодами, чтобы подкрепить каждый тезис.

Во многом всё сводится к тому, была ли рука в естественном положении, пускай даже отставлена от тела в сторону. Как в матче между «Аяксом» и «Олимпиакосом», когда судья не назначил пенальти, потому что был естественный разворот корпуса после неудачного удара по мячу.

Судья не назначил пенальти за попадание мяча в руку Бьянкона Фото: Кадр из трансляции

В матче «Аталанта» – «Штурм» тоже не было пенальти, потому что поднятая рука обусловлена борьбой с соперником.

Судья не назначил пенальти за попадание мяча в руку Китеишвили Фото: Кадр из трансляции

В матче «Бавария» – ПСЖ тоже не было пенальти, потому что свой же футболист попал в партнёра мячом, когда выносил его из штрафной, а положение руки посчитали естественным.

Судья не назначил пенальти за попадание мяча в руку Жоау Невешу Фото: Кадр из трансляции

Можно было столкнуться с проблемой, когда болельщики брали за ориентир эпизоды, которые признавались ошибкой со стороны судьи. «Если там пенальти, то и тут», – такая логика просто не работала. Само собой, если судья в поле или VAR были неправы, то это не может являться ориентиром. А ведь были и весьма противоречивые случаи, как с рукой Кукурельи на ЧЕ-2024, что сначала посчитали правильным решением, а потом нет. Теперь же чётко закреплены нормы, актуальные на сезон-2026/2027.

И как раз пенальти за игру рукой – один из ключевых моментов. В последние годы стала слишком велика разница между АПЛ и другими лигами. Уже стало нормой говорить, что какой-то эпизод – пенальти в Испании, но не в Англии. Звучит парадоксально – вроде бы везде одни правила футбола, однако трактовки могут сильно отличаться. И мы это видим по статистике. В АПЛ пенальти за попадание мяча в руку назначают в среднем лишь раз за 17,27 матча. И это ощутимо отличается от других лиг.

17,27 – АПЛ;

10,93 – Бундеслига;

10,56 – Ла Лига;

10,00 – Серия А;

9,27 – Лига 1;

7,00 – Лига чемпионов.

В результате футболистам из клубов АПЛ приходится держать в голове, в каком турнире они выступают. Если в еврокубках, то поднимать руку в штрафной рискованнее. Свод примеров в Clear line – стремление прийти к одинаковым трактовкам. Правда, добиться единства едва ли получится. И в УЕФА об этом говорят открыто.

Роберто Розетти глава судейского департамента УЕФА «Идея состоит в том, чтобы быть последовательнее в применении правил. Восприятие игры рукой в ​​Англии отличается. Футбол не идеален, и иногда мы будем сталкиваться с ситуациями, которые интерпретируются по-разному. Но, по крайней мере, мы работаем вместе».

Другая отдельная тема – объёмы вмешательства VAR. Здесь английский подход тоже отличается. По информации BBC, VAR в АПЛ вмешивается реже всего в Европе – в среднем 0,29 раз за матч. В то время как в ЛЧ – 0,47 за матч. И если по пенальти за попадание мяча в руку есть стремление приблизить Англию к общеевропейским тенденциям, то в плане вмешательства VAR, похоже, наоборот.

Тот же Розетти повторяет, что в центре внимания должны быть главные судьи, а видеоповторы требуются для исправления именно явных ошибок вроде гола, который Марадона забил рукой в 1986 году.

Гол Марадоны в ворота сборной Англии Фото: Allsport/Getty Images

И ещё один важный посыл от Розетти как главного человека в европейском судействе. Clear line – это руководство для всех, кто связан с футболом, а не только для арбитров: «Мы думаем о том, как помочь всем лучше понять VAR. Это библиотека, структура, документ, где мы объясняем, когда и как будет вмешиваться VAR. Это не веб-страница для судей. Это место, куда мы рекомендуем вам зайти после матча Лиги чемпионов, чтобы сравнить инцидент с этой библиотекой», – объяснил Розетти.

Что ж, по крайней мере для ЛЧ рамки стали максимально чёткими.