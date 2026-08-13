В «Зенит» всё-таки переходит Карпукас? Главный аргумент, зачем нужна эта сделка

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас, вероятно, прибудет в Петербург на следующей неделе. Пройдёт медосмотр, после чего подпишет контракт с «Зенитом». Первым об этом сообщил инсайдер Иван Карпов, наши источники подтверждают эту информацию. В последние несколько дней стороны снова начали активно контактировать по поводу трансфера и близки к окончательной договорённости.

Судя по всему, итоговая сумма трансфера составит порядка € 5-6 млн. А сам футболист подпишет контракт на пять лет. Артём, как утверждают два источника «Чемпионата», сам хотел перебраться в Петербург. И когда появился реальный интерес, его представители сделали всё возможное для осуществления перехода.

Переговоры по Карпукасу шли с июня. В чём был затык?

Действительно, первые контакты между сторонами прошли ещё в июне. «Зенит», по нашим данным, уже тогда выработал позицию, которая оставалась неизменной. Клуб хотел подписать именно Артёма, так как считал, что он станет идеальной заменой Вильмару Барриосу. Колумбиец, по сформировавшемуся внутри клуба мнению, не готов провести ещё один полноценный сезон на высоком уровне. И ошибки, в том числе в ситуации со вторым голом «Родины», это подтверждают.

Стороны начали общение, однако упёрлись в недопонимание. «Зенит» не был готов платить больше € 5 млн. В то время как в «Локомотиве» оценивали Карпукаса минимум в € 6 млн. А хотели получить и вовсе € 7-8 млн. Параллельно клуб вёл переговоры о продлении контракта, который истекает летом 2027 года. Изначально казалось, что шансы на это были. По крайней мере, в середине июля сам хавбек говорил об этом в интервью «Известиям».

Артём Карпукас полузащитник «Локомотива» «Ситуация не изменилась. Могу только повторить, что уже говорил ранее: есть желание договориться с «Локомотивом». А как сложится в итоге — покажет время. Пока хочется сосредоточиться на подготовке к сезону и помочь команде провести его как можно лучше. Нет такого, что я кому-то из других клубов дал обещание и отклоняю любое предложение «Локомотива».

Однако через неделю, похоже, наступила точка невозврата. Председатель совета директоров клуба Юрий Нагорный заявил, что все переговоры прекращены. Посыл – клуб сделал финальное предложение, дальше дело за стороной игрока.

Если бы оффер «Локо» заинтересовал Карпукаса, то наверняка бы начались какие-то разговоры. Однако этого не случилось. Судя по всему, желание игрока покинуть клуб сформировалось окончательно. Связано это или нет, но в матчах с «Ахматом» и махачкалинским «Динамо» Артём был одним из худших игроков по основным статистическим показателям. Получая в среднем оценку 6,5 от Sofascore и Fotmob.

С «Акроном» было уже лучше. А вот с «Оренбургом» Карпукас может в принципе не сыграть. Если с «Зенитом» к тому моменту уже действительно будет достигнута финальная договорённость.

А зачем Карпукас «Зениту»?

Парадоксально, но в Питере много лет не было реальной альтернативы Барриосу в центре поля. Её в общем-то и не требовалось. У колумбийца с момента прихода в команду зимой 2019-го была только одна относительно серьёзная травма, когда он пропустил месяц – это случилось ещё в сезоне-2022/2023. В остальном же максимум вылет на одну-две игры из-за микроповреждений.

Свой уровень Вильмар держал. В прошлом сезоне даже стал появляться на поле с капитанской повязкой. И 24 тура из 30 провёл полностью (а сыграл вообще во всех). Казалось бы, о каком спаде может идти речь? Однако в клубе посчитали, что лучше перестраховаться и пригласить более молодого игрока на эту позицию, который, по нашим данным, отвечает требованиям тренерского штаба. В этой роли нужен более креативный футболист, способный начинать атаки и выдавать большой объём работы. Плюс Артёма ещё и в том, что он способен подстраиваться под разные тактические схемы и модели игры. Так было в прошлом сезоне, когда он играл в разных условиях, и в том числе благодаря ему «Локо» выдал лучшую осень при Михаиле Галактионове.

Вероятно, в «Зените» рассчитывают, что россиянин будет кандидатом на место в стартовом составе почти сразу. А перспектива на следующий год более конкретная: Карпукас – игрок основы, а Барриос – на подмену. Для «Локомотива» это всё, конечно, грустно. Клуб теряет ещё одного игрока из своего легендарного четырёхугольника. А возможности найти замену очень скромные.