ФНЛ намного лучше РПЛ. Вот 6 доказательств

Элитный дивизион — это только на словах. Всё держится на громких именах и на искусственном ажиотаже.

В 5-м туре Лиги Pari команды забили 31 гол в девяти встречах (3,4 в среднем за игру). Альфа-Банк РПЛ в страданиях вымучила 14 мячей в восьми играх (1,75 в среднем за матч). Три встречи закончились со счётом 0:0. На старте сезона людям даже нечего обсуждать.

Хмурое лицо Максима Глушенкова? Арбуз лучшему игроку встречи? Распродажа в «Локомотиве» и судьба Алексея Батракова? Переход Мирлинда Даку в «Спартак» и его крики в адрес сербов и македонцев? Небольшой кусочек интриги поднесла только «Родина» – чемпион Первой лиги внезапно обыграл «Зенит» (2:1) и позволил «Краснодару» ненадолго покрасоваться на первом месте. «Спартак» свой шанс упустил – впрочем, ничего нового.

Премьер-Лига варится в собственному соку. В это время ФНЛ штурмует мировые СМИ и самые большие страницы в соцсетях. Про аут Надера Мохаммади уже пишет The Athletic.

Момент из матча «Спартака» (играли в Хабаровске с местным СКА и победили 3:1) появился на «433» – в запрещённой сети на страницу проекта подписаны почти 80 млн человек.

Кто-то скажет – это случайность. Действительно, такие голы с ТАКИХ ассистов залетают очень редко. Но закономерно, что это произошло именно в ФНЛ. Где, в отличие от Премьер-Лиги, есть хоть какой-то свежий воздух. Ниже – причины величия Футбольной национальной лиги.

Кадр из Первой лиги в мировых СМИ Фото: The athletic

1. Отсутствие Fan ID

Не все команды ФНЛ показывают топовую посещаемость. Но есть удачные примеры вроде «Ротора» и «Урала». В своё время отличные цифры демонстрировали «Факел» и «Балтика». Если копнуть Вторую лигу – есть брянское «Динамо» во главе с Андреем Канчельскисом (среднее число зрителей по этому сезону – 4327).

Существуют и негативные истории. Например, в Нижнекамске футбол никого не интересует – «Нефтехимик» стабильно пробивает подвал таблицы по средней посещаемости. Кто-то существует вдали от «родной» локации – например, костромской «Спартак» строит новый стадион и играет на «Арене Химки». Хотя лига поощряет клубы за высокую посещаемость и работу с болельщиками – есть даже отдельный маркетинговый чемпионат.

И глобально – зрителя гораздо проще заманить на футбол, когда нет «костылей» в виде мультипаспорта, QR-кодов на «Госуслугах» и так далее. Берёшь билет и болеешь за родную команду. Остальное уже зависит от работы клуба и людей, которые отвечают за развитие инфраструктуры и привлечение фанатов на стадион. И в последнее время представители ФНЛ (с адекватными руководителями) всё чаще осознают, что болельщики – ценный актив с точки зрения самостоятельной коммерции.

2. Отсутствие VAR

С одной стороны – отсутствие VAR порождает огромное количество ошибок. Каждый тур в Первой лиге возникают судейские скандалы. Но даже Милорад Мажич отмечал, что таким образом арбитры учатся быстрее. Сейчас российский судейский корпус проходит через огромную перестройку. Ошибки неизбежны, однако лучше набираться опыта так, чем через регулярные подходы к монитору.

Отсутствие VAR — круто? Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Весной Юрий Сёмин мощно раскритиковал методы использования VAR на матчах Премьер-Лиги: «Везде борются, новые правила вводят, чтобы сохранить игровое время в матчах. Люди приходят на стадион не для того, чтобы смотреть на имитацию нарушений игроками после каждого падения, они приходят смотреть футбол. Эти падения, бесконечные походы к монитору лишают зрелища. Так много ходить смотреть VAR нельзя, а зовут каждый раз. Большие вопросы к тем, кто сидит на VAR и даже заставляет судей смотреть повторы. Они крадут игровые минуты. Об этом надо говорить! Мы должны это улучшить. ФИФА и УЕФА, наверное, уже со следующего сезона будут что-то менять».

В Премьер-Лиге VAR превратился в абсурд в разными трактовками на каждый матч. В ФНЛ с этим проще – ошибся и ошибся. На следующий тур не получишь работу (но это не точно).

3. Новые тренерские имена

Не секрет, что в РПЛ ограниченный пул тренеров. Кому-то дорога в элиту просто закрыта. А вот в ФНЛ можно показать себя и пробить стену. В своё время это получилось сделать у Андрея Талалаева. В прошлом сезоне в «Оренбург» поднялся Ильдар Ахметзянов, построивший в Набережных Челнах уникальный «КАМАЗ».

Тренер «Рубина» Франк Артига впервые показал себя в «Родине», с которой сражался за выход в РПЛ. Оттуда его позвали в «Химки». В тренерском штабе «Балтики» с этого лета работает Артём Булойчик – создатель «Шинника», который в прошлом сезоне наколотил 21 гол после аутов, угловых и штрафных. Московское «Динамо» Сандро Шварца (свежесть тренерского имени на уровне альпийских лугов) уже прочувствовало на себе мощь белорусских стандартов.

А ещё ФНЛ зачастую становится рехабом для специалистов, которые по каким-то причинам вылетели из «пула избранных». Сейчас Вадим Гаранин, который когда-то менял Владимира Федотова в «Сочи», уничтожает Первую лигу – пять побед в стартовых пяти матчах во главе «Нижнего Новгорода». Сергей Юран нашёл себе место в «Урале». Пристроили даже Александра Сторожука – он сейчас в «Торпедо».

В целом – в ФНЛ гораздо больше тренерских экспериментов. Сильно отличается от круговорота одинаковых тренеров в Премьер-Лиге, который иногда разбавляют рандомные испанцы.

4. Никто не кошмарит по авторским правам

Аут Мохаммади – почему он взорвал мировой интернет? Из-за свободного распространения. ФНЛ довольно спокойно даёт использовать свои материалы – достаточно просто сделать ссылку. Благодаря этому самые интересные эпизоды быстро расползаются по разным площадкам.

У вещателя РПЛ совсем другая политика. Страйки, жалобы, блокировки, уход с больших ресурсов – Премьер-Лига скрывается за огромной железобетонной стеной.

Зато вы сможете ещё раз насладиться, например, голом Расула Мицаева от своих ворот (это было во Второй лиге):

5. Футболистам есть что доказывать

В условиях ужесточения лимита клубы РПЛ регулярно шерстят подвалы нашего футбола. Да, имеется мощный ресурс в виде своих академий. Но если в Первой лиге блистают условные Глеб Пополитов и Максим Воронов – почему бы не купить? ЦСКА так и сделал.

Самое грустное – топовые игроки из ФНЛ бьются за место в клубах РПЛ, а потом затухают, получив выгодные контракты и комфортные условия. Поэтому всегда надо помнить свои корни. И нести через всю карьеру ту спортивную злость, которая закалялась через полёты в Хабаровск и перекатывания по полю в Уфе.

6. Просто весёлая атмосфера

В той же Первой лиге каждая команда – это уникальный проект со своими особенностями. Кто-то просто страдает и веселит публику («Торпедо»). Кто-то строит стильный и энергозатратный футбол в статусе кандидата на вылет (ульяновская «Волга»). Кто-то ломает мозг запредельной ставкой на физику и стандарты (костромской «Спартак»). Кто-то зажигает в соцсетях («Текстильщик» и «СКА-Хабаровск»). Кого-то тренирует Сергей Ташуев («Енисей»).

Это свой мир – неловкий, несуразный, но живой. Премьер-Лига когда-то тоже была такой. С «Лучом-Энергией» и Нальчиком. С забавными легионерами. С меметичными пресс-конференциями и интервью. Теперь это просто бездушный мавзолей, который иногда пытаются взбодрить теневые герои вроде Талалаева и «Родины».

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