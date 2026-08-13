Две звезды ЧМ ушли из «Тоттенхэма», новые клубы Лукаку и Влаховича. Трансферы и слухи дня

Это не совсем трансфер, но Хави официально возглавил сборную Нидерландов! А путешествовали ли вы в Турцию? Если да, давно ли? Этим летом у звёзд это направление особенно популярно.
Главные состоявшиеся трансферы
«Фенербахче» подписал Лукаку, «Бешикташ» – Влаховича
В нынешнее трансферное окно турецкие клубы не на шутку разбушевались. «Фенербахче» уже забрал Мэйсона Гринвуда, второго бомбардира последнего розыгрыша Ла Лиги Ведата Мурики и Натана Аке. А тут они ещё и заплатили € 6 млн «Наполи» за Ромелу Лукаку. В «Бекишташе» тем временем появилась связка Леандро Троссарда и Душана Влаховича – сербский нападающий ранее покинул свободным агентом «Ювентус» и не договорился с «Барселоной». Новичок «Трабзонспора» Мохамед Салах одобряет.
«Челси» заменил Кукурелью другим испанцем
Пеп Чаварриа
Фото: Chelsea FC via Getty Images
Левый защитник из Испании – визитная карточка «Челси». Да, Марк Кукурелья перебрался в «Реал». Но альтернатива нашлась в «Райо Вальекано», который согласился отпустить 28-летнего Пепа Чаваррию за € 19 млн. «Я очень рад, это моя мечта, ведь «Челси» – один из крупнейших клубов мира. Это большая возможность, но я готов и буду усердно работать, чтобы помочь команде добиться успеха. Многие люди помогли мне достичь этого момента, и я должен поблагодарить свою семью. Они всегда меня поддерживали, и сегодня это стало возможным только благодаря им», – первые слова новичка лондонцев на новом месте.
Самая дорогая покупка в истории новичка АПЛ
Нобель Менди
Фото: wearehullcity.co.uk
«Райо Вальекано» было мало одной крупной продажи за сутки. Поэтому испанский клуб отпустил в АПЛ заодно и центрального защитника! 21-летний Нобель Менди обошёлся вернувшемуся в английскую элиту «Халл Сити» в € 25 млн, что стало клубным рекордом. Ранее владевший правами на игрока «Бетис» получит 20% от сделки, а «Райо» сохранит право на 12,5% от суммы перепродажи сенегальца.
Защитник сборной Аргентины перешёл в «Рому», а «Атлетико» берёт… другого защитника сборной Аргентины
Науэль Молина активно проводит лето: сперва дошёл со сборной Аргентины до финала ЧМ-2026, поучаствовал там в массовой стычке и вот теперь сменил «Атлетико» на «Рому». Римляне заплатили мадридцам € 13 млн, ещё € 4 млн предусмотрены бонусами. И это не единственное расставание команды Диего Симеоне с защитником: Фабрицио Романо сообщил о договорённости с «Астон Виллой» по Маттео Руджери за € 25+1,5 млн.
Но не только же прощания устраивать, правильно? Сразу несколько инсайдеров, в том числе Романо, написали о договорённости «Атлетико» с «Тоттенхэмом» отпустить в Мадрид Кристиана Ромеро. То есть один защитник сборной Аргентины уходит, другой – уходит. Сделка оценивается в € 40 млн с учётом бонусов.
Главные трансферные слухи дня
«Локомотив» установил «Галатасараю» ценник за Батракова
«Локомотив» запросил € 28 млн за трансфер Алексея Батракова от «Галатасарая». Об этом «Чемпионату» сообщил знакомый с ситуацией источник. Именно такую сумму сформулировал для переговоров генеральный директор клуба Борис Ротенберг. Возможно, стратегия была примерно такой: ну-ка, сколько этот гений стоит на Transfermarkt? € 28 млн? Вот пусть турки, для которых не действуют отступные, столько и платят! А что, всё логично.
«Интер» хочет ещё одного защитника сборной Англии
Джон Стоунз в «Интере» прописался давно. Видимо, чтобы ему не было скучно, руководство миланцев, как написал Фабрицио Романо, сделало официальное предложение «Тоттенхэму» в размере € 31,5 млн за Джеда Спенса и получило добро на переход. Сам правый защитник уже согласовал условия контракта с чемпионами Италии. Here We Go тоже на месте.
Одной строкой
Херонимо Рульи, Роджер Шмидт и Флориан Гриллич
Фото: ФК «Манчестер Сити»/x.com/Frosinone1928
- Официально: «Манчестер Сити» на роль запасного вратаря забрал у «Марселя» за € 2 млн 34-летнего Херонимо Рулью;
- Официально: «Кристал Пэлас» вновь арендовал у «Астон Виллы» вингера Эвана Гессана, существует опция выкупа;
- Официально: новичок АПЛ «Ковентри Сити» купил у «Шеффилд Юнайтеда» за € 7 млн полузащитника Густаво Хамера;
- Официально: «Рексем» приобрёл у «Сандерленда» за € 9,35 млн вратаря Энтони Паттерсона;
- Официально: брат Уго Льориса, защитник Готье, свободным агентом перешёл из «Гавра» в «Брест»;
- Официально: «Торпедо» свободным агентом оформила экс-вингера «Сивасспора» нигерийца Джонатана Окоронкво;
- Официально: новичок Серии А «Фрозиноне» подписал двух австрийцев – атакующего полузащитника «Вердера» Роджера Шмидта за € 8,5 млн и опорника «Браги» Флориана Гриллича свободным агентом;
- Официально: «Майнц» заманил из «Комо» за € 4 млн защитника Стефана Поша;
- Официально: саудовский «Аль-Фатех» потратил € 6 млн на вингера «Спарты» Лукаша Гараслина;
- Официально: «Ахмат» арендовал у «Краснодара» защитника Кирилла Кистенёва;
- Фабрицио Романо: «Галатасарай» и несколько клубов из Саудовской Аравии запросили информацию у «Монако» по поводу нападающего Фоларина Балогуна;
- Фабрицио Романо: «Интер» и «Лацио» согласовали аренду Давиде Фраттези за € 1 млн с правом выкупа за € 14 млн. Миланцы получат значительный процент с перепродажи полузащитника;
- Джанлука Ди Марцио: «Интер» и «Рома» договорились о трансфере правого полузащитника Луиса Энрике за € 30 млн;
- Sky Sport: «Рома» арендует у «Порту» Родригу Мора за € 7 млн с обязательным выкупом за € 43 млн, если римляне выйдут в ЛЧ, а атакующий полузащитник проведёт определённое количество матчей;
- Sport.es: «Барселона» продаст нападающего Феррана Торреса «ПСЖ» за € 50+5 млн до конца недели;
- Жерар Ромеро: Спортивный директор «Барселоны» Деку встретился с представителем нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, оценив перспективы перехода;
- «Чемпионат»: спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев заявил, что клуб готов продать вингера Максима Самородова «Спартаку»;
- «Матч ТВ»: босс «Зенита» Константин Зырянов сказал, что клуб пытался обменять своих футболистов на Александра Головина из «Монако», однако договориться не получилось:
- Иван Карпов: «Зенит» отдаст в аренду ПАОКу защитника Ванью Дркушича за € 200 тыс. с возможностью выкупа за € 4 млн;
- Герман Гарсия Грова: ЦСКА предложил «Расингу» € 2,6 млн и Рамиро Ди Лусиано за правого защитника Гастона Мартирену. Аргентинский клуб хочет просто € 3,6 млн.