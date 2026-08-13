«Важнейшая роль в победе «ПСЖ». Реакция мира на игру Сафонова в Суперкубке УЕФА

У Матвея Сафонова девятый трофей за два года в Париже – второй Суперкубок УЕФА. Столько нет ни у одного другого топ-игрока за такой короткий срок. Ближайший преследователь – Ламин Ямаль из «Барселоны» – у него семь. А уже в воскресенье россиянин может взять 10-й. Ведь «ПСЖ» играет в Суперкубке Франции.

Пока зафиксируем успехи Матвея:

Чемпионат Франции: 2 (2024/2025, 2025/2026)

Кубок Франции: 1 (2024/2025)

Суперкубок Франции: 1 (2024)

Лига чемпионов: 2 (2024/25, 2025/2026)

Суперкубок УЕФА: 2 (2025, 2026)

Межконтинентальный кубок ФИФА: 1 (2025)

А ещё отметим реакцию россиянина, которая стала мемом в соцсетях.

Матвей Сафонов вратарь «ПСЖ» «Новый трофей? Да, как обычно. Мы команда на поле и за его пределами и ощущаем это. Хорошо начать сезон с трофея. Мы не так много тренировались, но показали, что готовы. Также нужно поздравить Фабиана Руиса с победой на ЧМ-2026. Он выиграл турнир, приехал два-три дня назад и уже сыграл».

Уверенности Матвею явно хватит на ещё один сезон. Даже несмотря на приезд нового конкурента. Ведь парижане договорились о переходе голкипера «Пармы» Дзиона Судзуки. Правда, он, вероятно, сразу отправится в аренду.

А вот как отреагировали французские медиа и болельщики в соцсетях на игру Сафонова в матче за Суперкубок УЕФА.

Издание L'Équipe поставило Сафонову наивысшую оценку в команде – 7,0. Столько же только у Маркиньоса, Хвичи Кварацхелии и Дезире Дуэ. Медиа отметило игру вратаря в своей статье следующим образом: «Семь баллов. Россиянин сделал необходимые сейвы, особенно когда его команда находилась под наибольшим давлением (43-я, 51-я, 63-я, 73-я минуты). Для него сезон возобновился так же, как и закончился, и он полон решимости не уступать своё место в воротах парижан».

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Le Figaro тоже хвалит: «Голкипер вновь сыграл важнейшую роль в победе парижан. Сафонов отразил три из четырёх ударов в створ, став ключевой фигурой и выручив команду в самые нужные моменты. Игрок, который никогда не прячется и не избегает ответственности. Заслуживает уважения. Огромного».

Le Parisien тоже не осталось в стороне от общего настроения: «Россиянин спокойно начал встречу: англичане создавали моменты, однако удары на 13-й, 28-й, 35-й и 41-й минутах прошли мимо ворот. На 43-й минуте Сафонов выручил команду после удара головой Камара. Уже через минуту голкипера спасла штанга, а на 45-й минуте он ничего не смог поделать с ударом Маджо. После перерыва Сафонов действовал уверенно, несколько раз отразил опасные атаки соперника и в целом провёл очень надёжный второй тайм».

Но не только французы хвалят Матвея. Англоязычный портал Yahoo Sports в обзоре матча назвал Сафонова одним из трёх лучших игроков встречи наряду с Кварацхелией и Уорреном Заиром-Эмери, отметив, что у него «была очень хорошая игра» и он был вынужден постоянно быть начеку, отражая многочисленные удары «Астон Виллы». CBS Sports Golazo — официальный футбольный аккаунт американского спортивного канала CBS Sports — отреагировал на девятый трофей голкипера: «От нуля трофеев до необходимости покупать второй шкаф для наград. Матвей Сафонов перешёл в «ПСЖ» в 2024 году, не имея ни одного крупного трофея, а всего два года спустя приближается к отметке в 10 трофеев. Вот это трансформация!»