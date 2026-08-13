Чемпионат Испании возвращается, но без «Реала» и «Барсы». Почему так вышло?

Главные фавориты пропустят тур в выходные. «Атлетико» тоже начинает не со всеми — но облегчил начало сезона по сравнению с конкурентами.

Если вы соскучились по европейскому футболу, то для вас есть хорошая новость. На этой неделе стартует чемпионат Испании. В этом сезоне команды Примеры начинают раньше всех из топ-5 лиг. Самые внимательные наверняка обнаружили, что на этой неделе не сыграют ни «Барселона», ни «Реал», ни «Атлетико». Команда Диего Симеоне проведёт матч 1-го тура в середине следующей недели, а два других топ-клуба Испании — в конце августа. Почему так?

Для «Реала» и «Барсы» стартовым будет 2-й тур, а не 1-й

Причина — чемпионат мира. Именно главный международный турнир четырёхлетия повлиял на расписание стартового тура Примеры. Он начнётся 15 августа, а завершится 27-го. Возможно, кому-то показалось, что это просто опечатка, но всё именно так, как и указано в календаре. Для начала разберёмся, что за встречи пройдут не в привычные сроки:

19 августа. «Атлетико» — «Малага»;

25 августа. «Валенсия» — «Бетис»;

26 августа. «Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад»;

27 августа. «Барселона» — «Атлетик».

Футболисты шести из восьми указанных клубов добрались до заключительных дней ЧМ-2026. Кто-то готовился к финалу, кто-то — к матчу за бронзовые медали. Исключение — игроки «Малаги» и «Валенсии». К примеру, сразу восемь футболистов «Барселоны» были в составе сборной Испании, а Жюль Кунде — в сборной Франции. У «Реала» новичок Марк Кукурелья бегал в составе чемпионов мира, Килиан Мбаппе, Орельен Тчуамени и Ибраима Конате представляли сборную Франции, а Джуд Беллингем — сборную Англии.

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью Фото: Christian Bruna/Getty Images

Футболисты «Атлетико» — Хуан Муссо, Науэль Молина, Тьяго Альмада, Джулиано Симеоне и Хулиан Альварес — были в составе сборной Аргентины. Правда, Альмада и Молина перешли в другие клубы. Маркос Льоренте, Алекс Баэна, Алекс Гримальдо и Марк Пубиль представляли испанскую команду. Клуб Ла Лиги мог запросить перенос матча 1-го тура в случае, если кто-то из его футболистов добрался бы до полуфинала ЧМ-2026. Этим правом воспользовался и «Бетис», поскольку Джовани Ло Чельсо дошёл со сборной Аргентины до финала.

Кстати, решением оказались недовольны представители «Валенсии». Дело в том, что у команды будет на день меньше на восстановление перед встречей, чем у «Бетиса». Плюс команде пришлось в срочном порядке искать соперника по товарищескому матчу, чтобы заткнуть образовавшуюся дыру в расписании. Календарь сформирован так, что «Реал», «Барса», их соперники, а также «Валенсия» и «Бетис» проведут встречи 1-го тура позже, чем 2-го.

В связи с тем, что футболисты клубов дошли до полуфинала ЧМ-2026, им дали время на отдых и предсезонную подготовку перед новым чемпионатом. В Ла Лиге сообщили, что решение поддержали клубы Примеры и Сегунды. Сказано, что это не привилегия для топ-команд, а мера по защите здоровья футболистов.

Почему «Атлетико» сыграет на неделю раньше «Реала» и «Барсы»?

У вас наверняка возникает вопрос, почему «Атлетико» проведёт встречу 1-го тура 19 августа, а «Реал» и «Барса» — на неделю позже. Тут никакого заговора или чего-то подобного. Журналист Хави Гомес сообщил, что «Атлетико» сам попросил Ла Лигу о проведении стартового матча 19 августа. Такое решение было принято после консультаций внутри клуба.

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне Фото: Michael Campanella/Getty Images

«Реалу» и «Барсе» придётся провести по три матча чемпионата за неделю. «Атлетико» избежал такой участи благодаря переносу встречи 1-го тура на середину следующей недели. Тем самым красно-белый клуб немного разгрузил календарь. Команда Диего Симеоне проведёт три матча за полторы недели.

Есть ещё один нюанс. В конце месяца на домашнем стадионе «Атлетико» пройдёт концерт певца The Weeknd. Он разогреет публику в Мадриде 28, 29 и 30 августа. За несколько дней до этого организаторы займутся всеми необходимыми подготовительными мероприятиями. В такой ситуации проводить домашний матч («Атлетико» в 1-м туре сыграет на своей арене) 25 или 26 августа было бы нецелесообразно.