Топ-события четверга: Лига Европы, водный ЧЕ-2026 и Гауфф против Рыбакиной

За чем следить 13 августа: Кубок России по футболу, матчи «Бенфики» и «Бешикташа», битва Тьена с Шелтоном и плавание!

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Время в материале указано по Москве.

🎾 2:30*: Лёнер Тьен (США) — Бен Шелтон (США), Монреаль, 1/2 финала

*Время начала матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как завершится полуфинальное американское дерби?

Бен Шелтон (№10 рейтинга) и Лёрнер Тьен (№19) составят полуфинальную пару на турнире серии ATP-1000 в Монреале. Минимум один представитель США выйдет в решающую стадию. В случае, если во втором полуфинале победу одержит Брэндон Накашима, в Канаде состоится полностью американский финал.

🎾 3:30*: Кори Гауфф (США) — Елена Рыбакина (Казахстан), Торонто, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время начала матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сравняет ли Рыбакина счёт личных встреч с Гауфф?

На турнире серии WTA-1000 в Торонто в одном из полуфиналов сразятся Елена Рыбакина (№2) и Кори Гауфф (№4). Девушки встречались лишь однажды — в Торонто четыре года назад. Тогда победа осталась за американкой (6:4, 6:7, 7:6). Представительнице Казахстана пора брать реванш.

⚽️ 17:00: «Спартак-Нальчик» — «Алания», Кубок России, Путь регионов, второй раунд

Интрига: состоится ли месть за 0:8?

Команды не играли между собой семь лет. И именно тот последний матч стал для нальчикцев антирекордным: крупнее, чем тогда (0:8), они ни разу не уступали. Команды с тех пор, естественно, кардинально изменились. Но тренерский штаб «Спартака», вполне возможно, напомнит своим футболистам, что было бы неплохо отомстить владикавказцам.

⚽️ 20:00: «Бешикташ» — «Градец-Кралове», Лига Европы, третий квалификационный раунд, ответный матч

Интрига: повторится ли веселье первого матча?

В Чехии неделю назад Кассум Уатарра умудрился получить две жёлтые за семь минут в середине второго тайма. А «Бешикташ» всё равно забил вдесятером единственный гол в матче и вырвал победу! В Турции тоже увидим нечто удивительное? «Градец-Кралове», к слову, умеет в камбэки: в прошлом раунде пропустили от «Тромсё» и положили в ответ три гола.

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🥇🏊 20:29: Плавание, чемпионат Европы

Интрига: отыграется ли Пригода за неудачу на «сотне»?

Капитан сборной России по плаванию Кирилл Пригода на дистанции 100 м не смог пробиться в финал, но на дистанции вдвое длиннее — один из фаворитов. Впрочем, заранее медали вешать не стоит, но Кирилл точно способен бороться за победу. Кроме того, ожидается крутая борьба в мужской королевской эстафете 4 по 100 м вольным стилем. Сборная России тоже в деле.

⚽️ 21:30: «Андерлехт» — ПАОК, Лига Европы, третий квалификационный раунд, ответный матч

Интрига: греки очень рискуют вылететь

Ну какой общий этап Лиги Европы без ПАОКа? Последние два розыгрыша второго по статусу еврокубка греки провели именно там. А теперь рискуют понизиться до Лиги конференций, поскольку уступили с минимальной разницей на родном стадионе. Причём пропустив уже на первой минуте. Придётся отыгрываться на выезде. Невероятно сложная задача.

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⚽️ 21:45: «Хартс» — «Бенфика», Лига Европы, третий квалификационный раунд, ответный матч

Интрига: знают ли про пощаду португальцы?

6:1! Именно с таким счётом завершился матч в Португалии. Бедолаги из Шотландии пропустили даже от Джона Дурана, который завязал с настроем на футбол ещё полтора года назад. Камбэка не ждём, это понятно. А вот новую игру с большим количеством забитых мячей вполне можем увидеть. «Хартс» обязан ответить на унижение недельной давности.