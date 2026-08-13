Девятый трофей Сафонова с «ПСЖ»! Сейвы Матвея помогли одолеть Эмери в Суперкубке

Матвей Сафонов завоевал ещё один трофей с «ПСЖ»! Команда Луиса Энрике начала новый сезон победой в Суперкубке УЕФА над «Астон Виллой». Парижане выиграли Суперкубок во второй раз в своей истории – год назад они одолели «Тоттенхэм» в серии пенальти.

Сафонов, как мы и ждали, вышел в основе. Вообще, несмотря на то, что многие игроки «ПСЖ» участвовали в ЧМ-2026, стартовый состав парижан всего на две позиции отличался от того, что был в финале Лиги чемпионов с «Арсеналом». В запасе остались Руис и Дембеле. Луис Энрике выпустил против команды Эмери своего Эмери (того, который Заир) и новичка Аклиуша. Экс-игрок «Монако» располагался по центру, но скорее как «десятка», а не «ложная девятка». Впереди в широких позициях, как правило, оказывались Кварацхелия с Дуэ. Зато у «Астон Виллы» было шесть изменений в основе по сравнению с финалом Лиги Европы. Динь уже… на скамейке «ПСЖ», Тилеманс – в «Манчестер Юнайтед», а Роджерс – в «Челси». Место основного голкипера Мартинеса, отсутствующего после выступления на чемпионате мира и на фоне слухов о трансфере, занял Бизот. Не оказалось в заявке и игроков сборной Англии Консы и Уоткинса. Дебютировал новичок из «Вулверхэмптона» Жоао Гомес.

Хотя футболисты по понятным причинам ещё не в лучшей форме, у игры получилось довольно интенсивное начало. «ПСЖ» был больше на мяче, прессинговал. «Астон Вилла» поддерживала темп, а защищалась в рамках схемы 4-4-2 – впереди 17-летнему нападающему Маджо помогал давить на соперников Буэндия. Тем не менее голевых моментов команды не создавали почти до середины первого тайма. Мало-помалу скорости упали, а вот количество брака росло. Потом включился Кварацхелия – да как! Сначала после дриблинга Хвичи должен был забивать Дуэ. Шанс загубил (Бизот выдал сейв), но атака «ПСЖ» продолжилась. Тогда Кварацхелия сам решил эпизод. Грузин раскачал защитника слева в штрафной и неотразимо пробил в ближний верхний угол. Это был первый в матче удар в створ.

До гола «ПСЖ» Сафонов скучал без работы – «Астон Вилла» фактически не угрожала его воротам. Парижане, поведя со счётом 1:0, выдали ещё пару-тройку классных атак. В одной из них Кварацхелия свалился в чужой штрафной, однако судья Артан из Сомали (не получивший визу в США на ЧМ-2026 и получивший в качестве компенсации матч за Суперкубок УЕФА) не назначил пенальти. Пожалуй, принял справедливое решение. Вскоре Кварацхелия бросил Мендеша к воротам Бизота, но ни ударом, ни точным пасом на Аклиуша португалец свой рывок не закончил.

После этого «ПСЖ» внезапно встал – вот гримаса короткой предсезонки. «Астон Вилла» же вдруг добавила. Юный и сверхмотивированный Маджо, напоминающий своими габаритами Лукаку, раз за разом переигрывал в штрафной Сафонова центральных защитников «ПСЖ». Но дико порол моменты! Атаковал цель из убойных позиций, когда Матвей точно не потащил бы, и просто не попадал в створ. На 44-й минуте Брайан продавил Пачо и бил с нескольких метров – зарядил в штангу. Хотя тут Сафонов, сократив угол обстрела, помешал центрфорварду. Тем не менее в компенсированное время англичанин забил заслуженный гол. Макгинну в очередной раз дали сделать кросс на Маджо, который вырвался из стальных объятий Пачо и ударил в касание под перекладину. Российский голкипер едва ли мог спасти парижан.

Нетрудно догадаться, с какими чувствами ждал перерыва Луис Энрике. Его команда уступила и по ударам (6:10), и по показателю xG (0,32 против 1,27). На вторую половину испанский тренер выпустил Дембеле – вместо Аклиуша, которому ещё нужно адаптироваться к игре «ПСЖ». Благодаря обладателю «Золотого мяча» и улучшению контрпрессинга парижане поменяли ход матча. Хотя и в начале второго тайма их выручил Сафонов: теперь уже Маджо ассистировал Макгинну, а тот целил в дальний угол. Матвей отбил в прыжке. В результате по истечении часа матча «ПСЖ» забил после грубейшей ошибки Кэша. Дембеле из правого полуфланга вырезал проникающую передачу на Дуэ, убежавшему к воротам Бизота и реализовавшему выход один на один. Гол отменили из-за «вне игры» – парижане сами поверили, что нарушили правила, и даже не праздновали. Но повтор доказал: Кэш сломал линию офсайда, создал глубину. VAR исправил ошибку.

Этот немного курьёзный гол ещё не решил игру – она оставалась «качельной». «ПСЖ» уже не позволял «Астон Вилле» так разгуляться у ворот Сафонова, как перед перерывом, но не контролировал ситуацию на все 100%. Бирмингемцы могли быстро отыграться, когда 19-летний Хеммингс бил из центра штрафной. Матвей снова выдал сейв. С другой стороны, и команда Луиса Энрике загубила несколько перспективных контрвыпадов. На 88-й минуте испанский тренер отправил отдыхать героя вечера Кварацхелию. Хвича закончил матч с тремя ударами, тремя обводками и одним пасом под удар.

Концовку «ПСЖ» забрал – у «Астон Виллы» не хватало энергии, чтобы создавать голевые моменты. Да и Маджо больше не было на поле. Подуставший нападающий ушёл за 20 минут до финального свистка. Хотя в компенсированное время Буэндия опасно бил головой после кросса слева, но промазал. «Астон Вилла» нанесла за тайм пять ударов против шести у «ПСЖ» и не наиграла даже на гол по xG (0,86 против 0,72). В статистике Сафонова за весь матч – три сейва после четырёх ударов в створ.