«В топ-3 самых талантливых воспитанников «Зенита». «Спартак» забирает вратаря Дёгтева?

«Спартак» близок к покупке нового вратаря. Как сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией, красно-белые предложили «Сочи» 200 млн рублей за Александра Дёгтева. Южный клуб хочет заработать на трансфере 250 млн рублей – 21-летнему голкиперу пообещали, что отпустят его в московскую команду за эту сумму. Стороны могут закрыть сделку в течение недели. Если подписание состоится, то Дёгтев, по нашей информации, скорее всего, будет отдан в аренду для получения практики, поскольку в «Спартаке» уже сложилась вратарская бригада на сезон – Александр Максименко, Илья Помазун и Александр Довбня.

Дёгтев – один из самых многообещающих российских голкиперов нового поколения. Это игрок молодёжной сборной страны, за которую Александр провёл пять матчей. Выдал три «сухаря», пропустил четыре мяча. Неудивительно, что интерес к нему проявляет не только «Спартак». По информации инсайдера Ивана Карпова, перехватить Дёгтева может «Зенит», который пока никак не договорится о продлении истекающего контракта со своим первым номером Денисом Адамовым, а в аренду вратаря готова взять «Родина».

Собственно, «Зенит» и подготовил Дёгтева для большого футбола. Александр – воспитанник академии петербургского клуба. Выступал за неё в ЮФЛ за команды U16 и U17. Впрочем, Александр никогда не тренировался с основой и не работал с Сергеем Семаком – он даже до выступлений за молодёжку сине-бело-голубых не дотянул. Летом 2023-го на тот момент 18-летний Дёгтев решил уйти из «Зенита» в «Сочи», где и раскрылся.

«Я родился в Находке. Занимался там футболом. Был в «Луче-Энергии» из Владивостока, потом в «Океане» из Находки. Далее переехал в базовую школу «Краснодара», там был два года. И перед зачислением в сам интернат уехал на просмотр в «Зенит» — там меня взяли…

Андрей Аршавин постоянно был в академии, очень хотел, чтобы я подписал контракт с «Зенитом». Однако я выбрал другой путь. Андрей Сергеевич чуть злился на меня, поскольку хотел, чтобы я остался. Но я не подписал контракт. В итоге нормально с ним пообщались и разошлись», – рассказывал Дёгтев в интервью «Известиям», объяснив своё решение желанием поскорее заиграть на высоком уровне, а не проходить через аренды или фарм-клуб «Зенита».

Александр Дёгтев Фото: Никита Попов, РФС

Экс-тренер академии петербуржцев и бывший полузащитник «Зенита» Константин Коноплёв включил Дёгтева в топ-3 самых талантливых воспитанников клуба, с которыми работал. Наряду с нынешним голкипером сине-бело-голубых Богданом Москвичёвым и полузащитником ЦСКА Данилой Козловым. В его команде Александр брал золото чемпионата России U14.

Дёгтев дебютировал за сочинцев и одновременно в РПЛ ещё в сезоне-2023/2024, когда команда вылетала в Первую лигу с Робертом Морено. В последнем туре чемпионата испанский тренер поставил Александра в старт на выездной матч с «Рубином». Премьеру голкипер не провалил, хотя пропустил на 22-й минуте от Мирлинда Даку. Игра завершилась вничью 1:1. В следующем сезоне Дёгтев стал основным в «Сочи» – в 28 матчах Лиги Pari и стыков за место в РПЛ пропустил 26 мячей и выдал девять «сухарей».

По-настоящему мы познакомились с этим голкипером, когда сочинцы вернулись в элиту. В прошлом сезоне Дёгтев конкурировал с более опытными Юрием Дюпиным, Максимом Рудаковым и Иваном Ломаевым – и снова выиграл борьбу за место в стартовом составе. В 18 матчах трижды сыграл «на ноль» и пропустил 34 мяча. Заработать лучшую статистику было трудно, так как оборона «Сочи» зачастую напоминала проходной двор. Хотя Александр провёл менее чем две трети матчей чемпионата, он вошел в топ-7 РПЛ по количеству сейвов (68) и отразил 67% ударов по своим воротам. В среднем за игру – 4,67, что стало лучшим показателем в лиге. Для сравнения Дюпин в 10 матчах парировал 62% ударов. Спартаковец Александр Максименко отбил 61% ударов и совершил 61 сейв.

Александр Дёгтев Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Безусловно, тот сезон не был ровным и для самого Дёгтева. Он пропустил несколько «своих» мячей. А, например, в майском матче в Санкт-Петербурге не сумел насолить бывшей команде – «Зениту». При росте 195 см допустил результативную ошибку на выходе в единоборстве с Нино, и «Сочи» потерпел поражение в концовке со счётом 1:2. Александр и его партнёры пытались убедить судью, что на голкипере сфолили, однако повтор убедил – это сам Дёгтев действовал неудачно. Но молодой вратарь должен пройти через такие ошибки и «привозы».

Вообще, впечатляющие физические данные – один из козырей Дёгтева. При этом он достаточно быстр для своих габаритов. Кроме того, обладает хорошим первым пасом и, кажется, устойчив психологически – не «плывёт» под давлением и из-за досадных ляпов. Это важнейшие качества для современного вратаря. Для «Спартака» или «Зенита» Александру недостаёт разве что опыта и статуса.

«Чувствую ли, что могу пробиться в топ-3 голкиперов национальной команды с Сафоновым и Агкацевым? Конечно. Просто надо показывать себя на поле — проводить хорошие матчи за молодёжную сборную и в РПЛ за «Сочи». Проявлять свои лучшие качества… Так что тут всё только от меня зависит», – признавался Дёгтев.

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К слову, летом появлялся инсайд об интересе к голкиперу «Сочи» и со стороны ЦСКА. Однако армейцы в итоге взяли Максима Бориско из «Балтики». «Спартак» же продолжает добиваться трансфера Дёгтева.