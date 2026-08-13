Топ-события пятницы: РПЛ, два теннисных финала, плавание и хоккей

Насыщенное 14 августа: Швёнтек против Рыбакиной, матчи московского «Динамо» и «Ак Барса», Первая лига и водный чемпионат Европы!

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Время в материале указано по Москве.

🏆 🎾 1:00*: Ига Швёнтек (Польша) — Елена Рыбакина (Казахстан), Торонто, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время начала матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пустит ли Рыбакина Швёнтек к первому трофею в сезоне?

Елена Рыбакина (№2) и Ига Швёнтек (№8) сразятся за трофей турнира серии WTA-1000 в Торонто. Для девушек эта встреча станет 13-й. Счёт в их противостоянии — 6-6. Полька впервые в сезоне поборется за кубок, представительница Казахстана — в четвёртый раз.

🏆 🎾 3:00*: Бен Шелтон (США) — Брэндон Накашима (США), Монреаль, финал

*Время начала матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто из американцев возьмёт Монреаль?

Представители США Бен Шелтон (№10) и Брэндон Накашима (№31) разыграют трофей турнира серии ATP-1000 в Монреале. Для обоих грядущий кубок станет крупнейшим в карьере. Между собой американцы играли пять раз — каждая встреча осталась за Беном.

🏒 13:00: «Торпедо» — «Динамо» Москва, товарищеский матч

Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи (клубы) 14 августа 2026, пятница. 13:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: каким получится дебют Леонида Тамбиева?

В межсезонье московское «Динамо» пережило масштабную перестройку, в ходе которой состав команды пополнили больше 10 новых хоккеистов. В начале августа столичная команда провела насыщенный предсезонный сбор в Нижегородской области, финалом которого станет первая игра под руководством нового главного тренера Леонида Тамбиева. Соперником бело-голубых окажется местное «Торпедо». Каким получится матч?

⚽️ 17:00: «Оренбург» — «Локомотив» Москва, РПЛ, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Локо» одержит первую победу в сезоне?

«Локомотив» провалил старт сезона РПЛ, набрав всего два очка в трёх турах. Пока что москвичи обходятся без побед. У «Оренбурга» же в активе успешная игра с «Ростовом» (2:1), а также ничья в Казани с «Рубином» (1:1). Поэтому в предстоящем матче с «Локо» команда Ильдара Ахметзянова вряд ли считается аутсайдером. Тем более игра состоится на искусственном газоне стадиона в Оренбурге. Получится ли у «Локо» одержать первую победу в сезоне? Или у Михаила Галактионова увеличатся проблемы?

🏒 17:30: «Ак Барс» — «Нефтехимик», товарищеский матч

Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи (клубы) 14 августа 2026, пятница. 17:30 МСК Ак Барс Казань Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто победит во встрече двух татарстанских команд?

Две татарстанские команды уже успели провести этим летом по одному контрольному матчу. В них «Ак Барс» и «Нефтехимик» одержали победы, однако в обоих случаях их соперниками являлись клубы ВХЛ. На сей раз казанцы и нижнекамцы сыграют друг с другом. Что ждать от этой встречи?

⚽️ 19:30: «Ротор» — «Урал», Первая лига, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: битва двух претендентов на выход в РПЛ

«Урал» и «Ротор» надеются попасть в РПЛ по итогам сезона Первой лиги. Пока что екатеринбуржцы занимают четвёртое место, волгоградцы — пятые. Однако всё так плотно, что любой результат серьёзно повлияет на положение. А в предстоящем очном матче командам важно не только набрать три очка, но и отнять их у прямого конкурента. Любопытно, что в последних семи встречах «Урал» и «Ротор» шесть раз сыграли вничью! Сохранится тенденция?

🥇🏊 19:43: Плавание, чемпионат Европы

Интрига: будет ли у России два золота?

В пятницу, 14 августа, у сборной России по плаванию великолепные шансы увеличить количество выигранных золотых медалей на чемпионате Европы. Климент Колесников и Павел Самусенко — на 50 м на спине, Евгения Чикунова — на 200 м брассом — это их дистанции. Для сборной России этот день может быть лучшим на турнире.