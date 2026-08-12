15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 13 августа 2026 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события четверга: Лига Европы, водный ЧЕ-2026 и Гауфф против Рыбакиной
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 13 августа 2026 года
Комментарии
За чем следить 13 августа: Кубок России по футболу, матчи «Бенфики» и «Бешикташа», битва Тьена с Шелтоном и плавание!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 13 августа в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 2:30*: Лёнер Тьен (США) — Бен Шелтон (США), Монреаль, 1/2 финала

*Время начала матча может измениться и будет уточнено

Монреаль. 1/2 финала
13 августа 2026, четверг. 02:30 МСК
Лёнер Тьен
19
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Не начался
1 2 3
         
         
Бен Шелтон
10
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Интрига: как завершится полуфинальное американское дерби?

Бен Шелтон (№10 рейтинга) и Лёрнер Тьен (№19) составят полуфинальную пару на турнире серии ATP-1000 в Монреале. Минимум один представитель США выйдет в решающую стадию. В случае, если во втором полуфинале победу одержит Брэндон Накашима, в Канаде состоится полностью американский финал.

Турнирная сетка Монреаля
Как Медведев упустил свой шанс в Монреале:
«Он должен был брать этот турнир». Вылет Медведева на старте Монреаля шокировал всех
«Он должен был брать этот турнир». Вылет Медведева на старте Монреаля шокировал всех

🎾 3:30*: Кори Гауфф (США) — Елена Рыбакина (Казахстан), Торонто, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время начала матча может измениться и будет уточнено

Торонто. 1/2 финала
13 августа 2026, четверг. 03:30 МСК
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Интрига: сравняет ли Рыбакина счёт личных встреч с Гауфф?

На турнире серии WTA-1000 в Торонто в одном из полуфиналов сразятся Елена Рыбакина (№2) и Кори Гауфф (№4). Девушки встречались лишь однажды — в Торонто четыре года назад. Тогда победа осталась за американкой (6:4, 6:7, 7:6). Представительнице Казахстана пора брать реванш.

Турнирная сетка Торонто
Путь Рыбакиной к полуфиналу Торонто:
Волевая победа Рыбакиной над другой чемпионкой ТБШ! Елена — в полуфинале Торонто
Волевая победа Рыбакиной над другой чемпионкой ТБШ! Елена — в полуфинале Торонто

⚽️ 17:00: «Спартак-Нальчик» — «Алания», Кубок России, Путь регионов, второй раунд

Fonbet Кубок России . 2-й раунд
13 августа 2026, четверг. 17:00 МСК
Спартак-Нальчик
Нальчик
Не начался
Алания
Владикавказ
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: состоится ли месть за 0:8?

Команды не играли между собой семь лет. И именно тот последний матч стал для нальчикцев антирекордным: крупнее, чем тогда (0:8), они ни разу не уступали. Команды с тех пор, естественно, кардинально изменились. Но тренерский штаб «Спартака», вполне возможно, напомнит своим футболистам, что было бы неплохо отомстить владикавказцам.

Статистика Кубка России
Другие, более известные спартаковцы, недавно победили в Кубке:
Разгромище от «Спартака»! Дубль Угальде на глазах Даку и даже гол 16-летнего воспитанника!
Видео
Разгромище от «Спартака»! Дубль Угальде на глазах Даку и даже гол 16-летнего воспитанника!

⚽️ 20:00: «Бешикташ» — «Градец-Кралове», Лига Европы, третий квалификационный раунд, ответный матч

Лига Европы . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
13 августа 2026, четверг. 20:00 МСК
Бешикташ
Стамбул, Турция
Не начался
Градец-Кралове
Градец-Кралове, Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: повторится ли веселье первого матча?

В Чехии неделю назад Кассум Уатарра умудрился получить две жёлтые за семь минут в середине второго тайма. А «Бешикташ» всё равно забил вдесятером единственный гол в матче и вырвал победу! В Турции тоже увидим нечто удивительное? «Градец-Кралове», к слову, умеет в камбэки: в прошлом раунде пропустили от «Тромсё» и положили в ответ три гола.

Статистика Лиги Европы
В Турции ждут Влаховича:
Влахович согласился перейти в «Бешикташ». Трансфер оформят в течение 48 часов — Романо

🥇🏊 20:29: Плавание, чемпионат Европы

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Мужчины. 200 м брасс
13 августа 2026, четверг. 20:29 МСК
Нет данных
Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Плавание
Мужчины. Эстафета 4х100 м вольный стиль
13 августа 2026, четверг. 20:43 МСК
Нет данных

Интрига: отыграется ли Пригода за неудачу на «сотне»?

Капитан сборной России по плаванию Кирилл Пригода на дистанции 100 м не смог пробиться в финал, но на дистанции вдвое длиннее — один из фаворитов. Впрочем, заранее медали вешать не стоит, но Кирилл точно способен бороться за победу. Кроме того, ожидается крутая борьба в мужской королевской эстафете 4 по 100 м вольным стилем. Сборная России тоже в деле.

ЧЕ по водным видам спорта Подробнее
Главные финалы ЧМ-2026:
Расписание главных заплывов водного чемпионата Европы — 2026. Когда ждать медалей россиян?
Расписание главных заплывов водного чемпионата Европы — 2026. Когда ждать медалей россиян?

⚽️ 21:30: «Андерлехт» — ПАОК, Лига Европы, третий квалификационный раунд, ответный матч

Лига Европы . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
13 августа 2026, четверг. 21:30 МСК
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
Не начался
ПАОК
Салоники, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: греки очень рискуют вылететь

Ну какой общий этап Лиги Европы без ПАОКа? Последние два розыгрыша второго по статусу еврокубка греки провели именно там. А теперь рискуют понизиться до Лиги конференций, поскольку уступили с минимальной разницей на родном стадионе. Причём пропустив уже на первой минуте. Придётся отыгрываться на выезде. Невероятно сложная задача.

Статистика Лиги Европы
ПАОК не прочь подписать зенитовского защитника:
Агент Дркушича отреагировал на информацию об интересе ПАОКа к игроку «Зенита»

⚽️ 21:45: «Хартс» — «Бенфика», Лига Европы, третий квалификационный раунд, ответный матч

Лига Европы . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
13 августа 2026, четверг. 21:45 МСК
Хартс
Эдинбург, Шотландия
Не начался
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: знают ли про пощаду португальцы?

6:1! Именно с таким счётом завершился матч в Португалии. Бедолаги из Шотландии пропустили даже от Джона Дурана, который завязал с настроем на футбол ещё полтора года назад. Камбэка не ждём, это понятно. А вот новую игру с большим количеством забитых мячей вполне можем увидеть. «Хартс» обязан ответить на унижение недельной давности.

Статистика Лиги Европы
Сыграет ли Трубин?
В «Бенфике» высказались о возможном уходе Анатолия Трубина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android