Две звезды ЧМ ушли из «Тоттенхэма», новые клубы Лукаку и Влаховича. Трансферы и слухи дня

А «Райо Вальекано» было мало прощания с Чаварриа, и клуб продал в АПЛ ещё одного защитника.

Это не совсем трансфер, но Хави официально возглавил сборную Нидерландов! А путешествовали ли вы в Турцию? Если да, давно ли? Этим летом у звёзд это направление особенно популярно.

Главные состоявшиеся трансферы

«Фенербахче» подписал Лукаку, «Бешикташ» – Влаховича

В нынешнее трансферное окно турецкие клубы не на шутку разбушевались. «Фенербахче» уже забрал Мэйсона Гринвуда, второго бомбардира последнего розыгрыша Ла Лиги Ведата Мурики и Натана Аке. А тут они ещё и заплатили € 6 млн «Наполи» за Ромелу Лукаку. В «Бекишташе» тем временем появилась связка Леандро Троссарда и Душана Влаховича – сербский нападающий ранее покинул свободным агентом «Ювентус» и не договорился с «Барселоной». Новичок «Трабзонспора» Мохамед Салах одобряет.

«Челси» заменил Кукурелью другим испанцем

Пеп Чаварриа Фото: Chelsea FC via Getty Images

Левый защитник из Испании – визитная карточка «Челси». Да, Марк Кукурелья перебрался в «Реал». Но альтернатива нашлась в «Райо Вальекано», который согласился отпустить 28-летнего Пепа Чаваррию за € 19 млн. «Я очень рад, это моя мечта, ведь «Челси» – один из крупнейших клубов мира. Это большая возможность, но я готов и буду усердно работать, чтобы помочь команде добиться успеха. Многие люди помогли мне достичь этого момента, и я должен поблагодарить свою семью. Они всегда меня поддерживали, и сегодня это стало возможным только благодаря им», – первые слова новичка лондонцев на новом месте.

Самая дорогая покупка в истории новичка АПЛ

Нобель Менди Фото: wearehullcity.co.uk

«Райо Вальекано» было мало одной крупной продажи за сутки. Поэтому испанский клуб отпустил в АПЛ заодно и центрального защитника! 21-летний Нобель Менди обошёлся вернувшемуся в английскую элиту «Халл Сити» в € 25 млн, что стало клубным рекордом. Ранее владевший правами на игрока «Бетис» получит 20% от сделки, а «Райо» сохранит право на 12,5% от суммы перепродажи сенегальца.

Защитник сборной Аргентины перешёл в «Рому», а «Атлетико» берёт… другого защитника сборной Аргентины

Науэль Молина активно проводит лето: сперва дошёл со сборной Аргентины до финала ЧМ-2026, поучаствовал там в массовой стычке и вот теперь сменил «Атлетико» на «Рому». Римляне заплатили мадридцам € 13 млн, ещё € 4 млн предусмотрены бонусами. И это не единственное расставание команды Диего Симеоне с защитником: Фабрицио Романо сообщил о договорённости с «Астон Виллой» по Маттео Руджери за € 25+1,5 млн.

Но не только же прощания устраивать, правильно? Сразу несколько инсайдеров, в том числе Романо, написали о договорённости «Атлетико» с «Тоттенхэмом» отпустить в Мадрид Кристиана Ромеро. То есть один защитник сборной Аргентины уходит, другой – уходит. Сделка оценивается в € 40 млн с учётом бонусов.

Главные трансферные слухи дня

«Локомотив» установил «Галатасараю» ценник за Батракова

«Локомотив» запросил € 28 млн за трансфер Алексея Батракова от «Галатасарая». Об этом «Чемпионату» сообщил знакомый с ситуацией источник. Именно такую сумму сформулировал для переговоров генеральный директор клуба Борис Ротенберг. Возможно, стратегия была примерно такой: ну-ка, сколько этот гений стоит на Transfermarkt? € 28 млн? Вот пусть турки, для которых не действуют отступные, столько и платят! А что, всё логично.

«Интер» хочет ещё одного защитника сборной Англии

Джон Стоунз в «Интере» прописался давно. Видимо, чтобы ему не было скучно, руководство миланцев, как написал Фабрицио Романо, сделало официальное предложение «Тоттенхэму» в размере € 31,5 млн за Джеда Спенса и получило добро на переход. Сам правый защитник уже согласовал условия контракта с чемпионами Италии. Here We Go тоже на месте.

Одной строкой

Херонимо Рульи, Роджер Шмидт и Флориан Гриллич Фото: ФК «Манчестер Сити»/x.com/Frosinone1928