5 клубов РПЛ не одержали ни одной победы на старте сезона. Кто первым прервёт серию?

В Альфа-Банк РПЛ состоялось уже три тура сезона-2026/2027. Всего одна команда прошла дистанцию идеально: «Краснодар» набрал девять очков и единолично занимает первое место. А вот внизу расположились сразу пять клубов без побед. Удивительно, что в список попал бронзовый призёр прошлого чемпионата «Локомотив». Мы же предлагаем вам выбрать команду, которая первой избавится от «нолика» в графе «победы».
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«Крылья Советов», 14-е место, 2 ничьих, 1 поражение
Ближайшие матчи: «Динамо» Махачкала (дома), «Акрон» (в гостях), «Ахмат» (в гостях), «Краснодар» (дома), «Родина» (дома).
«Крылья Советов» на старте чемпионата получили тяжёлый график. Начинать пришлось с двух выездных матчей в Москве с «Динамо» и ЦСКА. С обоими топами самарцы сыграли вничью (0:0 и 1:1 соответственно) — замечательный результат. А далее команда Сергея Булатова потерпела домашнее поражение от «Балтики» (0:2). Тут уже грустно. Но в ближайших турах «Крылья Советов» вполне могут зацепиться за победу. Например, самарцев ждёт игра дома с «Динамо» из Махачкалы. Команда Вадима Евсеева здорово начала сезон (шесть очков в трёх турах), однако непобедимыми дагестанцев точно не назовёшь (московское «Динамо» не даст соврать).
«Локомотив», 13-е место, 2 ничьих, 1 поражение
Ближайшие матчи: «Оренбург» (в гостях), ЦСКА (в гостях), «Динамо» Москва (дома), «Балтика» (в гостях), «Зенит» (в гостях).
Главная неожиданность старта сезона. Естественно, с негативной стороны. После успешного чемпионата-2025/2026 с бронзой «Локомотив» провалился в начале нынешнего розыгрыша. Хотя предпосылки к этому были: отсутствие явного усиления (Коваленко и Джикия – это скорее усреднение состава), недоступность Сесара Монтеса (отдыхал после ЧМ-2026), непонятные процессы внутри клуба (например, Тимур Гурцкая заявил, что из «Локо» уйдёт либо тренер Михаил Галактионов, либо гендиректор Борис Ротенберг) и драма с возможным уходом Алексея Батракова. В итоге «Локомотив» потерял очки дома с «Ахматом» (1:1) и «Акроном» (0:0), а также уступил в Дагестане «Динамо» (1:2). В следующих же пяти турах у москвичей сумасшедший календарь. Сразу четыре выезда, и все — сложнейшие. Дома — только дерби с «Динамо». Галактионову не позавидуешь. По итогам восьми туров положение «Локомотива» в таблице может оказаться совсем печальным.
«Ахмат», 12-е место, 2 ничьих, 1 поражение
Ближайшие матчи: «Краснодар» (в гостях), «Ростов» (дома), «Крылья Советов» (дома), «Рубин» (в гостях), «Динамо» Махачкала (дома).
«Ахмат» достойно начал сезон: команда Станислава Черчесова вполне могла обыграть «Локомотив» в Москве. Но в итоге соперники обменялись голами и скатали ничью. Далее — обиднейший пропущенный мяч со штрафного от Эсекьеля Барко в концовке домашнего матча со «Спартаком» и первое поражение (1:2). А в 3-м туре грозненцы добыли одно очко на выезде с «Факелом» (0:0). В общем-то, не такой уж и плохой старт. Однако побед «Ахмату» не хватает. Впереди не самый трудный календарь. Да, ждёт поездка к «Краснодару», но в следующих четырёх турах можно спокойно одержать парочку побед.
«Факел», 15-е место, 1 ничья, 2 поражения
Ближайшие матчи: ЦСКА (в гостях), «Оренбург» (дома), «Зенит» (дома), «Ростов» (в гостях), «Балтика» (дома).
От новичка РПЛ и не ожидали подвигов. При всём уважении к болельщикам и команде, «Факел» уступает в классе большинству команд лиги. Поэтому воронежцев спасут только характер, домашние трибуны и удача. И, конечно, не помешают качественные трансферы (но с этим всё непросто из-за финансов). Пока что «Факел» набрал всего одно очко, сыграв вничью дома с «Ахматом» (0:0). До этого команда Олега Василенко уступила махачкалинскому «Динамо» (1:2) и «Краснодару» (2:3). Далее воронежцев ждёт лютый отрезок: тут и битвы с топами (ЦСКА, «Зенит»), и «Балтика» с «Оренбургом» дома, и выезд в Ростов-на-Дону. Более того, после этих пяти встреч «Факел» ждут «Спартак» и «Локомотив». Нелегко! Есть шанс прийти к середине октября без побед. Впрочем, в Воронеже уже не раз творили чудеса. Ждём их и сейчас.
«Акрон», 16-е место, 1 ничья, 2 поражения
Ближайшие матчи: «Родина» (в гостях), «Крылья Советов» (дома), ЦСКА (дома), «Оренбург» (в гостях), «Краснодар» (в гостях).
Мучения «Акрона» продолжаются с конца ноября 2025 года. С того момента команда потерпела 12 поражений и одержала всего одну победу в 17 встречах РПЛ (без учёта переходных матчей). На старте нынешнего чемпионата тольяттинцы были разгромлены «Зенитом» (0:5), затем не смогли набрать очки с «Рубином» (1:2), зато сыграли вничью с «Локомотивом» (0:0). Мало сомнений, что в нынешнем сезоне «Акрон» будет биться за выживание. Соперники в ближайших турах не подарок, однако обыграть «Родину» (даже в гостях) или победить в дерби «Крылья Советов» команда способна.