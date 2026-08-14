5 клубов РПЛ не одержали ни одной победы на старте сезона. Кто первым прервёт серию?

В Альфа-Банк РПЛ состоялось уже три тура сезона-2026/2027. Всего одна команда прошла дистанцию идеально: «Краснодар» набрал девять очков и единолично занимает первое место. А вот внизу расположились сразу пять клубов без побед. Удивительно, что в список попал бронзовый призёр прошлого чемпионата «Локомотив». Мы же предлагаем вам выбрать команду, которая первой избавится от «нолика» в графе «победы».

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